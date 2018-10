Autodrom Most: Promotér FIA ETRC zveřejnil kalendář závodů na rok 2019, Most pochopitelně nechybí

Také v příštím roce se domácí fanoušci mohou těšit na tradiční závodní víkend Czech Truck Prix na mosteckém autodromu, který truckerské týmy přivítá už posedmadvacáté ve dnech 30. srpna až 1. září. „Náš termín je jistý. Zájemci si už mohou na našich webových stránkách www.autodrom-most.cz zakoupit e-vstupenky,“ potvrdila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Autodrom už dříve zveřejnil i termín dalšího významného podniku sezony 2019. Je jím prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters. Na úspěšnou letošní dubnovou premiéru v Mostě naváže tentokrát o víkendu 17. až 19. května. „O dalších závodních sériích, které pro příští sezonu chystáme, budeme informovat v následujících dnech,“ doplnila Svobodová.

Letos se stal už potřetí vicemistrem Evropy FIA ETRC český jezdec z týmu Buggyra Adam Lacko. Loni si vychutnal svůj premiérový triumf, titul šampiona se mu ale obhájit nepodařilo. Proti byl německý matador a nyní už pětinásobný evropský šampion Jochen Hahn. Ve voze Iveco si vedl po celou letošní sezonu suverénně, titul oslavil s předstihem už po předposledním závodním víkendu ve francouzském Le Mans. To Lacko potvrdil stříbrnou příčku až v závěrečných bojích ve španělské Jaramě 6. a 7. října. V obou hlavních závodech dojel na třetím místě, nedal tak šanci dotírajícímu domácímu jezdci Antoniovi Albacetemu. Buggyra se po loňském triumfu v hodnocení týmů letos musí spokojit s bronzovou příčkou.

Lacko ztratil letos kontakt s Hahnem už po prvním závodním víkendu sezony na okruhu v italském Misanu. Do poslední chvíle přitom nebylo jisté, zda vůbec pojede. Sužovaly ho totiž bolesti po náročné operaci břicha. Právě zdravotní handicap se podepsal na horších výsledcích v úvodních bojích letošního roku. Do své obvyklé formy se Adam dostával postupně, nakonec to ale stačilo jen na vítězství ve třech závodech letošní sezony. Po triumfu ve druhém závodě v maďarském Hungaroringu si razantně řekl o post vicemistra právě v Mostě. V prvním i druhém závodě po skvělé taktické jízdě nedal soupeřům šanci, a rozjásal tak početné davy domácích fanoušků.

Kalendář FIA ETRC sezony 2019 zahrnuje závody na osmi evropských okruzích, na nichž se jelo i letos. Promotér však připravuje i překvapení. „Usilujeme v příštím roce o zařazení i devátého závodního víkendu, a to na dobře známém a náročném okruhu. Jeho jméno zveřejníme později, stejně jako přesný termín. Zatím připadá v úvahu květen nebo červen,“ píše se v prohlášení společnosti ETRA.

Nově vložený závodní víkend buď sezonu 2019 odstartuje, nebo jej pořadatelé zařadí jako druhý v pořadí po zahajovacím podniku v italském Misanu. Finále šampionátu, stejně jako letos, obstará závod ve španělské Jaramě. Pořadí si pak proti letošnímu roku prohodí okruhy Nürburgring a Slovakia Ring. Předběžný kalendář viz v tabulce pod článkem.

Předběžný kalendář závodů FIA ETRC 2019

Misano (Itálie) - 25. a 26. května 2019

Místo konání bude zveřejněno později – 11. a 12. května nebo 8. a 9. června 2019

Hungaroring (Maďarsko) – 22. a 23. června 2019

Slovakia Ring (Slovensko) - 6. a 7. července 2019

Nürburgring (Německo) - 20. a 21. července 2019

Most (Česká republika) - 31. srpna a 1. září 2019

Zolder (Belgie) – 14. a 15. září 2019

Le Mans (Francie) – 28. a 29. září 2019

Jarama (Španělsko) - 5. a 6. října 2019

autor: Tisková zpráva