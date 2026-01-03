BESIP: Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce vzdělával děti i dospělé

Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, úspěšně navázal na aktivity z roku 2024 a v letošním roce opět cílil na širokou veřejnost. Jeho hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o bezpečném používání elektrokoloběžek a to prostřednictvím kontaktní kampaně, vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, online komunikace a mediální prezentace.
Kontaktní kampaň: 7490 aktivně zapojených návštěvníků
Eventová část projektu probíhala na 14 akcích po celé České republice. Kampaň zavítala do všech krajů, aby bylo zajištěno rovnoměrné působení na veřejnost. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na elektrokoloběžce, poslechnout si příběhy reálných dopravních nehod i vyzkoušet další interaktivní prvky. Celkem se do programu aktivně zapojilo 7 490 lidí. Přehled míst, aktivit i popis jednotlivých interaktivních prvků kampaně je dostupný na webu projektu: bezpecnenaelektrokolobezce.cz.
ÁMOS vision: vzdělávání na školách
Druhá část kampaně probíhala na 530 dotykových panelech ÁMOS vision, umístěných na základních a středních školách. Obsah byl přizpůsoben dětem a dospívajícím a zahrnoval edukativní videa, interaktivní hru pro 2 hráče i informační kapitoly o bezpečné jízdě na elektrokoloběžkách. Informační kapitoly zaznamenaly za období kampaně (duben-červen a září-listopad 2025) 37 405 prokliků.
Hru DUEL Bezpečně na elektrokoloběžce si žáci zahráli 154 014krát. Tři edukativní videa byla na panelech přehraná téměř 3 000 000krát a působila na více než 300 000 žáků. Součástí byla i dobrovolná anketa. Z výsledků vyplývá, že žáci nejčastěji chybují v neznalosti míst, kde je jízda na elektrokoloběžce zakázána, a podceňují významu ochranné přilby.
Online a mediální prostor: milionový dosah
Projekt byl viditelný i online. V rámci komunikačních aktivit projektu se podařilo dosáhnout významného mediálního zásahu. Bylo publikováno celkem šest tiskových zpráv s dosahem přes 4 000 000 čtenářů. Na YouTube kanálu zaznamenala kampaň od dubna do listopadu 90 454 zhlédnutí. Instagram přinesl dosah 79 584 uživatelů a uskutečnily se tři soutěže, do kterých se zapojilo 4 959 lidí. Součástí aktivit byla také Google bannerová i vyhledávací kampaň, která dosáhla 738 539 zobrazení a 19 769 interakcí.
Veškeré informace o projektu sdružuje webová doména ZDE, kterou od dubna do prosince navštívilo více než 50 000 návštěvníků. Web nabízí nejen srozumitelné informace pro veřejnost, ale také odborné podklady výzkumu realizovaného ve spolupráci s experty.
„Jsme rádi, že se nám projekt daří realizovat a rozšiřovat mezi veřejnost. Věříme, že elektrokoloběžky nejsou zlem v silničním provozu, pouze jejich uživatelé potřebují jasné a srozumitelné informace a zákony, které budou dodržovat pro bezpečnost vlastní i ostatních účastníků silničního provozu,“ uvádí Radka Binhaková, realizátorka projektu.
Projekt naplnil stanovené cíle a hodnotíme jej jako úspěšný.
