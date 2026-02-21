S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc

Nejdřív Maďarsko, po něm i Slovensko. Evropská hádka o ropu nabírá na obrátkách. Maďarský premiér Viktor Orbán už v pátek pohrozil, že pokud Ukrajina neobnoví dodávky z ropovodu Družba, zablokuje válečnou půjčku napadené zemi za 90 miliard eur.
V sobotu se přidal také slovenský premiér Robert Fico. Bratislava jeho ústy uvedla, že Maďarsko při blokaci půjčky podpoří, navíc pohrozila zastavením nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Ultimátum Kyjevu dal Fico do pondělka.
„POKUD UKRAJINSKÝ PREZIDENT V PONDĚLÍ NEOBNOVÍ DODÁVKY ROPY NA SLOVENSKO, VE TÝŽ DEN POŽÁDÁM PŘÍSLUŠNÉ SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI O ZASTAVENÍ NOUZOVÝCH DODÁVEK ELEKTŘINY NA UKRAJINU,“ napsal premiér Fico na síti X v trumpovském stylu, tedy velkými písmeny pro zdůraznění naléhavosti sdělení.
IF THE UKRAINIAN PRESIDENT DOES NOT RESUME OIL SUPPLIES TO SLOVAKIA ON MONDAY, ON THAT SAME DAY I WILL ASK THE RELEVANT SLOVAK COMPANIES TO STOP EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLIES TO UKRAINE.— Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) February 21, 2026
Since the beginning of the war, Slovakia has been helping Ukraine. Around 180,000…
Zdůraznil, že od začátku války Slovensko pomáhá Ukrajině. „Na našem území se v současné době nachází přibližně 180.000 Ukrajinců, poskytujeme humanitární pomoc a pořádáme společná zasedání vlád. Pro Ukrajinu děláme podstatně více než některé jiné země. Ukrajinský prezident odmítá pochopit náš mírový přístup, a protože nepodporujeme válku, chová se vůči Slovensku zlomyslně. Nejprve zastavil dodávky plynu na Slovensko, což nám způsobilo škody ve výši 500 milionů € ročně. Nyní zastavil dodávky ropy, což nám způsobilo další ztráty a logistické potíže,“ podotkl předseda slovenské vlády.
Fico: Prospěch nemůže mít jen Ukrajina, Zelenskyj se chová nepřijatelně
Dále uvádí, že pokud Západu nevadí, že byl vyhozen plynovod Nord Stream, Slovensko nemůže akceptovat slovensko-ukrajinské vztahy jako jednosměrnou letenku, z níž bude mít prospěch pouze Ukrajina.
„Slovensko je hrdá a suverénní země a já jsem hrdý a suverénní Slovák. Pokud se v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádám státní akciovou společnost SEPS, aby zastavila nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu. Jen v lednu 2026 bylo těchto nouzových dodávek ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě potřeba dvakrát tolik než za celý rok 2025,“ upřesnil premiér Fico.
Svůj příspěvek ukončil slovy: „Vzhledem k nepřijatelnému chování prezidenta Zelenského vůči Slovensku, kdy s ním zachází jako s nepřátelskou zemí, považuji za naprosto správné, že jsem odmítl zapojit Slovenskou republiku do nejnovější 90miliardové vojenské půjčky pro Ukrajinu.“
Radí Orbánovi a Ficovi Moskva, nebo Washington?
Jeho příspěvek neušel českému poslanci a expremiérovi Petru Fialovi (ODS). „Ukrajina má těžce poškozenou energetickou infrastrukturu kvůli ruským útokům, nevinní lidé tam trpí nepředstavitelným způsobem zimou – a slovenský premiér vyhrožuje, že svému sousedovi zastaví dodávky elektřiny. To zní, jako by mu to poradili přímo v Moskvě,“ napsal na síti X.
Ukrajina má těžce poškozenou energetickou infrastrukturu kvůli ruským útokům, nevinní lidé tam trpí nepředstavitelným způsobem zimou – a slovenský premiér vyhrožuje, že svému sousedovi zastaví dodávky elektřiny. To zní, jako by mu to poradili přímo v Moskvě.— Petr Fiala (@P_Fiala) February 21, 2026
Mimochodem, kdyby… pic.twitter.com/RXPLANR6e3
Fialův příspěvek pokračoval. „Mimochodem, kdyby Slovensko podniklo kroky, jaké jsme udělali ve vládě my – tedy zcela se odstřihlo od ruských dodávek ropy – tak by tento problém nikdy nemělo,“ vyškolil současného slovenského lídra Petr Fiala, jehož ODS v českých parlamentních volbách neuspěla.
Spisovatel a bývalý portugalský ministr Bruno Maçães přišel s vlastní teorií. „Maďarsko a Slovensko zastavily dodávky energie na Ukrajinu jeden nebo dva dny po Rubiově návštěvě. Vyvoďte si závěry,“ vyzval na síti X.
Hungary and Slovakia stopped energy supplies to Ukraine one or two days after Rubio visited. Draw your conclusions https://t.co/yHqMR0jdtb— Bruno Maçães (@MacaesBruno) February 21, 2026
Ministr zahraničí USA Marco Rubio navštívil Slovensko a Maďarsko ve dnech 15. a 16. února v rámci dvoudenní cesty po střední Evropě, která následovala po jeho vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci v Německu.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Rubio přiletěl v neděli 15. února do Bratislavy, kde se setkal s premiérem Robertem Ficem, s prezidentem Peterem Pellegrinim a s dalšími představiteli. Jednání se zaměřila na regionální bezpečnost, diverzifikaci energetických zdrojů, jadernou energetiku, modernizaci slovenské armády a závazky vůči NATO.
Téhož dne večer se přesunul do Budapešti, kde program návštěvy pokračoval i v pondělí. Hlavním bodem bylo setkání s premiérem Viktorem Orbánem, během kterého oba představitelé podepsali dohodu o civilní jaderné spolupráci mezi USA a Maďarskem. Rubio zdůraznil silné osobní vazby mezi prezidentem Donaldem Trumpem a maďarským premiérem a vyjádřil Orbánovi podporu v dubnových parlamentních volbách.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.