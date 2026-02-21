S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc

21.02.2026 15:51 | Zprávy
autor: Naďa Borská

K zablokování evropské válečné půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur, které v pátek oznámilo Maďarsko, se nově přidává i Slovensko. Bratislava navíc hrozí zastavením nouzových dodávek elektřiny a dává Kyjevu ultimátum do pondělí. Radí Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi Moskva, nebo Washington? Známý spisovatel vyslovil odvážnou hypotézu.

S kým to Fico hovořil? Za odstřihnutím elektřiny Ukrajině může být něco víc
Foto: Repro FB
Popisek: Robert Fico

Nejdřív Maďarsko, po něm i Slovensko. Evropská hádka o ropu nabírá na obrátkách. Maďarský premiér Viktor Orbán už v pátek pohrozil, že pokud Ukrajina neobnoví dodávky z ropovodu Družba, zablokuje válečnou půjčku napadené zemi za 90 miliard eur.

Psali jsme:

V sobotu se přidal také slovenský premiér Robert Fico. Bratislava jeho ústy uvedla, že Maďarsko při blokaci půjčky podpoří, navíc pohrozila zastavením nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Ultimátum Kyjevu dal Fico do pondělka.

„POKUD UKRAJINSKÝ PREZIDENT V PONDĚLÍ NEOBNOVÍ DODÁVKY ROPY NA SLOVENSKO, VE TÝŽ DEN POŽÁDÁM PŘÍSLUŠNÉ SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI O ZASTAVENÍ NOUZOVÝCH DODÁVEK ELEKTŘINY NA UKRAJINU,“ napsal premiér Fico na síti X v trumpovském stylu, tedy velkými písmeny pro zdůraznění naléhavosti sdělení.

Zdůraznil, že od začátku války Slovensko pomáhá Ukrajině. „Na našem území se v současné době nachází přibližně 180.000 Ukrajinců, poskytujeme humanitární pomoc a pořádáme společná zasedání vlád. Pro Ukrajinu děláme podstatně více než některé jiné země. Ukrajinský prezident odmítá pochopit náš mírový přístup, a protože nepodporujeme válku, chová se vůči Slovensku zlomyslně. Nejprve zastavil dodávky plynu na Slovensko, což nám způsobilo škody ve výši 500 milionů € ročně. Nyní zastavil dodávky ropy, což nám způsobilo další ztráty a logistické potíže,“ podotkl předseda slovenské vlády.

Fico: Prospěch nemůže mít jen Ukrajina, Zelenskyj se chová nepřijatelně

Dále uvádí, že pokud Západu nevadí, že byl vyhozen plynovod Nord Stream, Slovensko nemůže akceptovat slovensko-ukrajinské vztahy jako jednosměrnou letenku, z níž bude mít prospěch pouze Ukrajina.

„Slovensko je hrdá a suverénní země a já jsem hrdý a suverénní Slovák. Pokud se v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko, požádám státní akciovou společnost SEPS, aby zastavila nouzové dodávky elektřiny na Ukrajinu. Jen v lednu 2026 bylo těchto nouzových dodávek ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě potřeba dvakrát tolik než za celý rok 2025,“ upřesnil premiér Fico.

Fotogalerie: - Okamura na Slovensku

Tomio Okamura
Tomio Okamura v Bratislavě
Tomio Okamura na návštěvě Slovenska
Delegace v čele s Tomiem Okamurou na návštěvě u sl...
Společná tisková konference Tomia Okamury a Richar...
Tomio Okamura a Peter Pellegrini

Svůj příspěvek ukončil slovy: „Vzhledem k nepřijatelnému chování prezidenta Zelenského vůči Slovensku, kdy s ním zachází jako s nepřátelskou zemí, považuji za naprosto správné, že jsem odmítl zapojit Slovenskou republiku do nejnovější 90miliardové vojenské půjčky pro Ukrajinu.“

Radí Orbánovi a Ficovi Moskva, nebo Washington?

Jeho příspěvek neušel českému poslanci a expremiérovi Petru Fialovi (ODS). „Ukrajina má těžce poškozenou energetickou infrastrukturu kvůli ruským útokům, nevinní lidé tam trpí nepředstavitelným způsobem zimou – a slovenský premiér vyhrožuje, že svému sousedovi zastaví dodávky elektřiny. To zní, jako by mu to poradili přímo v Moskvě,“ napsal na síti X.

Fialův příspěvek pokračoval. „Mimochodem, kdyby Slovensko podniklo kroky, jaké jsme udělali ve vládě my – tedy zcela se odstřihlo od ruských dodávek ropy – tak by tento problém nikdy nemělo,“ vyškolil současného slovenského lídra Petr Fiala, jehož ODS v českých parlamentních volbách neuspěla.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Spisovatel a bývalý portugalský ministr Bruno Maçães přišel s vlastní teorií. „Maďarsko a Slovensko zastavily dodávky energie na Ukrajinu jeden nebo dva dny po Rubiově návštěvě. Vyvoďte si závěry,“ vyzval na síti X.

Ministr zahraničí USA Marco Rubio navštívil Slovensko a Maďarsko ve dnech 15. a 16. února v rámci dvoudenní cesty po střední Evropě, která následovala po jeho vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci v Německu. 

Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

98%
1%
1%
hlasovalo: 20036 lidí

Rubio přiletěl v neděli 15. února do Bratislavy, kde se setkal s premiérem Robertem Ficem, s prezidentem Peterem Pellegrinim a s dalšími představiteli. Jednání se zaměřila na regionální bezpečnost, diverzifikaci energetických zdrojů, jadernou energetiku, modernizaci slovenské armády a závazky vůči NATO.

Téhož dne večer se přesunul do Budapešti, kde program návštěvy pokračoval i v pondělí. Hlavním bodem bylo setkání s premiérem Viktorem Orbánem, během kterého oba představitelé podepsali dohodu o civilní jaderné spolupráci mezi USA a Maďarskem. Rubio zdůraznil silné osobní vazby mezi prezidentem Donaldem Trumpem a maďarským premiérem a vyjádřil Orbánovi podporu v dubnových parlamentních volbách.

Psali jsme:

Vyoral: Macinka měl páteř. Prezident je produkt zákulisí
Macinka jede v USA „bomby“. Podívejte, s kým už mluvil. A ještě bude
Rajchl: Už ne za Ukrajinu. Stojím za Slovenskem a Maďarskem
Rubio nabídl Evropě ruku: Pořád patříme k sobě

 

Zdroje:

https://t.co/RXPLANR6e3

https://t.co/yHqMR0jdtb

https://twitter.com/MacaesBruno/status/2025182452809908408?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/2025173627839099328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RobertFicoSVK/status/2025160440355999886?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2026/02/16/world/europe/rubio-hungary-elections-orban-trump.html

https://www.reuters.com/world/rubio-visit-eastern-europe-bolster-ties-with-pro-trump-leaders-2026-02-15/

https://www.state.gov/secretary-travel/travel-to-germany-slovakia-and-hungary-february-13-16-2026

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

elektřina , EU , Fico , Maďarsko , půjčka , ropa , Slovensko , Ukrajina , USA , Orbán , Družba , Petr Fiala , Rubio , Zelenskyj , Bruno Maçães

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že k razantnímu vystupování Maďarska a Slovenska vůči Ukrajině mohl obě středoevropské země povzbudit americký ministr zahraničí Marco Rubio?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

30 tisíc podpisů

Přijde Vám 30 tisíc podpisů za vydání Babiše a Okamury dost? Mě tedy žalostně málo vzhledem k počtu obyvatel. Jak si tak nízký počet vysvětlujete? A naopak vysoký počet voličů, kteří ANO a SPD volí? A ještě jeden dotaz. Neuvažovali jste, že byste navrhli zrušení imunity? Nepřijde vám nefér vůči osta...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři

12:40 „Řval, že výsledek voleb nerespektuje.“ Co skutečně chtějí chvilkaři

„Dvojí kvalita potravin a cenové šizení tady probíhají strašně dlouho. To nevyřeší nějaký ombudsman,…