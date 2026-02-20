Ústecký kraj: Podnikatel roku 2025

Tisková zpráva
Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2025 Ústeckého kraje získala Markéta Jiráčková, majitelka rodinné společnosti TIMO s. r. o. Nezávislá porota ocenila především její schopnost navázat na silnou rodinnou tradici a úspěšně ji transformovat v moderní, technologicky vyspělou značku s jasným společenským přesahem. Vítězka stojí v čele litoměřické textilky s padesátiletou historií. Soutěž se v Ústeckém kraji koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla a hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce.

Ústecký kraj: Podnikatel roku 2025
Foto: Ústecký kraj
Popisek: Ústecký kraj, logo.

Markéta Jiráčková převzala vedení firmy TIMO od své maminky Jitky Kalivodové a prošla si v podniku všemi fázemi od výroby až po obchod. Pod jejím vedením se společnost rozrostla v moderní českou značku s vlastní sítí prodejen a silným e-commerce zázemím. TIMO dnes kombinuje precizní řemeslo švadlen s nejmodernějšími technologiemi, jako je třeba plně digitalizovaná střihárna. Vedle klasického spodního prádla se firma zaměřuje i na protetické prádlo pro ženy po ablaci prsu. V současnosti Markéta Jiráčková připravuje podnik na předání již třetí generaci. 

„Cesta Markéty Jiráčkové je fascinující ukázkou toho, jak lze s hlubokým respektem k řemeslu a rodinným kořenům vybudovat moderní a konkurenceschopný podnik. Porota ocenila její manažerskou odvahu i lidskost, se kterou přistupuje ke specifickým potřebám svých zákaznic. Její vize předat firmu další generaci v ještě lepším stavu je odrazem hodnot, které naše soutěž hledá,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

„Je to velký úspěch pro naši firmu, a především všechny naše zaměstnance. Stojí za ním 35 let usilovné práce. Nikdo z nás toto ocenění nečekal a o to větší radost to pro nás všechny je,“ sdělila po slavnostním vyhlášení v Ústí nad Labem Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO s. r. o. a držitelka titulu EY Podnikatel roku 2025 Ústeckého kraje.

„Gratuluji všem oceněným v soutěži EY Podnikatel roku. Úspěšní podnikatelé jsou důkazem, že i v našem kraji vznikají silné a inspirativní příběhy. Zároveň je to právě podnikatelská sféra, která může přinášet do regionu nové impulzy a nápady. Ústecký kraj proto dlouhodobě podporuje začínající podnikatele prostřednictvím vlastního dotačního titulu, aby měli odvahu své nápady rozvíjet,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Vítězové dalších regionálních kol soutěže budou oznámeni v průběhu nadcházejících týdnů. Hlavní ceny v šesti kategoriích budou předány 3. března 2026 na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Absolutní vítěz – držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky – bude následně reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.

