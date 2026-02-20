Ústecký kraj: Podnikatel roku 2025

Markéta Jiráčková převzala vedení firmy TIMO od své maminky Jitky Kalivodové a prošla si v podniku všemi fázemi od výroby až po obchod. Pod jejím vedením se společnost rozrostla v moderní českou značku s vlastní sítí prodejen a silným e-commerce zázemím. TIMO dnes kombinuje precizní řemeslo švadlen s nejmodernějšími technologiemi, jako je třeba plně digitalizovaná střihárna. Vedle klasického spodního prádla se firma zaměřuje i na protetické prádlo pro ženy po ablaci prsu. V současnosti Markéta Jiráčková připravuje podnik na předání již třetí generaci.
„Cesta Markéty Jiráčkové je fascinující ukázkou toho, jak lze s hlubokým respektem k řemeslu a rodinným kořenům vybudovat moderní a konkurenceschopný podnik. Porota ocenila její manažerskou odvahu i lidskost, se kterou přistupuje ke specifickým potřebám svých zákaznic. Její vize předat firmu další generaci v ještě lepším stavu je odrazem hodnot, které naše soutěž hledá,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.
„Je to velký úspěch pro naši firmu, a především všechny naše zaměstnance. Stojí za ním 35 let usilovné práce. Nikdo z nás toto ocenění nečekal a o to větší radost to pro nás všechny je,“ sdělila po slavnostním vyhlášení v Ústí nad Labem Markéta Jiráčková, majitelka společnosti TIMO s. r. o. a držitelka titulu EY Podnikatel roku 2025 Ústeckého kraje.
„Gratuluji všem oceněným v soutěži EY Podnikatel roku. Úspěšní podnikatelé jsou důkazem, že i v našem kraji vznikají silné a inspirativní příběhy. Zároveň je to právě podnikatelská sféra, která může přinášet do regionu nové impulzy a nápady. Ústecký kraj proto dlouhodobě podporuje začínající podnikatele prostřednictvím vlastního dotačního titulu, aby měli odvahu své nápady rozvíjet,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Vítězové dalších regionálních kol soutěže budou oznámeni v průběhu nadcházejících týdnů. Hlavní ceny v šesti kategoriích budou předány 3. března 2026 na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu. Absolutní vítěz – držitel titulu EY Podnikatel roku 2025 České republiky – bude následně reprezentovat Českou republiku na světovém finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2026.
