ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko

20.02.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost ČEZ Distribuce v oblasti Králík na Orlickoústecku zahájila projekty a výstavbu nových vedení vysokého napětí, nové transformovny Králíky a řadu dalších navazujících energetických staveb. Králicko se v posledních letech stalo významným turistickým regionem díky rozvoji lyžařských areálů, výstavbě hotelů a penzionů, distribuční soustava již potřebám nedostačuje. Celkové investice do energetické sítě přesáhnou 600 milionů korun.

ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Na Králicku je dlouhodobě problém s nedostatkem kapacity elektrické energie, což omezuje možnosti připojení nových odběrných míst. V tuto chvíli je prioritou realizace staveb, které umožní postupné připojování nových odběratelů v této lokalitě.

V rámci propojení Jablonné nad Orlicí – Čenkovice se jedná o zdvojení stávajícího vedení 22 kV, díky kterému se oddělí vývod na Čenkovice a vznikne samostatný vývod do Červené Vody. Vedení vysokého napětí 22 kV v trase Jablonné nad Orlicí – Čenkovice je dokončeno. U navazujícího úseku Čenkovice – Červená Voda bude řešení zajištěno kabelem vysokého napětí převážně v prostoru sjezdovek. Zde by mělo být vše dokončeno do června letošního roku. Po dokončení obou staveb dojde k částečnému uvolnění kapacity pro připojování nových odběratelů.

Samostatným projektem je pak nové vedení 110 kV z Horních Heřmanic do Králík. Zde jsou dokončeny nutné změny územních plánů obcí Horní Heřmanice, Červená Voda a Heroltice u Štítů. S ohledem na složitosti projektu, velké množství vlastníků pozemků a katastrů obcí je předpoklad zahájení realizace stavby v roce 2027.

Pro plnou spolehlivost je pak nutné řešit i propojení Orliček přes Suchý vrch do Boříkovic.

„Na Králicku aktuálně realizujeme jedno z nejrozsáhlejších posílení energetické sítě v celém regionu. Investice přesáhne 600 milionů korun a významně zvýší kapacitu zdejší distribuční soustavy. Díky tomu budeme moci připojit nové odběratele a zajistit tak energii pro další růst a rozvoj této části východních Čech,“ říká Martin Zmelík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům, a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE.

Psali jsme:

Nadace ČEZ: V roce 2025 jsme podpořili rekordních 2 354 projektů
Nadace ČEZ: V Temelíně zřídili stánek s knihami. Sdílení knih pomůže dobré věci
ČEZ: První blok Dukovan je po plánované odstávce zpět v provozu
Nadace ČEZ: Lázeňské město Teplice má tři nové Oranžové přechody

Zdroje:

https://www.cezdistribuce.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Otočka

A vy jste snad právě v případě migračního paktu neotočil? Nejdříve jste byl pro, pak co vím proti. A je na tom, že někdo změní názor, hlavně když je to k lepšímu něco špatně? Té vaší kritice Babiše v tomto nerozumím. Vůbec nerozumím tomu, proč obecně máte jako politici potřebu pořád něco kritizovat....

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Popíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kilPopíjení jablečného octa funguje jako vymítač nadbytečných kil Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko

19:34 ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko

Společnost ČEZ Distribuce v oblasti Králík na Orlickoústecku zahájila projekty a výstavbu nových ved…