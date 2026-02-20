ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko

Na Králicku je dlouhodobě problém s nedostatkem kapacity elektrické energie, což omezuje možnosti připojení nových odběrných míst. V tuto chvíli je prioritou realizace staveb, které umožní postupné připojování nových odběratelů v této lokalitě.
V rámci propojení Jablonné nad Orlicí – Čenkovice se jedná o zdvojení stávajícího vedení 22 kV, díky kterému se oddělí vývod na Čenkovice a vznikne samostatný vývod do Červené Vody. Vedení vysokého napětí 22 kV v trase Jablonné nad Orlicí – Čenkovice je dokončeno. U navazujícího úseku Čenkovice – Červená Voda bude řešení zajištěno kabelem vysokého napětí převážně v prostoru sjezdovek. Zde by mělo být vše dokončeno do června letošního roku. Po dokončení obou staveb dojde k částečnému uvolnění kapacity pro připojování nových odběratelů.
Samostatným projektem je pak nové vedení 110 kV z Horních Heřmanic do Králík. Zde jsou dokončeny nutné změny územních plánů obcí Horní Heřmanice, Červená Voda a Heroltice u Štítů. S ohledem na složitosti projektu, velké množství vlastníků pozemků a katastrů obcí je předpoklad zahájení realizace stavby v roce 2027.
Pro plnou spolehlivost je pak nutné řešit i propojení Orliček přes Suchý vrch do Boříkovic.
„Na Králicku aktuálně realizujeme jedno z nejrozsáhlejších posílení energetické sítě v celém regionu. Investice přesáhne 600 milionů korun a významně zvýší kapacitu zdejší distribuční soustavy. Díky tomu budeme moci připojit nové odběratele a zajistit tak energii pro další růst a rozvoj této části východních Čech,“ říká Martin Zmelík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.
