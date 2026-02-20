ČEZ: Na linky MHD v Opavě vyjedou elektrobusy SOR

„Rozšíření flotily MDPO Opava je pro naše město velmi důležitým krokem. Snažíme se, ať je naše MHD moderní, kvalitní, ekonomická i ekologická. Novým vozům přeji co nejméně nehod a ať dobře slouží našim cestujícím,“ řekl při slavnostním zahájení provozu elektrobusů primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Provoz městské dopravy v Opavě dosud zajišťovala zhruba šedesátka autobusů a trolejbusů. Od února se tato flotila z jedné třetiny obmění. Mezi novými vozidly jsou i dva nové elektrobusy, které během roku doplní dalších šest těchto tichých vozů. Energii budou čerpat z celkem osmi dobíjecích boxů umístěných v Depu Kylešovice a Garážích MHD. Do budoucna MDPO počítá dále s pořízením dalších 11 elektrobusů.
„Opavská městská doprava pokračuje v přirozené obnově vozového parku a směřuje k jeho větší rozmanitosti. Na trolejbusy jsou naši občané i návštěvníci města zvyklí už více než 70 let, teď zažívají svou premiéru i elektrobusy. Chtěli jsme, aby byly nízkopodlažní, vybavené klimatizací, USB nabíječkami, WiFi připojením a informačním systémem. Naší podmínkou také bylo, aby součástí dodávky elektrobusů byly i dobíjecí stanice. Poslední týdny jsme ve spolupráci s našimi dodavateli věnovali detailnímu zaškolení našich řidičů, dispečerů a pracovníků servisu, kteří tak mohli elektrobusy a dobíjecí huby řádně otestovat a připravit se na ostrý provoz,“ uvedl ředitel Městského dopravního podniku Opava Martin Kuchař.
„Elektrobusy jsou vybaveny novou generací trakčních baterií o kapacitě 411 kWh s prodlouženou životností. Pro snížení energetické náročnosti provozu mají vozy klimatizaci s funkcí topení pomocí tepelného čerpadla, které přispívá k snížení spotřeby elektrické energie. Elektrobusy jsou v zadní části vybaveny zásuvkou prokabelové nabíjení dle standardu CCS2,“ doplňuje Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel SOR Libchavy.
Součástí sdružené dodávky firmy SOR na zakázku města Opava je vedle elektrobusů také hub 8 dobíjecích bodů, které zajistila a instalovala společnost ČEZ ESCO.
„Doprava se podílí asi na 16 procentech všech produkovaných emisí v České republice. Pro snížení závislosti měst a obcí na fosilních palivech i jako cesta k čistšímu ovzduší se proto jednoznačně nabízí její elektrifikace. Aby elektrobusy dokázaly v reálném opavském provozu fungovat stejně spolehlivě jako autobusy nebo trolejbusy, potřebují rychlé a dobře dostupné dobíjení. Jsem rád, že naši partneři, město Opava a společnost SOR, využili dlouholetých zkušeností ČEZ ESCO s výstavbou a provozem dobíjecí infrastruktury pro veřejnou dopravu,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
Elektrobusy budou doplňovat energii v Depu Kylešovice a Garážích MHD u ultrarychlé DC dobíjecí stanice o dobíjecím výkonu 540 kW s osmi výdejníky. Jedná se o dělenou technologii, která umožnuje ultra rychlé dobíjení, tak pomalejší noční (balanční) dobíjení. Jako mobilní záloha je připravena také mobilní DC nabíjecí stanice o výkonu 40 kW. Součástí dodávky ČEZ ESCO je také zaškolení zaměstnanců Městského dopravního podniku Opava, poskytování technické podpory a záručního servisu nabíjecího systému.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.