ČEZ: Na linky MHD v Opavě vyjedou elektrobusy SOR

21.02.2026 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Opava se zařadí mezi města, která výrazně sází na elektrifikaci veřejné dopravy. Vedle trolejbusů jezdících na linkách ve slezské metropoli už více než 70 let, zařazuje opavský dopravní podnik nově do služby i elektrobusy. Osm tichých dvounápravových vozů, které ve městě postupně začnou jezdit v průběhu letošního roku, představuje jeden z největších parků tohoto druhu na Moravě a ve Slezsku. Dobíjecí infrastrukturu čítající osm DC dobíjecích bodů dodalo ČEZ ESCO jako součást sdružené dodávky elektrobusů od firmy SOR.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

„Rozšíření flotily MDPO Opava je pro naše město velmi důležitým krokem. Snažíme se, ať je naše MHD moderní, kvalitní, ekonomická i ekologická. Novým vozům přeji co nejméně nehod a ať dobře slouží našim cestujícím,“ řekl při slavnostním zahájení provozu elektrobusů primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Provoz městské dopravy v Opavě dosud zajišťovala zhruba šedesátka autobusů a trolejbusů. Od února se tato flotila z jedné třetiny obmění. Mezi novými vozidly jsou i dva nové elektrobusy, které během roku doplní dalších šest těchto tichých vozů. Energii budou čerpat z celkem osmi dobíjecích boxů umístěných v Depu Kylešovice a Garážích MHD. Do budoucna MDPO počítá dále s pořízením dalších 11 elektrobusů.

„Opavská městská doprava pokračuje v přirozené obnově vozového parku a směřuje k jeho větší rozmanitosti. Na trolejbusy jsou naši občané i návštěvníci města zvyklí už více než 70 let, teď zažívají svou premiéru i elektrobusy. Chtěli jsme, aby byly nízkopodlažní, vybavené klimatizací, USB nabíječkami, WiFi připojením a informačním systémem. Naší podmínkou také bylo, aby součástí dodávky elektrobusů byly i dobíjecí stanice. Poslední týdny jsme ve spolupráci s našimi dodavateli věnovali detailnímu zaškolení našich řidičů, dispečerů a pracovníků servisu, kteří tak mohli elektrobusy a dobíjecí huby řádně otestovat a připravit se na ostrý provoz,“ uvedl ředitel Městského dopravního podniku Opava Martin Kuchař.

„Elektrobusy jsou vybaveny novou generací trakčních baterií o kapacitě 411 kWh s prodlouženou životností. Pro snížení energetické náročnosti provozu mají vozy klimatizaci s funkcí topení pomocí tepelného čerpadla, které přispívá k snížení spotřeby elektrické energie. Elektrobusy jsou v zadní části vybaveny zásuvkou prokabelové nabíjení dle standardu CCS2,“ doplňuje Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel SOR Libchavy.

Součástí sdružené dodávky firmy SOR na zakázku města Opava je vedle elektrobusů také hub 8 dobíjecích bodů, které zajistila a instalovala společnost ČEZ ESCO.

„Doprava se podílí asi na 16 procentech všech produkovaných emisí v České republice. Pro snížení závislosti měst a obcí na fosilních palivech i jako cesta k čistšímu ovzduší se proto jednoznačně nabízí její elektrifikace. Aby elektrobusy dokázaly v reálném opavském provozu fungovat stejně spolehlivě jako autobusy nebo trolejbusy, potřebují rychlé a dobře dostupné dobíjení. Jsem rád, že naši partneři, město Opava a společnost SOR, využili dlouholetých zkušeností ČEZ ESCO s výstavbou a provozem dobíjecí infrastruktury pro veřejnou dopravu,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Elektrobusy budou doplňovat energii v Depu Kylešovice a Garážích MHD u ultrarychlé DC dobíjecí stanice o dobíjecím výkonu 540 kW s osmi výdejníky. Jedná se o dělenou technologii, která umožnuje ultra rychlé dobíjení, tak pomalejší noční (balanční) dobíjení. Jako mobilní záloha je připravena také mobilní DC nabíjecí stanice o výkonu 40 kW. Součástí dodávky ČEZ ESCO je také zaškolení zaměstnanců Městského dopravního podniku Opava, poskytování technické podpory a záručního servisu nabíjecího systému.

