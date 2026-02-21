400 000 Kč pro Ukrajinu. Okamura se ozval a Kolář mladší na něj sprostě vyjel

21.02.2026 16:50 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Spor o další pomoc Ukrajině vyústil v osobní verbální útok na předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD). Europoslanec Ondřej Kolář o třetím nejvyšším ústavním činiteli České republiky napsal, že je „šmejd“. Uvedl také, že prý v Praze 6 v době svého osmiletého „starostování“ nepotkal nikoho, komu by Okamura nevadil.

400 000 Kč pro Ukrajinu. Okamura se ozval a Kolář mladší na něj sprostě vyjel
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo poskytnutí další humanitární pomoci Ukrajině v podobě čtyř výkonných elektrocentrál za čtyři sta tisíc korun; tato částka zahrnuje jak samotné pořízení techniky, tak i zajištění její dopravy. Proti hlasovali zástupci SPD a Trikolory.

Darovaná zařízení mají pomoci partnerskému městu Chmelnyckyj na západní Ukrajině překonat kritickou situaci způsobenou ruskými útoky na energetickou infrastrukturu a extrémními mrazy.

Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS) zastupitelstvo reaguje na žádost od starosty města Chmelnyckyj Oleksandra Simčišina, který koncem ledna požádal o pomoc v boji s energetickou krizí. „Budeme pomáhat tak dlouho, jak bude třeba. Uvědomujeme si, že tamní obyvatelé nebojují jen za svou svobodu,“ prohlásil Stárek.

Mgr. Jakub Stárek

  ODS
  místostarosta městské části
Elektrocentrály mají zajistit dodávky energie ve školách, zdravotnických zařízeních nebo v jiných klíčových objektech, kde výpadky proudu ohrožují každodenní fungování. Od začátku ruské invaze v roce 2022 městská část Praha 6 poslala na Ukrajinu několik nevyužívaných vozidel, zdravotnický materiál i finanční dary na obnovu infrastruktury.

Dohra na sociálních sítích

Rozhodnutí zastupitelstva však vyvolalo i kritiku. „Na jednání Zastupitelstva Prahy 6 si ODS, TOP 09, STAN a Piráti, kteří tam mají společně většinu, odhlasovali další zaslání veřejných peněz Ukrajincům – protentokrát 400.000 Kč. Zastupitelé za SPD a Trikoloru jako jediní hlasovali proti. Občané Prahy 6 tak poněkolikáté pošlou nemalou částku Ukrajincům, v součtu již miliony korun,“ upozornil na sociálních sítích předseda Poslanecké sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura.

Tomio Okamura

  SPD
  Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  předseda PS PČR
Ondřej Kolář (TOP 09), europoslanec a bývalý starosta Prahy 6, zareagoval: „Znáte to, když máte souseda, za kterého se vůkol všichni stydí? Tak to je případ tohohle pána, který bohužel bydlí v jedné z nejlepších čtvrtí Prahy. Měl jsem tu čest tam osm let starostovat. Nikdy jsem nepotkal jediného ‚Šestkaře‘, kterému by tenhle šmejd nevadil.“

Mgr. Ondřej Kolář

  TOP 09
  europoslanec
Tomio Okamura bydlí v Praze 6, konkrétně v části Břevnov. Jeho bydliště je známé díky specifické architektuře. Jde o tzv. „Takešiho hrad“ nebo také „tubusový dům“, který navrhl švýcarský architekt Christian Kerez. Dům se skládá z několika betonových tubusů a nachází se v rezidenční čtvrti nedaleko Břevnovského kláštera.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

