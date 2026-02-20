FNUSA spustila preventivní programy

Nemocnice zájemcům nabízí dvě varianty prevence – kardiometabolický program zaměřený na zdraví srdce a cév a komplexní program, který je rozšířený o další diagnostické metody a zahrnuje i prevenci onkologických onemocnění.
Programy odborníci sestavovali se znalostí místní populace, pramenící nejen ze zkušeností lékařů fakultní nemocnice, ale především výzkumné studie Kardiovize. Ta dlouhodobě mapuje zdraví Brňanů a na pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně díky tomu přinesla specializované přístrojové vybavení pro včasný záchyt onemocnění.
Její výsledky ukazují alarmující výskyt rizikových faktorů: vysokou hladinu tuků v krvi má přibližně 70 % sledované populace, vysokým krevním tlakem trpí přes 54 % mužů a téměř 40 % žen. Nadváha či obezita se týká 63 % mužů a 45 % žen. „Právě tyto údaje nás vedly k tomu, abychom preventivní programy zacílili především na kardiovaskulární a metabolická rizika,“ říká Prosecký a upozorňuje, že se jedná o problémy, které dlouho nebolí. Prevence je tak jedinou cestou, jak zdravotní stav příznivě ovlivnit dřív, než bude pozdě. To potvrzují i dosavadní zkušenosti s programem: „Nálezy nejsou úplně příznivé – včetně diagnostikované cukrovky u osoby, která do té doby neměla vůbec žádné potíže,“ upozorňuje lékař.
V praxi jdou preventivní programy maximálně vstříc klientům, kteří absolvují veškerá vyšetření během dvou návštěv v rozmezí jednoho týdne. Celým procesem je provádí koordinátor s individuálním přístupem k jejich potřebám. „I když je do prevence zapojena řada odborníků, kteří hodnotí úsek své specializace, na výsledky vždy nahlížíme komplexně, ne izolovaně. Každý klient získá ucelenou zprávu o svém zdravotním stavu včetně doporučení pro další péči,“ popisuje proces koordinátor Štěpán Pokorný, DiS.
V další fázi tým preventivních programů plánuje reagovat na potřeby klientů, které vyvstanou z jejich účasti v programu. Nabídne například nutriční poradenství, poradnu odvykání kouření a další. „Výhodou prevence ve velké fakultní nemocnici je bezpochyby to, že klienti najdou vše na jednom místě, a to i tehdy, kdy je výsledky absolvované prevence nepotěší,“ uzavírá Pokorný.
Programy jsou určeny všem, kteří nepociťují zdravotní potíže, a chtějí odhalit případná rizika včas. Jedná se o službu neproplácenou z veřejného zdravotního pojištění, informace o cenách a detaily jednotlivých preventivních balíčků zájemci najdou na webu ZDE.
