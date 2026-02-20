Lesy ČR: Na Jedlové hoře začala obnova lesa, vydejte se jinudy

Jedním z takových míst je Jedlová hora v severních Čechách, kde právě začala u sjezdovky, která není v provozu, první etapa letošní obnovy porostů. „Chceme do lesa dostat světlo a dát prostor přirozeně obnoveným stromkům ze semen a plodů mateřských dřevin, zejména bukům,“ vysvětlil tamější revírník Miroslav Svoboda. Na křižovatce turistických cest s rozcestníkem “Jedlová-sjezdovka“ a běžkařským okruhem nyní není bezpečno. Technika se tam pohybuje i o víkendu. „Je to velmi frekventované místo a během roku si nevyberete, kdy těžbu provést. V zimě je to navíc vůči přírodě nejšetrnější. Prosím tedy o pochopení a doporučuji naplánovat trasu jinudy, třeba přes Tolštejn,“ vzkazuje revírník.
