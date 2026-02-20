Královéhradecký kraj plánuje přeměnu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je krizovým zařízením, které poskytuje pomoc a ochranu ohroženým dětem. Toto zařízení dětem nabízí bezpečné prostředí a naším cílem je, aby se co nejvíce podobalo běžné domácnosti,“ uvedla náměstkyně pro sociální věci Jana Hůlková.
Transformace zařízení, které má nyní kapacitu pro dvě desítky dětí, bude spočívat v zajištění nových vhodných prostor, například bytů či ve výstavbě nového objektu. Podle odhadů se bude jednat o čtyři až pět bytových jednotek, náklady by mohly být v případě stavby přibližně v desítkách milionů korun.
„Výhodou transformovaného zařízení bude, že děti budou žít v prostředí, které více odpovídá běžným domácnostem, což je pro ně méně traumatizující. Zároveň je tento způsob péče efektivnější z hlediska financování, počtu personálu i provozních nákladů,“ doplnila náměstkyně Hůlková.
Současné zázemí ZDVOP Království přestává vyhovovat moderním požadavkům na péči o děti, navíc zařízení se nachází v areálu Dětské ozdravovny Království, která loni v říjnu ukončila provoz.
S tím souvisí provozní komplikace a předpokládané navýšení nákladů na provoz ZDVOP v těchto prostorech. Otázkou, co dalšího bude s krajskou nemovitostí, se bude zabývat rada kraje na dalších jednáních.
