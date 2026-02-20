Královéhradecký kraj plánuje přeměnu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

20.02.2026 16:26 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Království v Nemojově na Trutnovsku čeká v dalších letech transformace. Královéhradecký kraj připravuje další kroky, včetně vytipování nových vhodných prostor pro pobyt dětí.

Královéhradecký kraj plánuje přeměnu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

„Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je krizovým zařízením, které poskytuje pomoc a ochranu ohroženým dětem. Toto zařízení dětem nabízí bezpečné prostředí a naším cílem je, aby se co nejvíce podobalo běžné domácnosti,“ uvedla náměstkyně pro sociální věci Jana Hůlková.

Transformace zařízení, které má nyní kapacitu pro dvě desítky dětí, bude spočívat v zajištění nových vhodných prostor, například bytů či ve výstavbě nového objektu. Podle odhadů se bude jednat o čtyři až pět bytových jednotek, náklady by mohly být v případě stavby přibližně v desítkách milionů korun.

„Výhodou transformovaného zařízení bude, že děti budou žít v prostředí, které více odpovídá běžným domácnostem, což je pro ně méně traumatizující. Zároveň je tento způsob péče efektivnější z hlediska financování, počtu personálu i provozních nákladů,“ doplnila náměstkyně Hůlková.

Současné zázemí ZDVOP Království přestává vyhovovat moderním požadavkům na péči o děti, navíc zařízení se nachází v areálu Dětské ozdravovny Království, která loni v říjnu ukončila provoz.

S tím souvisí provozní komplikace a předpokládané navýšení nákladů na provoz ZDVOP v těchto prostorech. Otázkou, co dalšího bude s krajskou nemovitostí, se bude zabývat rada kraje na dalších jednáních.

Psali jsme:

USA a Evropa v čase velkých změn. Bednář vypíchl, co v projevu Rubia zapadlo
Nechtěla za barákem větrný park. Vykreslili ji jako ruskou agentku
„Energie je základ“. Babiš představil novou hospodářskou strategii země
Tatínek na plakátu zvedl ruku. A politika AfD odsoudili za nacismus

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Královéhradecký , TZ

Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

30 tisíc podpisů

Přijde Vám 30 tisíc podpisů za vydání Babiše a Okamury dost? Mě tedy žalostně málo vzhledem k počtu obyvatel. Jak si tak nízký počet vysvětlujete? A naopak vysoký počet voličů, kteří ANO a SPD volí? A ještě jeden dotaz. Neuvažovali jste, že byste navrhli zrušení imunity? Nepřijde vám nefér vůči osta...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Královéhradecký kraj plánuje přeměnu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

16:26 Královéhradecký kraj plánuje přeměnu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Království v Nemojově na Trutnovsku čeká v dalš…