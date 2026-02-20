Kupka (ODS): Nápad na výkup akcií ČEZu považuji za zahrávání si s budoucností

K dnes představené hospodářské strategii: Česká ekonomika potřebuje další posílení, vláda zdědila rekordní hospodářský růst a zkrocenou inflaci. Potřebujeme dobrý plán, jak postupovat dál. Realistický a finančně zvládnutelný.
Ve Sněmovně podpoříme kroky, které budeme považovat za přínosné. Například digitalizaci, omezování byrokracie, změny v emisních povolenkách či zjednodušení zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků.
Naopak nápad na výkup akcií ČEZu považuji za zahrávání si s budoucností této společnosti, u spousty dalších návrhů mám pochybnosti, zda je za nimi kromě marketingu vůbec nějaký reálný propočet. Aby to byla skutečná strategie, musí mít jednotlivé kroky svou cenovku a jasně popsané financování. To zatím chybí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.