Kupka (ODS): Nápad na výkup akcií ČEZu považuji za zahrávání si s budoucností

21.02.2026 16:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hospodářské strategii Babišovy vlády.

Kupka (ODS): Nápad na výkup akcií ČEZu považuji za zahrávání si s budoucností
Foto: Repro Týden v politice, ČT
Popisek: Martin Kupka

K dnes představené hospodářské strategii: Česká ekonomika potřebuje další posílení, vláda zdědila rekordní hospodářský růst a zkrocenou inflaci. Potřebujeme dobrý plán, jak postupovat dál. Realistický a finančně zvládnutelný.

Ve Sněmovně podpoříme kroky, které budeme považovat za přínosné. Například digitalizaci, omezování byrokracie, změny v emisních povolenkách či zjednodušení zaměstnávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

Naopak nápad na výkup akcií ČEZu považuji za zahrávání si s budoucností této společnosti, u spousty dalších návrhů mám pochybnosti, zda je za nimi kromě marketingu vůbec nějaký reálný propočet. Aby to byla skutečná strategie, musí mít jednotlivé kroky svou cenovku a jasně popsané financování. To zatím chybí.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
