Ministr Vojtěch: Zkrácení času zahájení léčby ze 70 minut na 20 minut

21.02.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kvalitě zdravotní péče.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Zveřejňování dat o kvalitě zdravotní péče se stává tématem, které nyní výrazně rezonuje jak v odborné komunitě, tak ve veřejném prostoru. Právě konkrétní a srovnatelná data ukazují, jak významně se české zdravotnictví v některých oblastech dlouhodobě posouvá.

V oblasti iktové péče dnes v České republice funguje 55 specializovaných center a u nejčastější diagnózy mozkového infarktu se v nich 30denní mortalita pohybuje kolem 10 %. Systematické sledování ukazatelů kvality zároveň vedlo ke zkrácení času zahájení léčby z přibližně 70 minut v roce 2004 na zhruba 20 minut dnes, což řadí český systém mezi světovou špičku.

Data tak potvrzují, že cílené měření a porovnávání výsledků přináší konkrétní zlepšení péče a posiluje schopnost systému reagovat na potřeby pacientů napříč regiony.

Přečtěte si víc v komentáři v analýze Martina Čabana na Seznam Zprávy.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

  • BPP
  • ministr zdravotnictví
Zdroje:

Článek obsahuje štítky

Vojtěch , ANO

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kvalitě zdravotní péče.