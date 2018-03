Budějovický Budvar: Limitovaný speciál z čerstvého chmele se již čepuje

Ve sklepě Budějovického Budvaru po 180 dnech ležení dozrála v historii již šestá várka speciálního piva BUD STRONG. Pivní lahůdka byla uvařena loni 28. srpna z čerstvě sklizených chmelových hlávek Žateckého poloraného červeňáku. Chmel vyrostl na chmelnici „U Splavu“, která patří do slavné lokality „Údolí Zlatého potoka“ v katastru chmelařské obce Blšany. Čerstvé chmelové hlávky patří mezi nejvzácnější pivovarské suroviny, neboť se musejí zpracovat bezprostředně po sklizni, tedy ve stejný den, kdy byly očesány. Z tohoto důvodu se v pivovarské praxi používají jen výjimečně. Čerstvý chmel dodává pivu větší množství aromatických látek a poněkud výraznější, ale stále jemnou hořkost ve srovnání s chmelem sušeným. Budějovický Budvar patří mezi pouhé tři české pivovary, které mají technologii k vaření piva chmeleného ze 100% čerstvými hlávkami. Varna totiž musí být vybavena „chmelovým cízem“, který dokáže z mladiny na konci chmelovaru odstranit chmelové mláto. Pivovary, které vaří pivo z chmelových granulí nebo extraktů, tento „chmelový cíz“ nemají.

„Šest let používáme chmel ze stejné chmelnice, i letos je tato výjimečná várka oslavou toho nejlepšího chmele na světě,“ říká Adam Brož, sládek Budějovického Budvaru. Do zralého nefiltrovaného piva BUD STRONG se těsně před stáčením přidávají kvasinky v nejlepší kondici. „Pivovarské kvasnice podtrhují zážitek z limitovaného speciálu svou velmi jemnou kvasnicovou chutí, typickou vůní a také charakteristickým zákalem. Limitovanou edici budeme dodávat pouze do vybraných restaurací, u nichž máme jistotu, že budou pivo dobře skladovat, ošetřovat, čepovat a zajistí tak, že se dostane ve skvělé kondici na stůl,“ vysvětluje Adam Brož. Nefiltrované pivo je totiž velmi náchylné ke kontaminacím. Protože se kvasinky usazují ve výčepním systému, je nutné výčep denně proplachovat vodou a jednou týdně důkladně vyčistit alkalickým prostředkem. Kvasinky mají také tendenci usazovat se na dně sudu, což může způsobit rozdílný zákal v průběhu čepování. Proto se sud má skladovat hrdlem dolů a obrací se až těsně před naražením. Také vyšší teplota skladování může výrazně poškodit chuť. Pivo BUD STRONG je proto nutné skladovat při teplotě 8-12 °C.

Limitovaná edice piva BUD STRONG má stupňovitost 16 a obsah alkoholu 7,5% obj. Pije se ze sklenic na nožce o objemu 0,3 litru. Na trh se dodává pouze v sudech o objemu 20 litrů. Pivo se bude čepovat ve vybraných restauracích v České republice a v dalších osmi zemích (Itálie, Irsko, Německo, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie).

autor: Tisková zpráva