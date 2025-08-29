Pirátský volební song „po šestém pivu“. S Bartošem mezi hřiby

29.08.2025 11:02 | Monitoring

„Válka je stejná, ten styl se nemění, nepřátel hejna a už jsme v ní.“ Pamatujete? Tohle zpíval před čtyřmi lety tehdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš. V době, kdy věřil, že by se mohl stát premiérem. Teď Piráty vede Zdeněk Hřib. A i pod jeho vedením Piráti vyrukovali s novým volebním songem. Opět v něm nechybí Ivan Bartoš, narážka na slavnou scénku a refrén písničky, co si tak lidé zpívají po šestém pivu.

Pirátský volební song „po šestém pivu". S Bartošem mezi hřiby
Foto: Screen X Nejpředvolebnější song YouTube
Popisek: Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš tvoří předvolební song

 Volby do Poslanecké sněmovny jsou takřka za rohem a na aktivitě politiků je to znát. Babiš jezdí za lidmi a kromě toho, že jim slibuje lepší vládu, je také nabádá, aby nepodceňovali preventivní lékařské prohlídky. Petr Fiala lidi varuje, že Babiš tuto zemi ovládne společně s Tomiem Okamurou z SPD a Danielem Sterzikem a komunistkou Kateřinou Konečnou v rámci uskupení STAČILO!. A tahle skupina vyvede Česko z NATO i z EU.

Pak jsou tu Starostové (STAN), kteří zjistili, že tzv. dobrá kampaň, kterou vedli dosud, nefunguje na voliče tak, jak si přáli a rozhodli se přitvrdit. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan oznámil, že se hodlá stát premiérem místo Petra Fialy.

O slovo se hlásí i Piráti, kteří před 8 lety vstoupili do sněmovny se svým vězeňským autobusem a písní Pusťte nás na ně. Před čtyřmi lety spatřila světlo světa píseň Pirátostan. „Válka je stejná, ten styl se nemění, nepřátel hejna a už jsme v ní,“ hřímal před 4 lety do mikrofonu Ivan Bartoš, který tehdy věřil, že by mohl být premiérem.

Teď Piráty vede Zdeněk Hřib. A i pod jeho vedením Piráti vyrukovali s novým volebním songem. Opět v něm nechybí Ivan Bartoš, narážka na slavnou scénku: „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit,“ zahlásí Hřib do telefonu, čímž připomíná scénku Lábuse se Čtvrtníčkem, kde si dva slavní herci utahovali z korupčního prostředí v českém fotbale na počátku tisíciletí. Slavná scénka vychází z úniků policejních odposlechů.  

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • 1. nám. primátora hl. m. Prahy
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
  Ale zpět k pirátů.

Hřib Bartošovi oznámí, že by potřeboval pomoc a bývalý a stávající předseda Pirátů najednou vedle sebe sedí u stolu. Jako mávnutím kouzelného proutku. „Ivane, víš co musíme udělat? My musíme složit ten nejpředvolebnější song všech dob, ať jim zase vypálíme rybník,“ zahlásí na to konto Hřib.

A rozjedou to.

„Dáme refrén, co zpíváš po šestým pivu: Volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ navrhne Bartoš. A hned přidá další nápad. „Není nic víc, než neopodstatněná kytarová onanie pod slovy o důchodech.“ Přidají ještě kousek o německé kvalitě zboží a polských cenách a umělá inteligence jim udělí pochvalu. „Gratuluji, máte tam všecko!“

Hřib hraje v klipu na flétnu a Bartoš žádá, ať jsou lesy plné hřibů a peněženky jsou plné peněz. I těch bitcoinových. „Volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ žádají voliče Piráti, kteří slibují, že by se důchody daly zvyšovat každé liché pondělí, protože s babičkou a s dědečkem se rád každý podělí.

autor: Miloš Polák

