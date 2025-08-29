Pirátský volební song „po šestém pivu“. S Bartošem mezi hřiby

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Pak jsou tu Starostové (STAN), kteří zjistili, že tzv. dobrá kampaň, kterou vedli dosud, nefunguje na voliče tak, jak si přáli a rozhodli se přitvrdit. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan oznámil, že se hodlá stát premiérem místo Petra Fialy.
O slovo se hlásí i Piráti, kteří před 8 lety vstoupili do sněmovny se svým vězeňským autobusem a písní Pusťte nás na ně. Před čtyřmi lety spatřila světlo světa píseň Pirátostan. „Válka je stejná, ten styl se nemění, nepřátel hejna a už jsme v ní,“ hřímal před 4 lety do mikrofonu Ivan Bartoš, který tehdy věřil, že by mohl být premiérem.
Teď Piráty vede Zdeněk Hřib. A i pod jeho vedením Piráti vyrukovali s novým volebním songem. Opět v něm nechybí Ivan Bartoš, narážka na slavnou scénku: „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit,“ zahlásí Hřib do telefonu, čímž připomíná scénku Lábuse se Čtvrtníčkem, kde si dva slavní herci utahovali z korupčního prostředí v českém fotbale na počátku tisíciletí. Slavná scénka vychází z úniků policejních odposlechů.
MUDr. Zdeněk Hřib
Hřib Bartošovi oznámí, že by potřeboval pomoc a bývalý a stávající předseda Pirátů najednou vedle sebe sedí u stolu. Jako mávnutím kouzelného proutku. „Ivane, víš co musíme udělat? My musíme složit ten nejpředvolebnější song všech dob, ať jim zase vypálíme rybník,“ zahlásí na to konto Hřib.
A rozjedou to.
„Dáme refrén, co zpíváš po šestým pivu: Volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ navrhne Bartoš. A hned přidá další nápad. „Není nic víc, než neopodstatněná kytarová onanie pod slovy o důchodech.“ Přidají ještě kousek o německé kvalitě zboží a polských cenách a umělá inteligence jim udělí pochvalu. „Gratuluji, máte tam všecko!“
Hřib hraje v klipu na flétnu a Bartoš žádá, ať jsou lesy plné hřibů a peněženky jsou plné peněz. I těch bitcoinových. „Volte nás, volte nás, ať je všem dobře zas,“ žádají voliče Piráti, kteří slibují, že by se důchody daly zvyšovat každé liché pondělí, protože s babičkou a s dědečkem se rád každý podělí.
autor: Miloš Polák