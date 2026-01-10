Zwyrtek Hamplová: Neselhává stát, ale lidé, kteří jej řídí

Ne… V Berlíně neselhává stát… Selhávají lidé, kteří ten stát řídí a považují se (bohužel) za schopné…
Často se mi v posledních letech stává, že nenacházím slov… Těch témat je víc a tak nějak napříč vším a celou Evropou. Českou republiku nevyjímaje… Jako by se z lidí ztrácela soudnost, zdravý rozum, logická úvaha, schopnosti spolu vůbec slušně mluvit, o umění naslouchat druhému snad ani nemluvě.
Běžné jsou až neuvěřitelné urážky, hledání a cílené vytváření chyb na jiných, umanutost, paličatost, naschvály, hysterie, dehonestace lidí s jinými názory nebo hen otázkami …
Ztrácí se schopnost věci řešit, respektive v klidu a věcně diskutovat o těch objektivně nejlepších řešeních… Jakoby opravdu už šlo jen “kdo z koho”, kdo co “urve” z té veřejné diskuze, patrně i kasy, a kdo koho “zadupe” do země za to, že vyčnívá víc než on… Stačí prohrát volby, a vlny nenávisti se vylijí z břehů… Pravda? Co to je? My jsme přece skvělí!
Ta cesta vede do pekla… nebo na lehátka pro nemocné oproti migrantům v hotelům jako v Berlíně.
Protože ti hlasití, agresivní a uřvaní a plná ústa práv a demokracie dostanou, co chtějí, neboť v čele státu je neschopná třetí liga (první do linie těchto komunikačních kvalit nechce, proč by taky…?), a ti pracovití normální slušní občané, co jim to celé platí svými daněmi, mají držet ústa a krok, a co víc, ještě jim za to celé divadlo pochvalně tleskat. Běda říct tehdy Merkelové, že “ty imigranty ne”. A o všech těch slavných evropských plánech, které mají spasit svět, zrovna tak. Tak jste neznaboh… Problémy a témata se ale vždy řešily v diskuzích, ne v diktaturách… S argumenty… S přiznáním si i šlápnutí vedle. Jsme přece lidé…
Nic z toho teď politikové Evropy neumějí, a kdo vystrčí růžky a chce opravdu začít fungovat, po tom vystartují neskutečně. Nálepky, dehonestace, titulky… Protože by jim kazil dobré pohodlné bydlo…
Nazývám ty lidi, kteří posílají své občany na lehátka a imigranty do hotelů, za novodobou a neschopné politické ÚV, které degraduje pojem “stát”, protože za vším jsou stále jen lidé. Stát, obdobně jako obec, město a kraje, jsou jen metodou řízení, jak vytvářet místa pro život pro ty ostatní. Pokud tedy něco nefunguje, tak pouze lidé, a ti jsou také těm druhým odpovědní.
Nenechme si namluvit nic jiného.
Ne tedy SELHÁNÍ STÁTU. SELHÁNÍ LIDÍ V ČELE TOHO STÁTU. To je celé.
