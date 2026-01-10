Zwyrtek Hamplová: Neselhává stát, ale lidé, kteří jej řídí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Německu.

Zwyrtek Hamplová: Neselhává stát, ale lidé, kteří jej řídí
Foto: Archiv PL
Popisek: Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová

Ne… V Berlíně neselhává stát… Selhávají lidé, kteří ten stát řídí a považují se (bohužel) za schopné…

Často se mi v posledních letech stává, že nenacházím slov… Těch témat je víc a tak nějak napříč vším a celou Evropou. Českou republiku nevyjímaje… Jako by se z lidí ztrácela soudnost, zdravý rozum, logická úvaha, schopnosti spolu vůbec slušně mluvit, o umění naslouchat druhému snad ani nemluvě.

Běžné jsou až neuvěřitelné urážky, hledání a cílené vytváření chyb na jiných, umanutost, paličatost, naschvály, hysterie, dehonestace lidí s jinými názory nebo hen otázkami …

Ztrácí se schopnost věci řešit, respektive v klidu a věcně diskutovat o těch objektivně nejlepších řešeních… Jakoby opravdu už šlo jen “kdo z koho”, kdo co “urve” z té veřejné diskuze, patrně i kasy, a kdo koho “zadupe” do země za to, že vyčnívá víc než on… Stačí prohrát volby, a vlny nenávisti se vylijí z břehů… Pravda? Co to je? My jsme přece skvělí!

Ta cesta vede do pekla… nebo na lehátka pro nemocné oproti migrantům v hotelům jako v Berlíně.

Protože ti hlasití, agresivní a uřvaní a plná ústa práv a demokracie dostanou, co chtějí, neboť v čele státu je neschopná třetí liga (první do linie těchto komunikačních kvalit nechce, proč by taky…?), a ti pracovití normální slušní občané, co jim to celé platí svými daněmi, mají držet ústa a krok, a co víc, ještě jim za to celé divadlo pochvalně tleskat. Běda říct tehdy Merkelové, že “ty imigranty ne”. A o všech těch slavných evropských plánech, které mají spasit svět, zrovna tak. Tak jste neznaboh… Problémy a témata se ale vždy řešily v diskuzích, ne v diktaturách… S argumenty… S přiznáním si i šlápnutí vedle. Jsme přece lidé…

Nic z toho teď politikové Evropy neumějí, a kdo vystrčí růžky a chce opravdu začít fungovat, po tom vystartují neskutečně. Nálepky, dehonestace, titulky…  Protože by jim kazil dobré pohodlné bydlo…

Nazývám ty lidi, kteří posílají své občany na lehátka a imigranty do hotelů, za novodobou a neschopné politické ÚV, které degraduje pojem “stát”, protože za vším jsou stále jen lidé. Stát, obdobně jako obec, město a kraje, jsou jen metodou řízení, jak vytvářet místa pro život pro ty ostatní. Pokud tedy něco nefunguje, tak pouze lidé, a ti jsou také těm druhým odpovědní.

Nenechme si namluvit nic jiného.

Ne tedy SELHÁNÍ STÁTU. SELHÁNÍ LIDÍ V ČELE TOHO STÁTU. To je celé.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Paní senátorko

... píšete, že pan Okamura nereprezentuje vaše postoje. A to si představte, že ODS a vůbec celá minulá pětikoalice nereprezentovala postoje mnoha a mnoha voličů! Našlo by se toho mnoho, co pětikoalice prováděla proti vůli voličů! Přesto jsme museli počkat, až volby sjednají nápravu! Nebylo by namíst...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

