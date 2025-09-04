ČEZ: 12 tisíc návštěvníků infocentra i autokina elektrárny Dukovany

V průběhu letních prázdnin zavítalo do infocenter Dukovany a Dalešice více než 9 tisíc návštěvníků. Další téměř tři tisíce návštěvníků přilákaly srpnové filmové podvečery v autokině s jedinečnou filmovou atmosférou pod chladícími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany.
Návštěvu obou informačních center, která byla otevřena každý den včetně víkendů, si v rámci letní dovolené nenechalo ujít více něž devět tisíc velkých i malých návštěvníků. Právě pro ty malé měli energetici připravený soutěžní kvíz. Pro každého, kdo zdárně odpověděl na všechny soutěžní otázky, měli průvodci infocentra připravenou odměnu v podobě speciálního kvarteta s energetickou tématikou.
Na poslední tři srpnové víkendy dorazil na parkoviště pod chladicími věžemi vůz Kinematografu bratří Čadíků. Už po deváté obsadil parkoviště s kapacitou několika set parkovacích míst a rozzářil promítací plátno, které s rozměry 16,4x7m největší pevnou projekční plochou a u nás. Ta zaručuje projekci za každého počasí. České i zahraniční filmové komedie, dramata, loutkovou pohádku, ale i dobrodružný výpravný film přijelo shlédnout témě tři tisíce návštěvníků, kteří měli současně možnost přispět na rehabilitace šestnáctiletému Jakubovi Sedláčkovi z Dobřínska. „Moc děkujeme všem návštěvníkům autokina za příspěvek pro Kubíka. Velmi si vážíme Vaší projevené dobrosrdečnosti a empatie. Získané finanční prostředky využijeme k uhrazení intenzivní rehabilitace v Sarema Brno a na zaplacení osobní asistence. Díky Vám můžeme Kubovi dopřát rehabilitace, které mu významně pomáhají,“ vyjádřila s vděčností Jana Sedláčková, maminka Kubíka.
Prázdninami ale „sezóna“ v Dukovanech nekončí. Už tuto sobotu 6. září proběhnou oblíbené Dukovanské stezky, které nabízí turistiku v okolí elektrárny. Cílem letošních stezek je nedaleká obec Rouchovany. Organizátoři připravili několik tras, každý si tak může zvolit náročnost dle své fyzické kondice. Nejkratší trasa v délce 6 km je vhodná i pro kočárky. Start je od 8 do 11 hodin přímo u informačního centra elektrárny.
autor: Tisková zpráva