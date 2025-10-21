Kde se vzal Turkův archiv? Deník N ukázal starého známého. Žádné tajné služby, tvrdí Pokorná

„Měl sklony k rasistickým poznámkám a k adoraci nacistů, italských fašistů a podobně. Měl je vždycky,“ řekl o čestném prezidentovi Motoristů sobě Filipu Turkovi jeho někdejší kamarád Vojtěch Dobeš, který se před kamerou Deníku N přihlásil k tomu, že pořídil snímky diskutovaných nenávistných příspěvků.
Pokud by se mu něco nyní snad mělo stát, stopy podle jeho slov povedou právě k Turkovi.
Snímky nenávistných statusů Filipa Turka pořídil v červnu 2024. Teď se k nim rozhodl přihlásit a je připravený na policii dosvědčit jejich pravost. V rozhovoru pro Deník N vysvětlil, jak snímky vznikly, a popsal svůj vztah s Filipem Turkem.
Dobeš uvedl, že se s Turkem seznámil okolo roku 2006 prostřednictvím internetového fóra Jaguarclub.net, kam se přihlásil kvůli zájmu o britská auta. Dobeš zmínil, že on ani jeho okolí nikdy přesně nevěděli, čím se Filip Turek živí. Bylo jen jasné, že je spojený se světem starých jaguarů a veteránů. Dodal, že se tehdy vídali několikrát do roka, většinou u piva, a jejich rozhovory se týkaly hlavně aut, nikoli politiky.
Z Dobešova Facebooku vyplývá, že ve velmi přátelském vztahu v rámci klubu jaguárů byli ještě v roce 2019.
Vojtěch Dobeš vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v současnosti se živí jako publicista a překladatel. Sám sebe představuje jako motoristického novináře. Lifestylový časopis Heroine, kam Dobeš přispíval svými články o elektromobilech, o něm v medailonku píše coby o automobily posedlém a ekologicky smýšlejícím petrolheadovi. O tom, že jsou podle jeho názoru elektromobily lepšími auty než auta na spalovací motor, Dobeš mluvil už v roce 2021 v podcastu magazínu FinMag.
V říjnu 2024 v rozhovoru na youtubovém kanále Zdroje tu jsou pak Dobeš vysvětloval, proč je myšlenka, že by nás s elektromobilitou měla převálcovat Čína, mylná. „Bájné, levné, dobré čínské auto, které to tady všechno převálcuje, zůstává bájné,“ uvedl tehdy Dobeš a vysvětlil, že v Číně již není tak levná pracovní síla, jako tomu bylo v minulosti.
Na svém facebookovém profilu se Dobeš občasně vyjadřuje i k aktuálnímu politickému dění či tématům, která hýbají společností. Amerického prezidenta Donalda Trumpa například přirovnal k „bazarníkovi z Libně“ v reakci na Trumpovu akci, kdy propagoval nové vozy Tesla před Bílým domem.
Také zde komentoval například vlnu negativity, která se v červenci 2024 objevila okolo české olympijské kolekce pro hry v Paříži od designéra Jana Černého. „Víte, co znamená, že máte s tímhle problém? Že jste starý,“ obul se do kritiků olympijské kolekce. „Ve skutečnosti máte problém s tím, že typický olympionik by nejspíš mohl být minimálně teoreticky vaším dítětem, a tudíž si olympionici kolektivně vybrali něco, co by si vaše generace na sebe nevzala,“ dodal.
O Dobešovi a Turkovi Deník N nepíše poprvé. V dubnu letošního roku o něm psal také server FORUM24.cz. Dobeš totiž komentoval kauzu „Turek na íránské ambasádě“, ve které novináři z návštěvy na recepci velvyslanectví Íránu udělali špionáž, do které navíc zamíchali exprezidenta Václava Klause. Senzace po několika dnech usnula, ale Dobešovy výstupy na sociálních sítích přiměly Turka k ostré reakci.
„Tento s*áč si kdysi říkal kamarád,“ napsal Turek na sociální sítě s Dobešovou fotografií. V příspěvku, který později smazal, své fanoušky žádal, zda by „tomuhle uplacenému konspirátorovi“ někdo nemohl dát pěstí. Dobeš se obrátil na policii s tím, že se cítí ohrožen a on i jeho těhotná manželka začali nosit pepřový sprej.
Zdislava Pokorná se po vydání textu s Dobešem objevila v rozhovoru pro Prostor X od časopisu Reflex, kde uvedla, že Vojtěch Dobeš se rozhodl vystoupit z anonymity poté, co se začaly šířit konspirační teorie o původu snímků. „Jak se rojily jedna konspirace za druhou, že nám to snad podstrčil i Andrej Babiš nebo někdo z jeho okolí nebo tajné služby, tak jsme se spojili a bavili jsme se o tom, jakým způsobem s tím naložit. Myslím, že i byla otázka času, než se okolí kolem Filipa Turka dostane právě k jeho jménu,“ vysvětlila Pokorná.
Zároveň objasnila, proč měl Vojtěch Dobeš potřebu si poukládat tolik příspěvků svého bývalého kamaráda. Podle jejích slov se Dobeš chtěl jen „podívat, jestli Filip Turek coby nový europoslanec stále nepromazal své příspěvky, kde byly podle jeho slov homofobní výroky, rasistické narážky, výroky proti Romům, ale také… až někdy i vulgární výroky na stranu představitelů cizích států“.
Podle Zdislavy Pokorné měli Filip Turek a Vojtěch Dobeš dlouhodobě napjatý a proměnlivý vztah, ale motivem Dobešova jednání podle ní nebyla osobní msta. To podle jejího názoru dokládá i samotná časová osa, kdy Dobeš pořídil snímky příspěvků už v červnu 2024, zatímco jejich osobní konflikt vypukl až v dubnu 2025.
autor: Alena Kratochvílová
