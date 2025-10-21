Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu

21.10.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu spalovacích motorů

Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

V rámci EU bychom měli přikročit rovnou ke zrušení zákazu spalovacích motorů v jeho současné podobě. Evropská komise nedávno po tlaku ze strany firem, působících v automobilovém průmyslu, slíbila, že urychlí revizi záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035.

Politika přehnaných regulací, která je pro evropské hospodářství naprosto sebevražedná, musí skončit. Čím dříve se tak stane, tím lépe. Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet geopolitickou, ekonomickou a sociální realitu.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zdechovský (KDU-ČSL): Konečná by se měla vzdát mandátu europoslankyně
Zdechovský: Na slovenskou demonstraci jako Rakušan bych nejel
Zdechovský (KDU-ČSL): Dejme šestnáctiletým právo volit a být voleni
Zdechovský (KDU-ČSL): Nenechte se napálit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , KDU-ČSL , Zdechovský , spalovací motory

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Likviduje Evropská unie svými zákazy a regulacemi průmyslovou výrobu členských zemí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

K čapímu hnízdu

Dobrý den, podle mě je hlavní problém v tom, že kauza po tolika letech nebyla uzavřena, vás tento fakt neznepokojuje? Padni komu padni, ale aby jak je možné se soudy tak vlečou? To není jen tento případ

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

9:15 Vích (SPD): Trump chce mír, ne válku

Napjatá schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyre…