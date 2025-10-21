Zdechovský (KDU-ČSL): Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet realitu

V rámci EU bychom měli přikročit rovnou ke zrušení zákazu spalovacích motorů v jeho současné podobě. Evropská komise nedávno po tlaku ze strany firem, působících v automobilovém průmyslu, slíbila, že urychlí revizi záměru ohledně zákazu aut se spalovacími motory od roku 2035.
Politika přehnaných regulací, která je pro evropské hospodářství naprosto sebevražedná, musí skončit. Čím dříve se tak stane, tím lépe. Evropa si nemůže dovolit dál přehlížet geopolitickou, ekonomickou a sociální realitu.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
autor: PV