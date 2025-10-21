NZM Kačina: Podzimní voňavé zámecké čajování a zakončení hlavní návštěvnické sezóny

Jak se připravoval čaj před více než sto lety? Jaké receptury byly populární v době, kdy zámek Kačina vlastnil rod Chotků? Jaký význam mají luštěniny v přírodní zahradě? V sobotu 25. října od 10 do 17 hodin zveme milovníky čajů a podzimních dobrot na Zámecké čajování, které zakončí letošní hlavní návštěvnickou sezónu v Národním zemědělském muzeu Kačina.
Již sedmý ročník Zámeckého čajování láká návštěvníky na staré receptury, tradiční, známé i neznámé čaje, zajímavosti o luštěninách a také oblíbené vystoupení mistrů flašinetářů. V zámecké kuchyni budou k ochutnání kromě klasických čajů také čaje bylinkové, káva nebo horká čokoláda a rozličné podzimní pochutiny.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Návštěvníci se budou moci dozvědět zajímavosti nejen o čajích, ale také o luštěninách. V čem jsou luštěniny prospěšné a jaký mají význam v lékárenství nebo v přírodní zahradě? O tom si budou povídat s Janou Karlíčkovou z Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity v Hradci Králové a také s kačinským zahradníkem Romanem Kváčem.
Hlavní sezóna aktivity končí také u hmyzu. Jak se hmyz připravuje na zimu a jak to funguje například u čmeláků? Zajímavosti ze života čmeláků zájemcům povypráví jejich chovatel a popularizátor Ondřej Herzog ze spolku Čmeláci Plus. Na programu bude také komentovaná prohlídka stálé expozice Příběh dřeva s jejím autorem Martinem Patřičným, který představí dětem i dospělým expozice s více než 800 dřevěnými předměty. Nejen prohlédnout, ale také osahat si bude možné dřevo ze 42 druhů stromů.
Po celý den k poslechu zahrají flašinetáři Mistři s klikou, jejichž vystoupení vyvrcholí koncertem v prostorách nedostavěné zámecké kaple. Třikrát během dne si bude možné projít zámek s kostýmovanými prohlídkami zámecké trasy se souborem Tempus Fugit a jejich Příběhem o čaji. Během čajování budou k zakoupení také různé řemeslné výrobky.
Program:
10:00 Zahájení akce
11:00 Povídání o luštěninách s Janou Karlíčkovou
Význam luštěnin v lékárenství
11-13 Mistři s klikou – vystoupení flašinetářů před zámkem
13:00 Povídání o čmelácích s Ondřejem Herzogem
Ze života čmeláků
14:00 Komentovaná prohlídka expozice Příběh dřeva s Martinem Patřičným
Dřevěné vyprávění
15:00 Mistři s klikou – koncert flašinetářů v zámecké kapli
15:30 Povídání se zámeckým zahradníkem Romanem Kváčem
Význam luštěnin v přírodní zahradě
Kostýmované prohlídky zámecké trasy
Příběh o čaji, vystupuje soubor Tempus Fugit
(začátky v 10, 12 a 14 hodin)
Vstupenky:
online ZDE
plné vstupné 200 korun, snížené 150 korun
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii českého venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým klasicistním klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je chotkovská knihovna, divadlo, skleník nebo konírna.
Virtuální prohlídka NZM Kačina je dostupná ZDE, více informací najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva