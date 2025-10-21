Erasmus pro Afričany. EU chystá, ale narazila na odpor

Evropská unie plánuje rozšířit výměnný program Erasmus na studenty ze zemí jižního Středomoří. Tento krok je součástí nového „Paktu pro Středomoří“, který má posílit spolupráci s africkými a blízkovýchodními zeměmi. Napříč Evropou se ozývá kritika, že EU raději finančně podporuje migranty než vlastní studenty a dále tak ohrožuje budoucnost evropských zemí.

Erasmus pro Afričany. EU chystá, ale narazila na odpor
Foto: Repro Twitter Filippe Grandi
Popisek: Migrace - ilustrační foto

Podle Evropské komise má být novým cílem programu Erasmus zapojit mladé lidi z mimoevropských zemí, jako jsou Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie a Tunisko. Pakt zároveň počítá se zdvojnásobením rozpočtu EU pro středomořský region na 42 miliard eur v příštím programovém období.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila Pakt pro Středomoří jako komplexní strategii opřenou o tři pilíře – lidi, ekonomiku a propojení mezi bezpečností, připraveností a migrací. Cílem je podle ní vytvořit pevnější partnerství mezi Evropou a jejím jižním sousedstvím.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že plán zahrnuje více než sto konkrétních projektů – od rozvoje 5G sítí a posílení regionální konektivity až po podporu mládeže a infrastruktury. „Chceme posílit železniční, silniční i námořní spojení a zároveň vybudovat datové kabely, které propojí naše národy,“ řekla Kallasová.

Migrace jako příležitost

Komisařka EU pro Středomoří Dubravka Šuicová tvrdí, že cílem rozšíření programu Erasmus je, aby evropské a středomořské univerzity vytvářely společné studijní programy a tituly – iniciativa, kterou Šuicová označila jako vznikající „Středomořskou univerzitu“.

„Rozšíříme partnerství v oblasti talentů s Marokem, Tuniskem a Egyptem a usnadníme vydávání víz, zejména pro studenty,“ uvedla komisařka, jak informuje bruselský list Politico.

Podle Šuicové zůstává migrace „největší společnou výzvou“, ale i „příležitostí“ pro obě strany. EU chce prostřednictvím nového paktu posílit legální migrační cesty a zároveň omezit nelegální odchody a pašování lidí. „Naším cílem je propojit mladé lidi a nabídnout legální možnosti studia a práce,“ dodala.

Evropská komise zároveň oznámila vznik nového Generálního ředitelství pro Blízký východ, severní Afriku a Perský záliv, které bude koordinovat unijní politiku v regionu. EU chce nabídnout alternativu k vlivu Číny a Ruska, které v oblasti dlouhodobě posilují své pozice.

„Těmto zemím máme co nabídnout v oblasti energetiky, propojení i kritických surovin,“ řekla Kallasová. „Náš přístup je pozitivní, ale musíme na něm systematicky pracovat.“

Předsedkyně komise von der Leyenová označila Středomoří za „most mezi kontinenty pro lidi, zboží a myšlenky. Evropa a Středomoří nemohou existovat bez sebe navzájem“, uzavřela.

Podle mnohých lidí po celé Evropě Evropská komise znovu ukazuje, že občané EU pro ni nejsou na prvním místě.

„EU připravuje fond ve výši 42 miliard eur na vzdělávání, jenže z něj nebudou těžit evropští studenti. Naši studenti musejí bydlet v kontejnerech a stanech na kampusech, protože ubytování je stále nedostupnější, zatímco EU bude financovat rozšíření projektu Erasmus do severní Afriky a na Blízký východ.

Kdy budou naši lidé na prvním místě?!“ ptá se konzervativní nezisková organizace Pan-European Foundation

Komentátor Ralph Schoellhammer upozorňuje, že na evropské univerzity budou moci legálně přicházet islámští extremisté. „Včerejší islámský popravčí a násilník ze Sýrie nebo Hamásu bude zítra ‚studentem‘ na vaší místní univerzitě.“

„Mimochodem, zatímco maďarští studenti jsou z programu Erasmus vyloučeni, Syřané a Palestinci budou přijati. To vám napovídá, co chce vedení EU,“ upozorňuje Schoellhammer.

Andrea Čepová z ODS, zástupkyně generálního tajemníka skupiny Evropských konzervativců a reformistů, upozorňuje, že by Evropská komise raději měla Erasmus rozšířit do Velké Británie nebo USA.

„EU otevře program Erasmus pro severní Afriku a Blízký východ. 3 otázky: 1. Je to v souladu s ostatními politikami EU? 2. Jaké jsou požadavky ze strany EU? 3. Proč se místo toho nezaměřujeme na podobnou dohodu s Velkou Británií nebo USA? Tyto dohody stále nemáme,“ diví se Čepová.

Nizozemská komentátorka Eva Vlaardingerbroeková ironicky uvedla, že tím končí asi jediná dobrá věc na celé EU. „Kdysi jsem žertovala, že program Erasmus je jediná dobrá věc, kterou EU kdy přinesla. Teď už to asi můžeme také vyškrtnout ze seznamu,“ míní.

Další upozorňují, že Afrika a Blízký východ nepatří do Evropy, tak by se na ně neměl vztahovat evropský vzdělávací program. „Proč by Erasmus, evropský program, měl zahrnovat Afriku a Blízký východ? To zcela znehodnotí tento krásný program, který po desetiletí tolik přispíval k rozšiřování obzorů evropských studentů. Afrika NENÍ Evropa. Blízký východ NENÍ Evropa.

Musím dojet do Bruselu a ukázat Ursule von der Leyenové mapu?“ přidává se ke kritice Ada Lluch ze Španělska.

 

Nejdále ve svých úvahách došel britský historik Lewis B. Rendell, podle kterého jde o další část z cílené strategie evropských elit na vyhlazení původního obyvatelstva. „Poslední akt kulturní sabotáže ze strany EU, kdy bylo vynaloženo 42 miliard eur na otevření programu Erasmus pro severní Afriku a Blízký východ a vydávání víz, aby se naše pobřeží zaplavilo studenty z Maroka, Tuniska a Egypta, představuje nový propad v organizovaném úpadku evropské civilizace,“ tvrdí Rendell.

Podle něj nejde o nějakou neškodnou výměnu znalostí, ale o zásadní výměnu v širokém měřítku, o záměrnou politiku, jejímž cílem je oslabit a nakonec vymazat původní obyvatelstvo Evropy. „Nazvěme to pravým jménem: Genocida bílých, maskovaná pokryteckým hávem ‚vzdělávání‘. Čísla nelžou – miliardy utracené za usnadnění přílivu migrantů, kteří svými hlasy převýší a přežijí původní obyvatele, kteří tyto národy vybudovali od základů,“ má jasno Rendell.

„Jedná se o kontinentální zradu, systematické vymazání původní podstaty Evropy, francouzské, německé, italské a dalších, nahrazené přílivem lidí z Maroka, Tuniska a Egypta. Pakt pro Středomoří EU v hodnotě 42 miliard eur je smrtelným úderem pro naše rodné země, drsným útokem na naše dědictví, který mění naši posvátnou půdu v bojiště demografického dobývání. Původní obyvatelé Evropy, spojení staletími společného boje a hrdosti, jsou vymazáváni, naše hlasy jsou přehlušovány cizí vlnou, která nerespektuje ani naši minulost, ani naše právo na existenci,“ dodává Rendell, že se evropská civilizace hroutí pod tíhou vnucené diverzity.

 

autor: Jakub Makarovič

