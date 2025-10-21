Turek ve vládě, paradoxně více klidu pro Babiše, říká Petrov

Hned na začátek se zeptám, co říkáte na „kauzu“ Filip Turek? A co říci k práci Deníku N?
Od Deníku N je to projev mediokracie – tedy zásah do politického dění. Takový svět je, a dokonce si myslím, že chtít po médiích, aby byla objektivní nebo nestranná, je nereálný požadavek. Jestli se Deník N dopustil trestného činu tím, že zveřejnil data z počítače a porušil Turkovo soukromí nebo poškodil jeho dobré jméno, respektive jestli dokáže, že ta data jsou reálná – to rozhodne soud. A i kdyby soud potvrdil, že data reálná jsou, že všechny ty posty Filip Turek napsal, tak co? Pokud nedošlo k porušení zákona, tak se za řeči politik diskvalifikovat nemá.
Ohledně Filipa Turka někteří v souvislosti s jeho „kauzou“ poukazují na „mladickou nerozvážnost“ a připomínají, že podobně hájili před časem příznivci Petra Pavla v souvislosti s jeho minulostí. Dá se toto porovnávat? A co si z toho tedy vzít?
Nechme stranou minulost Petra Pavla, ale podívejme se na nedávnou současnost. Jeho výroky o odpudivé lidské bytosti, které by ani ruku nepodal, směrem k americkému prezidentovi jsou o to pikantnější, že je nyní prezidentem republiky. A evidentně jeho voliči ani mainstreamová média s tím nemají problém. Stejně tak s výroky ministra Lipavského o věšení kapitalistů nebo s výroky té mladé poslankyně za Pirátskou stranu o tvrdých drogách – asi takhle, buď to musíme řešit u všech, nebo u nikoho. Což je můj pohled na věc. Jsou to jen blbé řeči.
Filip Turek dostal od voličů silný mandát, a pokud budou Motoristé ve vládě, tak ho chtějí za ministra zahraničí. Nemůžou ho schovat pod stůl, když se jeho významnou zásluhou přehoupli přes pět procent. Myslím, že si na tom mají trvat, i kdyby to znamenalo, že do vlády nepůjdou. Když Babiš Turka do vlády vezme, novináři se budou moci zbláznit, budou na Motoristy útočit, aktivistické spolky vyvolávat demonstrace, organizovat petice – tím zahustí mediální prostor a Babiš mezitím bude moct celkem nerušeně vládnout.
Jako Donald Trump nemůže zahltit média vládními dekrety, ale může jim nabídnout Motoristy.
Když jsme u pozice ministra zahraničních věcí, jak hodnotit ty čtyři roky „ministrování“ pana Lipavského?
Ministr Lipavský je obyčejný oportunista, který se veze na vlně toho, co je výhodné říkat. Oficiální bruselskou omáčku odříkává jako básničku, kterou vždy na konci ozdobí nějakou jedovatostí a výpadem proti opozici. Pro mě je šílené, že ve volbách to byl v Praze nejoblíbenější politik.
A když už jsme u toho, jaké vysvědčení byste vystavil celé končící vládě Petra Fialy?
Chová se jako vláda v roce 1989, prostě pustila moc z rukou a nechala ji žuchnout na zem. Je v mentálním rozkladu. Jako s tím rozpočtem na příští rok, kdy chybějí náklady na naplánované stavby a oni dělají, jako že se jich to netýká. Oni si opravdu snad mysleli, že ty volby vyhrají.
Turek není jediné jméno, které „vadí“. Ekologové brojí proti tomu, aby byl Macinka ministr životního prostředí, před pár dny se proti dalšímu z Motoristů ozvali umělci. Co si o tom myslet?
Nejde o Turka, ani o Macinku, ani o Klempíře – jde o to, aby se nic neměnilo. Motoristé jsou noví, drzí a sebevědomí. Jsou nejviditelnějším a nejprovokativnějším prvkem nastávající změny. Proto všichni obhájci starých pořádků tolik křičí. Jde jim o to, aby koláč byl rozdělený jako dosud. Prostě ne. Změna musí nastat. Voliči si o ni řekli.
Pojďme se podívat i do zahraničí. Velké „halo“ vyvolala informace, že by se měl v Maďarsku sejít Trump s Putinem. Co od tohoto setkání očekávat? Jak velká je pravděpodobnost, že právě tady se dohodne konec války na Ukrajině?
Donald Trump vyzývá obě strany konfliktu, aby zůstaly na svých pozicích, odešly domů a vyhlásily se za vítěze – podle něj ukáže až historie, kdo měl pravdu. Zdá se, že jeho trpělivost se Zelenským slábne. Trump a Putin zahájili diskusi o poválečném uspořádání; pokud naleznou shodu, mohlo by umírání lidí a devastace Ukrajiny rychle skončit.
Novinky.cz „citovaly“ britský deník The Daily Telegraph, že prý tento summit v Maďarsku je obrovským požehnáním pro maďarského premiéra a velkým ponížením pro Evropskou unii. Vidíte to také tak?
Vracíme se k začátku našeho rozhovoru, kdy jsme se bavili o tom, jak se média snaží ovlivňovat politické dění. Uznávám, že pro mnoho lidí jsou důležitým zdrojem informací, které jim pomáhají se v politice lépe orientovat. Já se však nejprve neptám, zda je to, co říkají, pravda, ale proč to vlastně tvrdí. Nenechám si vnucovat pohledy lidí, které neznám, jen proto, že píšou své názory, a tím si vydělávají na složenky. Válka musí skončit. Maďarská iniciativa je výborný a mírový krok.
autor: David Hora