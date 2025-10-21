Česká pošta: Informace k nemovitosti v Jindřišské

21.10.2025 16:08 | Tisková zpráva

Vzhledem k množícím se dotazům médií na prodej sídla na rohu ulic Jindřišská a Politických vězňů v Praze uvádíme následující fakta.

Nadále platí, že tato nemovitost v centru Prahy je z pohledu České pošty pro její další provoz zbytná. V kooperaci s vysoutěženou konzultantskou společností Knight Frank zjišťujeme reakce trhu a zájem případných kupujících. Dosud jsme obdrželi tři oficiální nabídky na odkup nemovitosti.

Dozorčí rada České pošty je vedením podniku pravidelně informována o těchto nabídkách. Dozorčí rada tyto informace požaduje na základě svého statutu. Prostřednictvím dozorčí rady je informován zakladatel České pošty, Ministerstvo vnitra. Vedení podniku předkládá pro informaci všechny nabídky, tedy i ty, které jsou na první pohled nereálné.

„Pokud by k prodeji nemovitosti došlo, pak pouze s péčí řádného hospodáře za cenu, která odpovídá ceně vycházející ze znaleckých posudků. Získané peníze by byly použity jako zásadní investiční zdroj na modernizaci České pošty. Pokud by nebyly splněny tyto podmínky, já ani nikdo z managementu firmy bychom prodej této hodnotné nemovitosti nepodepsali,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. 

„Proces prodeje není uzavřen a nemá pevný finální termín. Jindřišská je stále v majetku České pošty,“ dodává Miroslav Štěpán.

