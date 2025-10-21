Policie ČR: Pečlivě zvažujte, odkud se přihlašujete na sociální sítě

Kriminalisté objasnili závažný případ, ve kterém se třiadvacetiletý muž zaměřil na mladistvou dívku. Útočník využil znalosti přihlašovacích údajů k jejímu účtu na sociální síti, které získal náhodou. Zmocnil se citlivého obsahu a pod pohrůžkou zveřejnění ji chtěl přimět k vytváření dalšího. Pro dívku byla situace velmi stresující, muž v ní konverzací vyvolával obavy a dívka tak prožívala těžké období. Podezřelého muže kriminalisté zadrželi a čelí obvinění ze spáchání tří trestných činů.
Případ začal nenápadně tím, že se dívka před více než rokem s mužem náhodou potkala v Jihlavě a přihlásila se na svůj účet na sociální síti přes jeho mobilní telefon. Ještě netušila, že toho bude později velmi litovat. Muž je obviněn z toho, že si údaje z předchozího přihlášení uchoval a využil je. Následně se přihlásil do účtu dívky, změnil heslo a získal nad ním kontrolu. Obsah si prohlédl a nalezl fotografie s citlivým obsahem, které si nechal a následně využíval k nátlaku na dívku. Komunikoval s ní prostřednictvím jejího účtu, dívka tak nevěděla, kdo za vším stojí. Požadoval po ní, aby vytvořila další obnažené fotografie a videa, za což sliboval mazání jejího profilu. Když odmítla, vyhrožoval jí zveřejněním fotografií, které již získal z jejího účtu. Další citlivé materiály muži neposlala.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Po přijetí oznámení začali případ prověřovat kriminalisté. Shromáždili informace, poznatky a dostali se na stopu muže. Podezřelý muž má bydliště na Brněnsku, místo svého aktuálního pobytu ale mění a bylo tak obtížné ho vypátrat. Policisté po něm vyhlásili celostátní pátrání na základě souhlasu státního zástupce se zadržením. Dopadnout muže se podařilo v Praze a zadržený směřoval na jihlavské policejní oddělení, kde byl umístěn do cely.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Třiadvacetiletý muž je obviněn ze spáchání dvou trestných činů v oblasti mravnostní trestné činnosti. Trestní stíhání je zahájeno v souvislosti s pokusem zločinu sexuálního útoku a přečinu pokusu zneužití dítěte k výrobě pornografie. Dále je muž obviněn z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž v minulosti ještě nebyl soudně trestán.
Muž je stíhán na svobodě. Za trestnou činnost mu hrozí až osm let odnětí svobody. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
V souvislosti s tímto případem policisté opětovně apelují na mladé lidi, aby byli opatrní a chránili si svá hesla, osobní údaje a soukromí. Rovněž je nutná zvýšená obezřetnost při vytváření fotografií a videí s citlivým obsahem, každý by měl velmi pečlivě zvážit jejich posílání a ukládání, nejlépe je takový materiál vůbec nevytvářet.
Zároveň je tento případ varováním pro každého, kdo by chtěl obdobným způsobem někomu ubližovat, anonymita internetu není bezbřehá, pachatele lze vypátrat a za činy hrozí příslušný postih.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva