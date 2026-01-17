ČEZ: 536 TWh bezemisní elektřiny už celkově vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany

Jde o nejvyšší souhrnnou výrobu ze všech energetických zdrojů v České republice. Zároveň by tato produkce pokryla spotřebu celé současné ČR na více než osm let.
ČEZ také výrazně investuje do bezpečnosti provozu a prodlužování životnosti dukovanské elektrárny. Letos odstartuje rozsáhlý projekt modernizace strojoven. Řada investičních akcí s vazbou na turbíny, čerpadla a dalších klíčová zařízení směřuje k zajištění dlouhodobého provozu elektrárny a potenciálně i k dalšímu drobnému zvýšení jejího výkonu díky vyšší účinnosti zařízení.
Letošní investice ČEZ v Dukovanech dosáhnou 4,4 miliardy korun.
