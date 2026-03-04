Sedmihradská (STAN): Alokovali jste na opravy krajských silnic druhé a třetí třídy nulu

Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zde představila stanovisko poslaneckého klubu Starostové a nezávislí a naznačila, jaké pozměňovací návrhy budeme v průběhu dne podávat. My jsme zde v prvním čtení jasně pojmenovali, že tento státní rozpočet je nezodpovědný k budoucnosti, bezpečnosti a bohužel i k zákonům této země. Vláda navrhla schodek státního rozpočtu ve výši 310 miliard korun, čímž vědomě porušila zákonem stanovený limit o 64 miliard korun. My v průběhu dnešního dne, dnešního druhého čtení představíme více než 30 pozměňovacích návrhů, které s poměrně malými částkami významně posouvají řadu veřejných politik a výdajových programů do budoucnosti.
V oblasti vnější a vnitřní bezpečnosti nemůžeme akceptovat vládní hazard, kdy se rozpočet na obranu fakticky snižuje o více než 20 miliard. Proto kolegové Vít Rakušan, Josef Flek a Matěj Hlavatý navrhují vrátit do kapitoly Ministerstva obrany 17 miliard korun. Tyto peníze navrhujeme vzít i z neadresných dotací na elektřinu, takzvaných POZE, protože jsme přesvědčeni, že obranyschopnost země je důležitější než plošná sleva 150 korun na složence. Stát nesmí rezignovat na modernizaci armády a kybernetickou bezpečnost na úkor předvolebních slibů. Proto také mimo jiné navrhujeme dofinancování DIA a NÚKIB ve výši nižších stovek milionů korun.
Pro starosty je prosperita našich regionů naprostou prioritou. Vládní návrh alokoval na opravy krajských silnic druhé a třetí třídy nulu. Náš kolega Jan Sviták proto předloží návrh na přesun 6 miliard korun právě na tyto komunikace, po kterých lidé v regionech denně jezdí do práce a do škol.
Lukáš Vlček zase usiluje o miliardu korun pro obce v okolí Dukovan, tak aby se v souvislosti s plánovanou výstavbou zajistilo bydlení a infrastruktura pro tamní občany i ty nové občany.
V souladu s naším přesvědčením, že prevence je vždy levnější než řešení následků, podáváme sérii návrhů v oblasti vzdělávání, sociálních věcí a zdravotnictví i sportu. Michaela Šebelová společně s Barborou Urbanovou navrhují posílit protidrogovou prevenci. Eliška Olšáková pak usiluje o 1,5 miliardy korun na provoz sociálních služeb v krajích a dalších 120 milionů na asistenci bydlení, protože právě tyto služby tvoří záchrannou síť pro ty nejzranitelnější.
Současně nezapomínáme ani na budoucnost naší vědy. Jan Berki navrhuje posílit mezinárodní spolupráci ve výzkumu o půl miliardy korun, tak aby české instituce nezaostávaly za světem a mohly být i nadále součástí mezinárodních vědeckých sítí.
A konečně myslíme i na ty nejmenší a na aktivní občanskou společnost. Věra Kovářová předloží návrh na přesun 50 milionů korun na podporu mládežnických organizací, jakými je třeba skaut nebo dobrovolní hasiči, kterým vláda nepochopitelně snížila rozpočet až na hodnotu, která je pro část z nich likvidační.
Všech našich více než 30 pozměňovacích návrhů, ať už jde o humanitární pomoc z dílny Barbory Urbanové nebo podporu exportu od Lukáše Vlčka, mají společný cíl: vrátit do státního rozpočtu vizi budoucnosti. Všechny návrhy jsou připraveny rozpočtově neutrální, tak jak na začátku uvedla paní ministryně, takže tuto normu splňujeme a postupně jednotliví poslanci představí své návrhy. Děkuji mockrát za pozornost.
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.