Svobodová (Piráti): Vláda pomáhá zase jenom vyvoleným

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám tady teď představím stanovisko klubu Pirátů. Projednáváme státní rozpočet s rekordním schodkem 3,10 miliardy korun. Rozpočet, který podle odborníků i podle Národní rozpočtové rady porušuje zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. A co je na tom nejhorší? I přes takto historicky vysoký deficit neřeší nejpalčivější problémy českých občanů - krizi bydlení, rostoucí životní náklady, ani obranu. Za Piráty přicházíme s klubovým pozměňovacím návrhem, který přesouvá 14 miliard korun do podpory bydlení prostřednictvím SFPI, je to rozpočtově neutrální návrh, který nemění celkový deficit, ale pouze upravuje priority. Bereme z méně adresných dotací na MPO a ze zemědělských podpor a investujeme do oblastí, které dnes pálí miliony lidí.
Místo výstavby 200 000 dostupných a obecních bytů vláda pomáhá zase jenom vyvoleným. My taky chceme, aby se stavělo, ale samotná výstavba nestačí. Musí být koncepční a musí pomoct tomu, že opravdu vyrostou tolik potřebné dostupné, například obecní, byty. Chceme, aby obce měly prostředky na dostupné nájemní a sociální bydlení, aby mladé rodiny nemusely dávat polovinu příjmů za nájem. V tomto kontextu také navrhujeme vrátit 250 milionů korun na zákon o dostupném bydlení - na zákon o dostupném bydlení, který vláda prakticky vykostila. Zákon, který měl pomáhat lidem v bytové nouzi, nesmí skončit jako prázdná schránka bez financí. Druhou prioritou je 1,5 miliardy korun na valorizaci rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek v posledních letech ztrácel reálnou hodnotu, zatímco ceny bydlení, potravin i energií rostly. Pokud to s podporou rodin myslíme skutečně vážně, musíme posílit jejich finanční jistotu v době, kdy mají malé děti. Na tento důležitý krok navrhujeme přesunout prostředky z nafouklých zemědělských dotací. A třetí oblast - obrana. Dlouhodobě říkáme, že v obraně chybí desítky miliard korun. Dnes navrhujeme minimální, ale smysluplný krok - přesun 2 miliard korun do chytré armády 21. století - do dronů, kybernetické obrany, umělé inteligence a podpory českých inovací. Moderní válku nevyhrávají jen tanky, ale data a technologie. Pokud chceme být důvěryhodným spojencem a chránit vlastní bezpečnost, musíme investovat chytře.
A v neposlední řadě bych ještě chtěla připomenout, že se nedá zapomenout na podporu vysokých škol. Opakovaně slyšíme, že chceme být mozkovna a ne montovna, ale ono se to samo neudělá. Na vysoké školy právě teď přichází populačně silné ročníky, ale státní rozpočet tuhle demografickou realitu vůbec nepokrývá. My navrhujeme navýšení 1,5 miliardy vysokým školám, z čehož ta miliarda by šla přímo vysokým školám na provoz a půl miliardy na výzkum, experimentální vývoj a inovace, kde klademe důraz právě na udržení mezinárodní vědecké spolupráce, jelikož škrty ohrozily významné spolupráce s těmi významnými infrastrukturami a programy, jako je CERN nebo ESA. Tyto programy jsou velmi důležité proto, aby česká věda byla i nadále konkurenceschopná a my z ní mohly těžit. Tohle jsou naše klíčové návrhy. Moji kolegové a kolegyně budou navrhovat další pozměňovací návrhy, celkem jich myslím máme 12 z toho ještě jedno doprovodné usnesení k rozpočtu. A musím tedy zmínit, což je důležité a reflektuje to i to, co tady paní ministryně zmiňovala, že naše návrhy jsou rozpočtově neutrální, nezvyšují deficit. Jen říkáme, že peníze daňových poplatníků mají sloužit lidem, ne vyvoleným skupinám a neprůhledným dotacím. Děkuji.
A teď bych se tedy přihlásila rovnou k tomu našemu klubovému pozměňovacímu návrhu. Ten pozměňovací návrh najdete pod číslem sněmovního dokumentu 512. Je to pozměňovací návrh poslankyň a poslanců Venduly Svobodové, Veroniky Kovářové, Ivana Bartoše, Olgy Richterové, Zdeňka Hřiba, Kateřiny Stojanové, Samuela Volpeho, Kateřiny Demetrashvili, Jany Patkové, Hany Ančincové, Barbory Pipášové, Michaely Moricové, Andrey Hofmanové, Martina Šmídy, Lenky Martínkové Španihelové a Evy Šrámkové k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky za rok 2026. A krátce ho představím.
A krátce ho představím. Pozměňovací návrh je konstruován jako rozpočtově neutrální, celkové výdaje státního rozpočtu se nemění, mění se pouze jejich struktura ve prospěch oblasti s přímým dopadem na kvalitu života a stabilitu domácností. Krytí je navrženo kombinací úprav v kapitole MPO a Ministerstva zemědělství tak, aby šlo o přesuny z výdajů s nižší adresností nebo sporným přínosem do výdajů s jednoznačným veřejným efektem.
V kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu se snižují výdaje ve dvou specifických ukazatelích. Za prvé se snižují výdaje ve specifickém ukazateli dotace na obnovitelné zdroje energie o 7,3 miliardy korun. Tato úprava představuje zrušení pouze té části, o kterou došlo k navýšení podpory POZE v důsledku rozhodnutí vlády Andreje Babiše, tedy návrh neomezuje podporu POZE nad rámec tohoto navýšení, ale vrací rozpočtové nastavení na úroveň před uvedeným zvýšením. Tímto se uvolní prostor pro financování bydlení, aniž by se zásadně přepisovala dlouhodobá konstrukce podpory obnovitelných zdrojů.
Za druhé se snižují výdaje ve specifickém ukazateli podpora podnikání o 2,7 miliardy korun. Z těchto prostředků se v uplynulých letech financovaly i problematické či obtížně obhajitelné dotační projekty, například dotace firmám na novou Teslu nebo linky na inovativní toastový chléb.
Dalším zdrojem krytí je kapitola 329, Ministerstvo zemědělství, kde se snižují výdaje ve specifickém ukazateli podpora agrárního sektoru, konkrétně dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu o 4 miliardy korun. V oblasti zemědělských dotací je dlouhodobě diskutována otázka adresnosti a nastavení podpory, zejména riziko, že významná část prostředků končí u největších příjemců.
Z těchto kapitol, které jsem přečetla, jde 14 miliard ve prospěch podpory dostupného bydlení. A tady tedy přečtu celé to usnesení, kdy za prvé výdaje kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj se v souhrnném ukazateli, výdaje celkem a ve specifickém ukazateli podpora bydlení a v tom dotace SFPI na podporu bydlení zvyšují celkem o částku 14 miliard korun.
Za druhé výdaje kapitoly 322 ministerstvo průmyslu a obchodu se v souhrnném ukazateli výdaje celkem snižují o částku 10 miliard korun, a to ve specifických ukazatelích, ve specifickém ukazateli dotace na obnovitelné zdroje energie se snižují celkem o částku 7,3 miliardy, ve specifickém ukazateli podpora podnikání se snižují celkem o částku 2,7 miliardy korun.
A za třetí výdaje kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství se v souhrnném ukazateli výdaje celkem a ve specifickém ukazateli podpora agrárního sektoru a v tom dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu snižují celkem o částku 4 miliardy korun. Tak a to je asi celé. Děkuji.
RNDr. Vendula Svobodová
