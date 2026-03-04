Nářek nad zrušeným vysíláním. Macinka nakrknul Zdechovského a pirátskou poslankyni

04.03.2026 22:00 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) o víkendu mluvil o svých plánech na omezení a následné zrušení financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Europoslanec Tomáš Zdechovský ho kvůli tomu na sociální síti X označil za „burana, který nerozumí souvislostem“.

Nářek nad zrušeným vysíláním. Macinka nakrknul Zdechovského a pirátskou poslankyni
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Macinka

Server Aktuálně.cz ve středu informoval o plánech Petra Macinky o ukončení financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu, které ministr zahraničních věcí potvrdil ve vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Spolupráce s Českým rozhlasem přitom běžela již od roku 1936.

Podle návrhu rozpočtu má letos podpora klesnout o čtvrtinu, tedy o 8,75 milionu korun na 26,25 milionu korun. Od roku 2027 chce Ministerstvo financování zrušit úplně.

Na sociálních sítích se kvůli tomu rozčílil europoslanec Tomáš Zdechovský. „Ani bolševici to nezrušili... ale pak přijde buran Petr Macinka, který nerozumí souvislostem a vše zničí,“ napsal na X a současnou vládu Andreje Babiše označil za nejhorší vládu v historii České republiky.

Na plány ministra zahraničí, o kterých informoval server Aktuálně.cz, reagovali i další uživatelé sociální sítě X. Například uživatelé Jana a Martin, kteří už skrze svou profilovou fotku avizují podporu prezidentovi Petru Pavlovi.

„Já nechci platit Macinku, kterého volilo jen 6 483 voličů!“ nechala se slyšet uživatelka Jana.

Motoristé sobě přitom ve volbách do Poslanecké sněmovny získali 6,77 %, tedy více než 380 tisíc hlasů. Petr Macinka, který kandidoval na prvním místě v Jihomoravském kraji, pak získal 6 483 preferenčních hlasů.

„Rušení zavedených a užitečných služeb? Fuj, doufám, že se to nepovede,“ dodal k textu Aktuálně.cz uživatel Martin.

Český publicista Daniel Dočekal se na X pokoušel Macinkovi oponovat v tom, co je doopravdy zbytečné.

„Macinka škrtá peníze na vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Je zbytečné, tvrdí. Jestli je něco zcela zbytečné, tak je to Macinka. Bohužel to není nic jiného než hloupá škodná, která vůbec netuší, že ČRo vysílá do zahraničí ze zákona a financovat to musí stát, na což tenhle neumětel přišel až po škrtech a teď to žehlí tím ž ‚vláda zákon změní‘,“ píše Dočekal.

Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili se rovněž na X vyslovila proti rušení finančních škrtů týkajících se zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Dle jejího názoru to může vést k oslabení České republiky.

„Zahraniční vysílání ČRo funguje téměř 90 let a je službou státu, kterou stát podle zákona financuje. Přesto dělá Petr Macinka a jemu podobní kroky, které povedou k jeho zrušení. Neustále mluví o obraně národních zájmů, ale svými kroky naši zemi zatím jen oslabují,“ uvedla na X Demetrashvili.

Psali jsme:

Macinka se po sérii „vylomenin“ právě dočkal odměny
„Ne, nešiřte to, pomáháte Macinkovi.“ Kavárna dostala školení
Fandové prezidenta se snaží otočit příběh s Macinkou. Nedaří se
Macinkovo Rudé právo za Pavlem: Odhaleno, co v nich bylo

 

Zdroje:

https://t.co/CeP1c2Z2T3

https://t.co/jhQtPhtM7A

https://t.co/sbVPw64CMU

https://t.co/wvNpQ8haya

https://twitter.com/hassmanm/status/2029265597393993933?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JanneCos/status/2029250532531949786?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kxtyush/status/2028435674643444031?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Medvidekpu/status/2028550234222018725?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/petr_macinka?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TomasZdechovsky/status/2029250312632934707?ref_src=twsrc%5Etfw

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/skrty-v-rozhlase-macinka-chce-zrusit-sluzbu-kterou-si-stat-plati-od-roku-1936/r~aaa29b742744cf702f1e168337683324/?lp=1

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Aktuálně.cz , Český rozhlas , Zdechovský , Macinka , veřejnoprávní média , Demetrashvili

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s plány ministra Petra Macinky na omezení financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Co myslíte tou spravedlností?

,, Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou? Neplačte, spravedlnost si cestu najde.“ To jste napsal. Co myslíte tou spravedlností? A myslíte, že na válce ve válce je něco spravedlivé?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů Potraviny pomáhající spalovat tukyPotraviny pomáhající spalovat tuky

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ivan Hoffman: Po Íránu jsou na mušce Čína a Rusko

21:00 Ivan Hoffman: Po Íránu jsou na mušce Čína a Rusko

POHLED IVANA HOFFMANA „Íránem to neskončí,“ předvídá Ivan Hoffman. V komentáři pro ParlamentníListy.…