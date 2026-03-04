Nářek nad zrušeným vysíláním. Macinka nakrknul Zdechovského a pirátskou poslankyni

Server Aktuálně.cz ve středu informoval o plánech Petra Macinky o ukončení financování zahraničního vysílání Českého rozhlasu, které ministr zahraničních věcí potvrdil ve vysílání pořadu Otázky Václava Moravce. Spolupráce s Českým rozhlasem přitom běžela již od roku 1936.
Podle návrhu rozpočtu má letos podpora klesnout o čtvrtinu, tedy o 8,75 milionu korun na 26,25 milionu korun. Od roku 2027 chce Ministerstvo financování zrušit úplně.
Na sociálních sítích se kvůli tomu rozčílil europoslanec Tomáš Zdechovský. „Ani bolševici to nezrušili... ale pak přijde buran Petr Macinka, který nerozumí souvislostem a vše zničí,“ napsal na X a současnou vládu Andreje Babiše označil za nejhorší vládu v historii České republiky.
Ani bolševici to nezrušili...ale pak přijde buran @petr_macinka, který nerozumí souvislostem a vše zničí.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) March 4, 2026
Nejhorší vláda v historii České republiky! https://t.co/wvNpQ8haya
Na plány ministra zahraničí, o kterých informoval server Aktuálně.cz, reagovali i další uživatelé sociální sítě X. Například uživatelé Jana a Martin, kteří už skrze svou profilovou fotku avizují podporu prezidentovi Petru Pavlovi.
„Já nechci platit Macinku, kterého volilo jen 6 483 voličů!“ nechala se slyšet uživatelka Jana.
??Já nechci platit Macinku, kterého volilo jen 6 483 voličů!? https://t.co/CeP1c2Z2T3— Jana (@JanneCos) March 4, 2026
Motoristé sobě přitom ve volbách do Poslanecké sněmovny získali 6,77 %, tedy více než 380 tisíc hlasů. Petr Macinka, který kandidoval na prvním místě v Jihomoravském kraji, pak získal 6 483 preferenčních hlasů.
„Rušení zavedených a užitečných služeb? Fuj, doufám, že se to nepovede,“ dodal k textu Aktuálně.cz uživatel Martin.
Rušení zavedených a užitečných služeb?— Martin Hassman ?? (@hassmanm) March 4, 2026
Fuj, doufám, že se to nepovede. https://t.co/jhQtPhtM7A
Český publicista Daniel Dočekal se na X pokoušel Macinkovi oponovat v tom, co je doopravdy zbytečné.
„Macinka škrtá peníze na vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Je zbytečné, tvrdí. Jestli je něco zcela zbytečné, tak je to Macinka. Bohužel to není nic jiného než hloupá škodná, která vůbec netuší, že ČRo vysílá do zahraničí ze zákona a financovat to musí stát, na což tenhle neumětel přišel až po škrtech a teď to žehlí tím ž ‚vláda zákon změní‘,“ píše Dočekal.
Na což tenhle neumětel přišel až po škrtech a teď to žehlí tím ž “vláda zákon změní”.— Daniel Dočekal (@Medvidekpu) March 2, 2026
2/2
Pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili se rovněž na X vyslovila proti rušení finančních škrtů týkajících se zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Dle jejího názoru to může vést k oslabení České republiky.
„Zahraniční vysílání ČRo funguje téměř 90 let a je službou státu, kterou stát podle zákona financuje. Přesto dělá Petr Macinka a jemu podobní kroky, které povedou k jeho zrušení. Neustále mluví o obraně národních zájmů, ale svými kroky naši zemi zatím jen oslabují,“ uvedla na X Demetrashvili.
Zahraniční vysílání ČRo funguje téměř 90 let a je službou státu, kterou stát podle zákona financuje. Přesto dělá Petr Macinka a jemu podobní kroky, které povedou k jeho zrušení. Neustále mluví o obraně národních zájmů, ale svými kroky naši zemi zatím jen oslabují. https://t.co/sbVPw64CMU— Katia Demetrashvili (@kxtyush) March 2, 2026
