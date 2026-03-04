Ševčík (SPD): S ohledem na předřečníky, ano, potřebujeme zvýšené výdaje na návrat k duševnímu zdraví

Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci za klub SPD konstatuji, že předložený návrh rozpočtu je na rozdíl od toho návrhu předchozí vlády, který byl lživý, neúplný a nereálný, tak tento je pravdivý, úplný, reálný, transparentní a zodpovědný. Proto doporučujeme tento návrh rozpočtu schválit s tím, že v rámci druhého, třetího čtení na základě požadavků a po dohodě vládní koalice může docházet k drobným přesunům v oblasti výdajů.
Já bych tady dál už nereagoval, ale protože jsem tady vyslechl řadu příspěvků, které se neopírají o standardní statistická data, vy nám tady chcete namluvit, že snižujeme obranyschopnost republiky. Není tomu tak, prosím. Upozorňuji na poslední zprávu z NATO, která byla vydána 3. června 2025, a když se na ni podíváte, tak ze známých dat za rok 2024, protože jiná data v té době známá být nemohla, tak jako nemohou být známá data za rok 2025, protože nevíme výší hrubého domácího produktu, tak z těchto čísel, když se na to podíváme, tak 10 zemí, prosím, 10 zemí nesplňovalo ten limit 2 % podílu výdajů na HDP, výdajů na zbrojení. Když se tady dávají velmi často za příklad Spojené státy a požadavek na pět procent, Spojené státy v roce 2024 daly 3,21 %, předtím to bylo 3,10 %, prosím. Tak to není ani těch 3,5 procenta, které Spojené státy požadují.
Zaznamenal jsem tady, že se tady vychvaluje Polsko. Vážení přátelé, ano, Polsko vydalo v roce 2024 3,79 % podílu na HDP na zbrojení. Ale víte vy, za jakou cenu? Víte, jaký má deficit ve vztahu k HDP Polsko? Za rok 2024 6,5 % To je ta cena těchto výdajů.
Tak jenom abyste to dávali do souvislostí, abyste nemátli veřejnost a neříkali, že jsme nezodpovědní, že nechceme tady zabezpečit vnitřní i vnější zodpovědnost.
Samozřejmě tady jsem zaznamenal taky u svého předřečníka jednoho, že se dlouhodobě snaží o změny. Tak se ptám, proč ta vláda, která tu vládla do 15. prosince loňského roku, ty změny neudělala. V tu dobu tady vládli, takže to je další moje otázka.
A pak vám tady řeknu jednu věc, se kterou jsem nechtěl vystupovat. Kdybych dneska tady neslyšel vystoupení některých kolegů poslanců, vůbec bych na to nereagoval, kdyby tady opakovaně nevystupoval pan poslanec Hřib. Já jsem pro, aby se tady posílily samozřejmě finanční prostředky na duševní zdraví, ale teď v této souvislosti bych chtěl poukázat, že ano, potřebujeme zvýšené výdaje na návrat k duševnímu zdraví. Je tady takové nové označení, já bych to řekl DDDD, dezoláti, dezinformátoři, debilové a dementi. Prosím ne, nejsou to představitelé a členové stran současné vládní koalice, kterým to tady chtěl takto dokumentovat pan poslanec Hřib, ale jsou to jiní. A protože jsem slušný, tak bych chtěl, abyste věděli, že debil je v medicínském slova smyslu stav mysli, není to nadávka, je to diagnóza, zamyslete se nad tím. Představuje to slabomyslného člověka. Dement je osoba s globální poruchou intelektu, paměti a osobnosti, to je opět diagnóza. No a dezoláti, to jsou životní ztroskotanci a lháři. Takže se potom podívejme, jak to tady s těmi pravdami, které tu zaznívají, je.
Takže na závěr ještě bych znovu konstatoval, že za klub doporučujeme schválit státní rozpočet tak, jak byl navržen, protože je pravdivý, úplný, reálný, transparentní a zodpovědný.
A ještě jedna poznámka, jestliže je rozpočet podle některých z vás sestaven v rozporu se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti, tak bych předpokládal, že budete natolik seriózní, že podáte nějakou žalobu a bohužel jsem ještě nezaznamenal nebo bohudík, protože vám to asi těžko půjde, že by nějaká taková žaloba byla podána. Takže i na toto bych byl velmi opatrný, abyste nemátli veřejnost něčím, co tady nenastává. Děkuji za pozornost, příjemný den.
