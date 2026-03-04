„Ne, nešiřte to, pomáháte Macinkovi.“ Kavárna dostala školení

Údajná „provokace“ Petra Macinky s Rudým právem dobývá sociální sítě a podle člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Vadima Petrova, zastínila projev prezidenta Petra Pavla. Bloger Tomáš Dvořák si tak pro lidi připravil krátkou lekci z politického marketingu, ve které předně radí, aby raději příště na Macinku nereagovali. Jejich rozčilení totiž dle jeho názoru u voličů Macinky vyvolá „nadšené hýkání“.

„Ne, nešiřte to, pomáháte Macinkovi.“ Kavárna dostala školení
Foto: ČT24
Popisek: Petr Macinka

Podle člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadima Petrova dokázali Motoristé přerámovat projev prezidenta Petra Pavla. A to ne polemikou s obsahem prezidentova projevu, nýbrž provokací, která doslova „utrhla sociální sítě“, a projev prezident tak mezi tím zapadl.

Podle Petrova v prostředí sociálních sítí a algoritmů nevyhrává ten, kdo má kvalitnější sdělení, ale ten, kdo dokáže přitáhnout pozornost. Média pak často přebírají právě to, co tuto pozornost vyvolalo.

„Otázka nezní, kdo měl kvalitnější sdělení, ale kdo zaujal pozornost. Prezident si nejmenováním Filipa Turka ministrem řekl o zbytečný boj s algoritmy. A Motoristé jsou děti algoritmů,“ tvrdí Petrov.

Bloger Tomáš Dvořák se mezitím veřejnosti pokusil přiblířit zásady politického marketingu a vysvětlit jimi i možné důvody pro chování ministra zahraničních věcí, Petra Macinky.

„Macinka ty svoje kokotiny dělá ne proto, že by to byl nějaký pravdivý komentář, nebo snad proto, že by mu nedocházelo, že sedí ve vládě s největším počtem komunistů a estébáků, ale proto, že ví, že to vytočí vás – voliče současného prezidenta a současné opozice,“ uvádí Dvořák.

Cílem podobných výstupů je tedy podle bloggera pouze rozčilení politických odpůrců. A pokud na tyto výroky budou lidé reagovat a dále je šířit, paradoxně tím podle Dvořáka Macinkovi budou jen pomáhat.

„Upevníte Macinku v očích jeho voličů jako někoho, kdo to ‚libtardům nakládá‘,“ varuje Dvořák.

Sám proto doporučuje takové výroky ideálně ignorovat. „Protože tyhle figurky typu Macinky, Turka, Rajchla, Okamury, ale i Babiše... Doslova parazitují na pozornosti a emocích. Když budete jejich provokace stoicky ignorovat, tak jejich ‚auru‘ v čase oslabíte. Když se na ně rozhodnete jakkoliv reagovat, tak je spíš posílíte,“ píše Dvořák, který dále popisoval sadistické motivace voličů těchto politiků, kteří údajně „hýkají nadšením“, když se jim podaří naštvat vládní odpůrce.

„Nechtějí se mít nutně líp. Chtějí se mstít. Proto jim stačí, když se vy budete mít jakkoliv hůř – třeba jen tím, že se rozčílíte,“ tvrdí Dvořák. Ignorování podobných provokací by proto podle Dvořáka jejich účinek postupně oslabovalo.

Tomáš Dvořák je autorem blogu Dnes na Ukrajině, na který každý den přispívá krátkými zprávami o aktuálním dění souvisejícím s válkou na Ukrajině. V nedávném rozhovoru pro iROZHLAS.cz Dvořák uvedl, že svůj blog vnímá jako za jeden z nástrojů boje proti ruské propagandě.

K rozhovoru blogera Dvořáka pro iROZHLAS.cz se kriticky vyjádřil Pavel Šik, podle kterého se jedná o další „zářivý příklad“ nestrannosti veřejnoprávního rozhlasu.

Ačkoliv má podle něj Český rozhlas právo si do pořadu pozvat Tomáše Dvořáka, kterého Šik popisuje coby fanatického blogera s 24 tisíci čtenáři a manipulativními, jednostrannými texty, problém podle něj spočívá v tom, že rozhlas coby veřejnoprávní médium nedává podobný prostor i jiným názorovým proudům.

„Český rozhlas si nezve různé bloggery s 24 tisíci čtenáři jen tak, aby obohatil pohledy svých posluchačů, nýbrž jak se zdá, vybírá si zcela záměrně některé osoby, kterým chce zvýšit popularitu,“ tvrdí Šik, podle kterého by si Český rozhlas měl zvát k rozhovorům například Dana Sterzika alias Vidlákovy kydy, který má navíc čtenářů dvakrát více než bloger Dvořák.

