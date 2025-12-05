Válek (TOP 09): Hlavní spojenci nastupující vlády budou evidentně na východě

Že je proruský pan Rajchl a jeho lanovka do Sněmovny SPD, to víme dlouhodobě. Na posledním sněmovním výboru se ale odkopali rovněž poslanci ANO, kteří spolu s ním odmítli hlasovat pro podporu Ukrajiny. Jestli to bylo kvůli bezhodnotovému partajničení nebo rovnou proruským motivacím, je stejně jako u pana Vondráčka a dalších výletníků do Kremlu těžké posoudit.
Spolu s obstrukcemi kolem sněmovní delegace na Transatlantické fórum, kterou předseda Sněmovny povolil až po vlně kritiky, to ale vysílá jasnou zprávu: hlavní spojenci nastupující vlády budou evidentně na východě.
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
autor: PV