Válek (TOP 09): Hlavní spojenci nastupující vlády budou evidentně na východě

05.12.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k proruským motivacím buducí vládní koalice

Foto: Daniela Černá
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Že je proruský pan Rajchl a jeho lanovka do Sněmovny SPD, to víme dlouhodobě. Na posledním sněmovním výboru se ale odkopali rovněž poslanci ANO, kteří spolu s ním odmítli hlasovat pro podporu Ukrajiny. Jestli to bylo kvůli bezhodnotovému partajničení nebo rovnou proruským motivacím, je stejně jako u pana Vondráčka a dalších výletníků do Kremlu těžké posoudit.

Spolu s obstrukcemi kolem sněmovní delegace na Transatlantické fórum, kterou předseda Sněmovny povolil až po vlně kritiky, to ale vysílá jasnou zprávu: hlavní spojenci nastupující vlády budou evidentně na východě.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády v demisi
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k proruským motivacím buducí vládní koalice