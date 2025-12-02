ČEZ rozsvítí rekordních 374 stromečků v obcích po celé ČR

Stejně jako v předchozích letech přispěla největší česká energetická společnost na slavnostní nazdobení obecních stromečků a doprovodné akce spojené s jejich slavnostním rozsvícením. Všech 374 měst a obcí, kterým Skupina ČEZ na hezčí advent přispěje, se navíc může zapojit do soutěže a získat další příspěvek od Nadace ČEZ na zlepšení prostředí pro své obyvatele. O tom, kdo příspěvek získá, rozhodnou lidé v hlasování na speciální webové stránce.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
K adventnímu času neodmyslitelně patří společné slavnostní rozsvěcování obecních stromečků. Na akce spojené se sousedským setkáním, zpíváním koled a něčím dobrým na zub i na zahřátí, patří v rámci aktivit pořádaných obcemi k těm nejoblíbenějším. Už osm let starostkám a starostům s jejich organizací finančně pomáhá Skupina ČEZ. Kromě vánočního osvětlení mohou obce příspěvek využít i na doprovodný program. Milou tradici nepřerušily ani covidové roky 2020 a 2021. Letošní počet podpořených obcí je navíc rekordní.
„V regionech, kde působíme, se dlouhodobě snažíme být dobrým partnerem a sousedem. K Vánocům patří světlo ve všech možných podobách a my elektřině rozumíme. Přijde nám tedy přirozené podporovat vytvoření té správné adventní atmosféry a vánoční pohody. Těší nás, že můžeme přispět k milým setkáním, kde si lidé přejí hezké svátky a odnášejí si domů pocit radosti. Rozsvícením vánočních stromků na venkově i ve městech chceme zároveň poděkovat našim zákazníkům za jejich věrnost a podporu,“ říká ředitelka marketingu a sponzoringu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.
Pro podpořené obce je otevřená také soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček, v níž mohou získat finanční odměnu od Nadace ČEZ. Stačí zaslat fotografii rozsvíceného stromečku. Všechny fotky ČEZ následně zveřejní na speciální vánoční webové stránce ZDE, kde bude probíhat hlasování veřejnosti o nejhezčí. Malé obce mohou v případě vítězství získat 200 000 a velké 300 000 korun od Nadace ČEZ na projekty pro zlepšení komunitního života v dané obci či městě.
Hlasování bude probíhat od 10. prosince do 18. prosince, vítězové budou oznámeni 19. prosince.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva