ČEZ Distribuce přijala opatření pro zdárný průběh voleb

Společnost minimalizuje v termínu konání voleb 3. – 4. 10. 2025 plánované odstávky elektřiny a nebude provádět práce, které by mohly ovlivnit průběh voleb. Zároveň energetici posílí počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku pro řešení poruch.
Na celém zásobovacím území společnost ČEZ Distribuce minimalizuje v termínech od 4. října, 13:00 hodin do 5. října, 24:00 hodin plánované práce na distribučním zařízení, se kterými by bylo spojeno přerušení nebo omezení dodávky elektřiny ve volebních místostech (s výjimkou činností poruchové služby a odstraňování případných poruch). Zároveň společnost pro termín konání voleb navýšila počty pohotovostních čet, posílila pohotovosti pracovníků dispečinku a call centra s cílem předejít delším výpadkům z důvodů poruch v distribuční soustavě.
ČEZ Distribuce také zaslala registrovaným starostům přes Krizový informační systém informace o aktivaci speciálních krizových linek pro případ výpadku elektřiny ve volebních místnostech s žádostí o předání informace do volebních místností.
V případě nenadálého výpadku elektřiny ve volebních místnostech prosím nejprve zkontrolujte jističe v objektu, následně kontaktujte bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860. Dodávky elektřiny do volebních místností budeme obnovovat v nejkratším možném čase.
ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více ZDE
autor: Tisková zpráva