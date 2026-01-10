Stojanová (Piráti): A omlouvala by se Turkovi za prezidenta Schillerová?

Proč se v kauze Peroutka omlouvala za Miloše Zemana Alena Schillerová? Protože soudy řekly, že když prezident způsobí újmu při výkonu funkce, neodpovídá on, ale stát. A když není jasné, který úřad má za stát jednat, nastupuje Ministerstvo financí.
Takže tehdy se za dehonestující výroky prezidenta omlouvala ministryně financí. A úplně stejná logika platí i teď u Filipa Turka. Jinými slovy, domáhá se omluvy od vlády. Sarkasmus už si doplňte sami.
