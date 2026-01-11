Orbán se vzepřel Bruselu: Žádné peníze Ukrajině, žádní migranti

V nedělním příspěvku předseda maďarské vlády Viktor Orbán přímo reagoval na žádost Kyjeva. „Ukrajina požaduje 800 miliard eur v příštím desetiletí, nepočítaje vojenské náklady. Bruselští občané proto požadují, aby Maďarsko zrušilo podporu rodin, důchody, levnou energii, nemocnice a spravedlivé daně, aby peníze mohly být přesunuty na Ukrajinu. My to odmítáme! Tato cesta oslabuje Evropu a vede ji k ekonomickému krachu. Maďarsko bude i nadále dávat přednost svým vlastním občanům,“ napsal na síti X.
?? Ukraine is asking for €800 billion over the next decade, not counting military costs. Thus, the Brusselians demand that Hungary dismantle family support, pensions, cheap energy, hospitals, and fair taxes so the money can be forked over to Ukraine. We refuse! This path weakens… pic.twitter.com/M3TOWEXfX9— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 11, 2026
Tento post, doprovázený videem, získal během několika hodin desítky tisíc lajků a tisíce sdílení.
Liberální světový řád se hroutí a začala éra národů
V dalším příspěvku z téhož dne Orbán nastínil širší geopolitický pohled: „Časy se mění. Liberální světový řád se hroutí a začala éra národů. Maďarsko se připravilo včas, vybudovalo globální partnerství a pevně stálo za suverenitou. Jsme připraveni na to, co přijde dál.“
?? Times are changing. The liberal world order is breaking apart, and the era of nations has begun. Hungary prepared early, built global partnerships, and stood firm on sovereignty. We are ready for what comes next. pic.twitter.com/L4I98vSDfh— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 11, 2026
Nejsilnější kritika směřovala k migrační politice EU. V sobotním příspěvku napsal: „Brusel chce z každé země udělat migrační experiment. Regulují, kontrolují, drtí odpor. Kořeny Evropy nelze vymazat. Odmítáme jim dovolit, aby nahradili naše lidi. Platit pokutu ve výši jednoho milionu eur za den na obranu naší křesťanské civilizace je levnější než vzdát se našeho národa.“
Brussels wants to make every country a migration experiment. They regulate, they control, they crush resistance. Europe’s roots cannot be erased. We refuse to let them replace our people. Paying a fine of €1 million/day to defend our Christian civilisation is cheaper than… pic.twitter.com/56LJDqPLiH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 10, 2026
Peníze máme, pokud je nedáme druhým
Orbán tak opakovaně odkazuje na dlouhodobý spor s Bruselem ohledně migračního paktu EU, který Maďarsko odmítá implementovat. Podle unijních pravidel by země měla od června přijímat určitý počet migrantů, zpracovávat tisíce žádostí o azyl a případně budovat příslušná zařízení, což Budapešť kategoricky odmítá s tím, že „nikdy nepřijme jediného migranta“ a „nebude stavět migrační tábory“.
Tyto výroky přicházejí v době, kdy se Maďarsko připravuje na parlamentní volby, které premiér označuje za zásadní volbu mezi „bruselskou cestou“, vedoucí podle něj k válce a ekonomickému úpadku, a „maďarskou cestou“ míru, suverenity a prosperity. Na lednové mezinárodní tiskové konferenci Orbán prohlásil, že Maďarsko neposkytne Ukrajině finanční podporu ve formě půjček ani grantů, protože „peníze máme, pokud je nedáme druhým“.
Jeho postoje nacházejí silnou odezvu především mezi konzervativními kruhy v Evropě i mimo ni. Kritici naopak Orbána obviňují z podkopávání evropské solidarity a z populistické rétoriky, která má odvádět pozornost od domácích problémů.
Maďarský premiér tak i na začátku letošního roku pokračuje ve své konfrontační linii vůči Bruselu, Kyjevu i liberálním principům EU, přičemž klade důraz na národní suverenitu, ochranu křesťanských kořenů a prioritu vlastních občanů.
