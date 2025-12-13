„Skončili jste, jasná zpráva.“ Drsný vtip na účet Fialovy vlády

Autorem hudebního počinu Volympic – Jasná zpráva je satirik vystupující pod pseudonymem Nepopular Cz. Ve videu pracuje s parodií známé písně „Jasná zpráva“ skupiny Olympic. Zachovává rozpoznatelný název i hudební předlohu, původní text však nahrazuje novými, politicky laděnými verši, které mají satirický a provokativní charakter.
V první části parodie zaznívá verš „Skončili jste, jasná zpráva. Tak proč ukrovlajka mává dál“, zatímco obrazová rovina zobrazuje členy Fialovy vlády, přes ně jsou barvy ukrajinské vlajky. Součástí videa je také sestříhaný archivní záznam zpěváka Petra Jandy z koncertu, upravený tak, aby vznikl dojem, že text písně zpívá on sám.
Text v písni se zaměřuje i na hospodaření dosluhující vlády. „Díky vám je teď dluh větší, Schillerová furt jen brečívá, kam se koukne, poděl vyčnívá,“ zpívá se v ní, zatímco ve videu se ukazuje tvář budoucí ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).
Následně se píseň obrací i na další představitele končící vlády Petra Fialy. V textu zaznívají slova „dement s vůní jatečnou“, přičemž na obrazovce se v tu chvíli objevuje obrázek končícího šéfa české diplomacie Jana Lipavského překrývajícího prasečí hlavu. Jeho střída obrázek bývalého premiéra Petra Fialy (ODS), na jehož adresu zaznívá: „Vyvanulý strejc, vetešnictví už mu chystá šňůru.“
V další části parodické písně se obraz přesouvá na záběry ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) při vystoupení na plénu Poslanecké sněmovny. Do tohoto zaznívá expresivní text: „Vítek řeč má zbytečnou, je to lživý šmejd, furt by ze mě chtěl udělat stvůru, žlutou stvůru, Okamuru“.
Následující pasáž písně se soustředí na hnutí SPD, přičemž zaznívá: „SPD není úsvitem, dělám konec vašim dětským hrám. Smiřte se s tím, předsednictví mám“. Obrazová stopa přitom ukazuje předsedu Poslanecké sněmovny Tomio Okamuru, na kterého je satirické sdělení navázáno.
V refrénu se opět zpívá: „Skončili jste, jasná zpráva, z okna má jen česká vlajka vlát, jasná zpráva, Česko já mám rád“. Tato část je doprovázena záběrem, na němž nechává šéf Sněmovny Tomio Okamura z budovy Poslanecké sněmovny sundat ukrajinskou vlajkou.
Při opakování píseň také znovu míří na premiéra Petr Fiala. Zaznívá verš o tom, že „provaznictví už mu stříhá šňůru“, zatímco na videu běží obrázek oprátky.
Satirik vystupující pod pseudonymem Nepopular Cz své občanské jméno nezveřejňuje a veřejně vystupuje pouze pod tímto označením. Tento český internetový tvůrce se ve své tvorbě inspiruje formátem pořadu Česká soda a část své produkce od podzimu roku 2023 zveřejňuje pod označením „Česká soda 2.0“.
S tvorbou na platformě YouTube začal už v roce 2015, přičemž od počátku se zaměřoval na satirická videa reagující na aktuální mediální a politické dění. V březnu 2024 byl jeho kanál dočasně odstraněn kvůli údajnému porušení pravidel platformy, po obnovení činnosti se následně přesunul také na placenou službu HeroHero.
Ke svému humoru Nepopular Cz uvádí, že pracuje s nadsázkou, stereotypy, baví se nad „domnělými autoritami“, přičemž využívá slovní hříčky, absurditu i provokativní jazyk, včetně vulgarismů
autor: Natálie Brožovská