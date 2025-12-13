Malý: Stala se z demokratické strany Trikolora sekta?

Odešli zejména ti poctiví a pracovití, mnoho z nich mělo zkušenosti v politice, mnozí nemálo přispívali finančně. Když ale viděli naprostou neschopnost Majerové a Štěpánka a zažívali jejich aroganci, pochopili, že při autoritářském vedení strany nemá smysl se snažit o jakoukoli změnu a odešli.
Majerová se Štěpánkem veškeré smysluplné podněty shazovali ze stolu a stranu nijak politicky ani marketingově nevedli. Zbytek grémia, tedy místopředsedové a předsednictvo (předsedové krajů) fungovali až na pár výjimek jako stafáž. Lidé bez zkušeností, nápadů, vybraní tak, aby neškodili, nedělali problémy a hlasovali, jak sourozenci chtějí. Vedení přestalo zcela komunikovat s členskou základnou, a i s předsedy krajů. Pokud se vedení názorově někdo na předsednictvu postavil, paní Majerová jej vulgárně urážela hláškami, aby se dotyčný nechoval jako debil, nebo ať se jde vys*at, či ať jde do prd*le. (screeny jsou k dipozici).
Před volbami mrtvo, žádný volební manuál, žádný program. Majerová recyklovala své roky staré posty, či kopírovala druhé, aniž by uvedla autora. Ukázkou byl můj článek v PL „V těchto volbách váš hlas nezapadne“, který jsem v PL vydal 10.02.2024. Paní Majerová tento článek doslovně sprostě okopírovala bez uvedení autora a vydala jej 4.4.2024 na svém FCB jako vlastní. Plagiátorství se ostatně dopouštěla velmi často.
Paní Majerová zřejmě není schopna napsat něco vlastního. Mimo jiné se pyšnila na mnoha dokumentech vysokoškolským titulem, který nemá a pak tvrdila, že si toho „nevšimla“, když dokument podepisovala. Přitom se ale ozvalo dost svědků, kteří pamatují, že osobně tvrdila, že VŠ má. Majerová se vydává za učitelku, kterou není. Nemá žádné pedagogické vzdělání, pouze zaskakovala výuku angličtiny, ale zřejmě skončila i proto, že její znalost AJ je tragická, což doložila mnoha AJ texty na svém FCB. To je jen na dokreslení, co je paní Majerová zač.
O tom, jak nechala „demokraticky“ zrušit loajálním předsednictvem největší a nejúspěšnější KO Praha, či nechala „demokraticky“ zlikvidovat jejího předsedu Musílka jsem již psal, nemá smysl to opakovat. Za sebe jen mohu říci, že jsem snad nepoznal z mého pohledu zákeřnější manipulátorku a lhářku, než je Zuzana Majerová. Co je nejhorší, že lže i novinářům, například tím, že strana utratila nejvíce peněz za mzdy a volby – viz můj minulý článek Zuzana Majerová veřejně lhala.
O tom, že kontrolní komise odmítla plnit své povinnosti, tedy zkontrolovat účetnictví jsem již psal, stejně tak i o alibistické následné pseudokontrole za rok 2024, kterou se chlubí Petr Štěpánek marně a čílí se, že o tom novináři nenapíší. Vedení argumentuje, že je s financemi vše v pořádku, protože každý rok proběhl audit. Ten zkoumá, zda bylo správně zaúčtováno, ale nezkoumá oprávněnost plateb. Mezi auditem a hloubkovou finanční kontrolou je propastný rozdíl.
O rozhodčí komisi snad ani nemá smysl se více rozepisovat. Byť je její předseda docent Koudelka, právník, tak komise rozhoduje tendenčně a vždy tak, jak si předsednictvo přeje. Zuzana Majerová dle mého názoru stranu zneužila a využila k tomu, aby se dostala do Sněmovny. Dnes ji již nepotřebuje, takže předpokládám, že bude usilovat o sloučení s SPD, což zřejmě neprojde, a tak stranu opustí a nechá ji napospas. Jen varuji vedení SPD před jejím přijetím do jejich hnutí a připomenu koláž, která před časemm kolovala na sítích.
Co mně ale doslova dorazilo, bylo nedávné rozhodnutí Rozhodčí komise ve věci návrhu předsednictva na vyloučení Václava Musílka a mně za údajné poškození strany tím, že jsme podali trestní oznámení. Nemluvě o tom, že já jsem na PČR vypovídal pár dní po volbách a nikdo o tom nevěděl, ale dle pana Koudelky jsem tím poškodil stranu před volbami. Inu, předseda Koudelka zřejmě cestuje v čase do minulosti. Podle docenta Koudelky stranu poškozuje podání TO a nikoli to, že má vedení ve financích strany minimálně nepořádek, nebo že prostředky strany utrácelo neoprávněně a stranu tunelovalo. To pro mě byla poslední kapka, a proto jsem ze strany Trikolora, ze které se z mého pohledu stala sekta řízená sourozenci, dnes vystoupil. V "aktivní policice" zůstávám jako člen Majetkové komise MČ Praha 8.
Ukončení členství v Trikoloře jsem i písemně vedení zdůvodnil:
strana Trikolora
Hartigova 1964/210, 130 00 Praha 3
Zapsaná v rejstříku politických stran a hnutí
č. registrace: MV-82512-4/VS-2019
Poštovní adresa: Hartigova 1964/210, 130 00 Praha 3
IČO: 08288909
odesláno datovou schránkou a emailem
na vědomí emailem: grémium strany: Zuzana Majerová, Petr Štěpánek, Otto Černý, Josef Sláma a MUDr. Martin Lukáč, zastupující předseda K.O. Praha, RNDr. Milan Press, předseda MO Trikolora Praha 8.
Věc: ukončení členství ve straně Trikolora, člen Michal Malý, nar. 20.3. 1956, trvale bytem Vítkova 7/247, 186 00 Praha 8 – Karlín
Dle článku 4 odst. 1, písm. a) Stanov politické strany Trikolora ukončuji ke dnešnímu dni členství ve straně Trikolora, se sídlem Hartigova 1964/210, 130 00 Praha 3.
Důvody ukončení členství:
- Stranu od okamžiku, kdy ji po odchodu Václava Klause mladšího převzala Zuzana Majerová nikdo fakticky nevede jak po politické stránce, tak po stránce manažerské.
- Vedení v čele se Zuzanou Majerovou nijak dlouhodobě nekomunikuje s členskou základnou ani s kraji, které jsou tím pádem pasivní.
- Vedení dlouhodobě ignorovalo veškeré podněty na zlepšení práce vedení a autory těchto podnětů navíc dehonestovalo před členskou základnou jako škodiče, kteří chtějí převzít stranu.
- Vedení, v čele se Zuzanou Majerovou po celou dobu ignorovalo tři stěžejní pilíře strany, postavené při jejím založení, ignorovalo a nijak neprosazovalo program strany
- Zásadním způsobem byla vedením porušována vnitrostranická demokracie, umlčována jakákoli diskuse a ti, co poukazovali na chyby a požadovali změny, byli nedemokraticky vylučováni z interního diskusního fóra
- Pod vedením Zuzany Majerové dlouhodobě funguje klientelismus. Předsednictvo, složené až na pár výjimek z loajálních předsedů krajů odhlasuje cokoli, co Zuzana Majerová s Petrem Štěpánkem předloží. Dokladem toho je i hlasování o zrušení KO Praha na základě výmyslů Josefa Slámy
- Předsednictvo se nijak nepodílí na vedení a řízení strany, nic neiniciuje, jen slepě a poslušně hlasuje. Pak se díky tomu paní Majerová ohání tím, že předsednictvo „demokraticky rozhodlo“
- Kontrolní komise odmítá plnit své povinnosti, a tedy kontrolovat finance strany, přes vážné podezření, že nakládání s financemi strany zejména od roku 2021 není v pořádku
- Rozhodčí komise nerozhoduje nestranně, podle faktů a v souladu se zákonem, ale tendenčně plní přání vedení. Dokladem toho je i konstatování RK, že podání trestního oznámení poškozuje stranu.
- Z dostupných dokladů na internetu je zřejmé, že nakládání s financemi není v pořádku a je zde důvodné podezření i z tunelování financí strany zejména v roce 2021-2. Ve věci bylo proto podáno trestní oznámení a ti, kteří splnili svoji občanskou oznamovací povinnost jsou za to ze strany vylučováni.
- Lži předsedkyně Majerové v mediích o tom, že většina prostředků byla vynaložena na mzdy a volby – z veřejně dostupných dokumentů na internetu je patrno, že paní Majerová nemluví pravdu.
- Z mého pohledu Zuzaně Majerové, přestože tvrdila, že stranou žije, nešlo o nic jiného než se vyšplhat po zádech SPD do Sněmovny a stranu a členy k tomuto cíli obětovala.
- Ze shora uvedených důvodů nemohu být dále členem strany, a proto dnešním dnem mé členství ve straně ukončuji.
S pozdravem, v Praze dne 12.12.2025
Michal Malý, Praha 8 – Karlín
Michal Malý
Článek byl převzat z Profilu Michal Malý
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV