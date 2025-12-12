Niedermayer (TOP 09): Díky Pařížské dohodě se podařilo zabránit oteplení planety až o čtyři stupně

Deset let od přijetí Pařížské dohody je příležitostí připomenout si, proč vůbec vznikla – jako reakce na vědecky podloženou realitu a na změny, které dnes stále častěji pozorujeme kolem sebe.
Pařížská dohoda představuje skutečný milník. Shodlo se na ní téměř 200 zemí a díky ní se podařilo zabránit oteplení planety až o čtyři stupně. Znamenala tak první zásadní zlom v globálním trendu oteplování.
Nebyla to však samozřejmost – vyžadovala kompromisy, dlouhá jednání a schopnost najít společnou řeč tam, kde se to předtím nedařilo. Tento okamžik je dodnes jedním z dobrých příkladů, že společná akce může fungovat.
V české debatě se však často tváříme, že řešení klimatických rizik může počkat. Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat přitom v rozhovoru pro Český rozhlas otevřeně přiznává, že ho překvapilo, jak kontroverzním a zpochybňovaným tématem v Česku klimatická politika je, přestože její dopady už dnes nejsou vzdálenou teorií.
Otázkou tedy zůstává, zda dokážeme tuto skutečnost přijmout a jednat v zájmu naší ekonomiky, bezpečnosti a budoucnosti dalších generací.
RNDr. Luděk Niedermayer
