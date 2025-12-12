Niedermayer (TOP 09): Díky Pařížské dohodě se podařilo zabránit oteplení planety až o čtyři stupně

13.12.2025 20:16 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změně klimatu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Deset let od přijetí Pařížské dohody je příležitostí připomenout si, proč vůbec vznikla – jako reakce na vědecky podloženou realitu a na změny, které dnes stále častěji pozorujeme kolem sebe.

Pařížská dohoda představuje skutečný milník. Shodlo se na ní téměř 200 zemí a díky ní se podařilo zabránit oteplení planety až o čtyři stupně. Znamenala tak první zásadní zlom v globálním trendu oteplování.

Nebyla to však samozřejmost – vyžadovala kompromisy, dlouhá jednání a schopnost najít společnou řeč tam, kde se to předtím nedařilo. Tento okamžik je dodnes jedním z dobrých příkladů, že společná akce může fungovat.

V české debatě se však často tváříme, že řešení klimatických rizik může počkat. Francouzský velvyslanec Stéphane Crouzat přitom v rozhovoru pro Český rozhlas otevřeně přiznává, že ho překvapilo, jak kontroverzním a zpochybňovaným tématem v Česku klimatická politika je, přestože její dopady už dnes nejsou vzdálenou teorií.

Otázkou tedy zůstává, zda dokážeme tuto skutečnost přijmout a jednat v zájmu naší ekonomiky, bezpečnosti a budoucnosti dalších generací.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit

autor: PV

