„Takhle začínaly vojenské režimy.“ Zahradil po fotce s Vetchým nevydržel

13.12.2025 20:28 | Monitoring

Zatímco vyšetřování kauzy Nemesis pokračuje, pozornost veřejnosti na sebe strhla fotografie herce Ondřeje Vetchého a podnikatele Jana Veverky, působící jako demonstrace klidu a sebejistoty navzdory probíhajícímu vyšetřování. Publicista Jan Dobrovský snímek otevřeně podpořil jako gesto vzdoru, zatímco bývalý europoslanec Jan Zahradil varoval před tím, aby se silové složky státu nevymkly demokratické kontrole.

„Takhle začínaly vojenské režimy.“ Zahradil po fotce s Vetchým nevydržel
Foto: Repro Info.cz
Popisek: Europoslanec ODS Jan Zahradil

Fotografie herce Ondřeje Vetchého a podnikatele Jana Veverky z hospody, zveřejněná krátce po zásahu Vojenské policie v kauze dronového projektu Nemesis, vyvolala silné reakce na sociálních sítích. Snímek, na němž se oba muži usmívají a symbolicky zvedají ruce, byl vnímán jako vzkaz kritikům i státním orgánům. Sám Veverka fotografii doprovodil komentářem, že lidé se ptají, co právě dělají, a že odpovědí je „teď zrovna Plzeň“, s dodatkem: „Jsme Češi. Nikdy se nevzdáme.“

Na zveřejněnou fotografii reagoval také filantrop, novinář a podnikatel Jan Dobrovský, který se postavil jednoznačně na stranu aktérů projektu. „Jsem na vás hrdý, hoši moji. Hlavní je se neposrat!!!“ napsal Dobrovský v reakci na snímek zveřejněný Janem Veverkou v době, kdy projekt Nemesis čelí prověřování ze strany bezpečnostních složek.

Odlišný akcent zvolil bývalý europoslanec Jan Zahradil. Ten na komentář Dobrovského reagoval obecnější poznámkou, kterou vztáhl k fungování státu a silových složek. „Pouze jedna obecná poznámka: pokud silové složky státní moci získají dojem, že nemusí dodržovat všechny předpisy státu, jemuž slouží, a že nejsou odpovědny zvolené politické reprezentaci, je třeba to včas zarazit,“ upozornil Zahradil, že takto zpravidla začínaly všechny vojenské režimy.

 

 

Projekt Nemesis shromáždil podle dostupných informací více než 260 milionů korun na nákup sofistikovaných FPV dronů pro ukrajinskou armádu. Spolek Skupina D vznikl na konci roku 2023, mezi jeho zakladateli jsou herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký a podnikatel Jan Veverka. Čestným předsedou spolku je náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Došlo i k zablokování účtu, na kterém provozuje Skupina D sbírku na drony. Nikdo tak nemůže až do odblokování konta s vybranými penězi nakládat. Podle všeho se zásah týká právě sbírky na FPV prostředky v rámci projektu Nemesis.

V uplynulých dnech provedla Vojenská policie rozsáhlý zásah, při němž došlo k domovním prohlídkám, krátkému zadržení několika osob a zajištění dokumentů. Prověřování se zaměřuje na podezření z podvodu a z neoprávněného obchodování s vojenským materiálem, především v souvislosti s dodavatelskou firmou FPV Space. Všichni zadržení byli následně propuštěni a dosud nepadlo žádné obvinění.

Herec Ondřej Vetchý v této věci vystupuje jako svědek. Klíčovou postavou projektu je podle dostupných informací Jan Veverka, který zajišťoval logistiku, organizaci dodávek a osobně se podílel na přepravě dronů na Ukrajinu.

Psali jsme:

Na možná rizika spojená s vývozem dronů a využíváním diplomatických pasů a zapojením osob z armádního prostředí upozornila v kauze Nemesis ministryně obrany Jana Černochová již letos v únoru. Podle jejího vyjádření musí být podezření důkladně prověřena, aby nebylo poškozeno jméno Armády ČR. „Všem, kteří si do příběhu včerejšího zásahu VP dogmaticky potřebují dosadit jméno Černochová, protože jinak by v něm chyběla ‚temná strana síly‘, chci sdělit jen tolik: ministr obrany NEMÁ žádnou pravomoc úkolovat kriminální službu Vojenské policie a zasahovat do její činnosti. NIKDY jsem tak NEČINILA a NEČINÍM. Stejně jako ministr obrany NEMŮŽE jakkoliv ovlivňovat státní zastupitelství, které postup Vojenské policie v rámci trestního řízení dozoruje a rozhoduje o úkonech na vlastní odpovědnost,“ uvedla v pátek na síti X.

Veřejnost vyzvala, aby přestala „křivě obviňovat a urážet příslušníky Vojenské policie, Městského státního zástupce i mě a obviňovat nás ze spiknutí“. Protože to je dle jejích slov úplně absurdní.

Na rychlé a transparentní vyšetření podezření souvisejících s vývozem dronů v únoru apeloval prezident Petr Pavel. Zároveň varoval před hrozbou poškozování dobrého jména armády, ministerstva obrany a celé České republiky.

Psali jsme:

Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
Úder na spolek Vetchého a Řehky. „Jak vám jde vývoz? Co peníze?“
Foltýn: Válka na Ukrajině, uprchlíci v ČR, české zbraně. Vyděláváme na tom
Řehka: „Neříkám, že nemohlo dojít k chování v rozporu se zákonem.“

 

autor: Natálie Brožovská

