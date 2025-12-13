Prohráli, ale budou Babišovi klást miny. Paroubek řekl, co čeká od Fialovců

Prezident tento týden, více než dva měsíce po volbách, jmenoval Andreje Babiše premiérem. Co říci na to, že to trvalo dva měsíce? Celkově, jak ta jednání mezi prezidentem a Babišem zpětně vidíte?
Myslím, že se to zdržovalo zbytečně dlouho. Andrej Babiš a ta jeho koalice měli připravené personální obsazení pozic ministrů prakticky během několika dnů. Během krátké doby byli schopni připravit programové prohlášení. Takže ani v tom nebyl problém. Nechápal jsem ty prodlevy. Prezident hovořil o střetu zájmů. Podmiňoval tedy více méně jmenování Babiše do funkce premiéra tím, že vyřeší svůj střet zájmů, což se v zásadě stalo. Nicméně celá ta procedura se mohla podstatně urychlit a myslím, že by to bylo v zájmu věci. Protože odcházející vláda Petra Fialy není vlastně ochotná nic zásadnějšího ani dělat. Pokud jí Poslanecká sněmovna uložila, že musí přepracovat návrh státního rozpočtu, no tak k tomu vlastně ani nepřistoupila. Sdělila, že k tomu nevidí žádný důvod. Takže je to promarněný čas a výsledkem bude v zásadě rozpočtové provizorium, což určitě není nic, nad čím by jásal veřejný ani soukromý sektor.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
A jaký vidíte důvod těch, jak říkáte, „prodlev“?
Já to dost dobře nechápu. Jestli tedy ta hradní skupina těch našeptávačů prezidentovi měla zájem ukázat svoji sílu a moc? A chtěla prostě nějakou satisfakci za výsledek ve volbách? Chtěla určitou revizi výsledků voleb…? Proč jsou takové ty snahy zasahovat do programového prohlášení vlády ze strany prezidenta? Ty budoucí vládní strany vyhrály volby v souhrnu s nějakou politikou, která se liší, jak v té vnitropolitické oblasti, tak v zahraničněpolitické oblasti, od té politiky dosavadní vlády. Očekávat tedy od nastupující vlády, že vlastně vleze do starých bot po pantátovi, tak to skutečně mohl jen někdo, kdo politice nerozumí.
Takže to jsou lidé kolem prezidenta, ti různí Žantovští a Kolářové, kteří prostě chtěli satisfakci za ten neúspěch stran, které byly sdruženy v koalici Spolu a dále STANu a Pirátů, ve volbách. Takže chvíli jim zkrátka trvalo, než se smířili s výsledky voleb, včetně pana prezidenta.
Jak hodnotíte způsob jakým Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů?
Myslím si, že na něm nějakou dobu pracoval, respektive jeho právníci. A odpovídá to, podle mého názoru, jak české, tak evropské legislativě. Samozřejmě se najdou tací, kteří se domnívají, že to měl řešit jinak, nejlépe prodejem Agrofertu. No ale upřímně, on je stejně už dnes v pozici, že ani nepodniká, je akcionářem, což je trošku jiná kategorie. Takže myslím, že splnil tu literu zákona, jak českého, tak evropského. No a také takové ty různé komentáře rádoby právníků a právních puristů silně ubyly. Samozřejmě budou mít prostor v těch budoucích měsících, kdy budou spekulovat nad tím, do jaké míry a jak… a kdo je protektorem, kdo to tam řídí. Ale v zásadě, to už myslím jsou věci, které nehrají takovou roli.
A jak vidíte situaci ohledně Filipa Turka, který prý nebyl na seznamu ministrů?
Tak ten tam nebyl proto, mě to speciálně zajímalo, že je nemocen. Prezident, jak jsem si všiml, se vyjádřil, že s ním bude jednat. Takže uvidíme, jak celá věc dopadne. Samozřejmě, Andrej Babiš má několik možností jako předseda vlády. Jednak, řekněme pokusit se jmenovat Filipa Turka okamžitě a narazit na Hradě. Pokusit se řešit celou věc kompetenční žalobou, což bych nedoporučoval. Protože Ústavní soud je tradičně už od časů Václava Havla jakousi třetí parlamentní komorou a v téhle komoře budou převládat příznivci prezidenta Pavla. Také řada z těch soudců byla jmenována Pavlem jako prezidentem. Takže tam bych si od toho nesliboval na místě Andreje Babiše nic. On se na to určitě dívá také takto realisticky. No a pokud jde o praktickou záležitost, no tak pokud má Andrej Babiš zájem, aby Filip Turek seděl ve vládě a já myslím, že má, no tak ho může ten, kdo povede ministerstvo životního prostředí, asi pan Macinka, jmenovat prvním náměstkem. Ten bude de facto řídit ministerstvo, jenom nebude mít právo podle jednacího řádu hlasovat ve vládě. Tam ty hlasovací poměry jsou vcelku jasné, mezi těmi stranami, takže by se o žádnou tragédii nejednalo.
Celkově, jak se vám líbí navržené složení budoucí vlády?
No tak jádro té vlády představují rutinéři, ministři za ANO, kteří už se osvědčili ve funkci ministrů. A to je dobře, když přicházejí lidé, kteří jsou znalí problematiky, znalí chodu státní správy. U té předchozí vlády bylo bohužel to, že naprostá většina ministrů neměla s těmi rezorty co do činění do té doby, než se stali ministry. Nebo tedy velmi málo. Ti lidé neměli manažerské zkušenosti, takže je to nebe a dudy. Rozdíl v kvalitě je patrný na první pohled. A já předpokládám, že k tomu elánu ministrů za hnutí ANO se připojí i další, kteří byli jmenování těmi dvěma koaličními stranami. Takže se domnívám, že ta vláda bude podávat dobré výkony.
A co tedy konkrétně od nové vlády očekáváte? Nejdříve…
Nejdříve si myslím, že je potřeba odmítnout některé ty věci, které nás mohou zatěžovat do budoucna. To jsou ty nesmyslné emisní povolenky. A samozřejmě vláda musí rychle dopracovat také státní rozpočet na rok 2026, protože tam jsou opravdu černé díry. Chybí tam peníze na výdaje, které jsou v podstatě v tom rozpočtu předurčené. Takže to jsou takové ty administrativní úkoly. A obecně očekávám od nové vlády, že půjde cestou zvyšování životní úrovně lidí. Protože vláda Petra Fialy šla opačnou cestou. Měli jsme tady na české poměry astronomickou inflaci. To byla těžká rána do životní úrovně lidí. Takže já očekávám především zájem vlády o růst životní úrovně, že to nebudou žádné kecy o hodnotové politice a o pomoci Ukrajině. U té minulé vlády jsem měl dojem, že je to spíš vláda, která se zabývá více věcmi Ukrajiny než českých občanů. A to je špatně.
Jaké budou podle vás pro Čechy letos Vánoce z hlediska financí, cen potravin…..?
Tak ten růst cen je trvalý. Samozřejmě některé položky, které klesají, řekl bych, z povahy věci, ten růst inflace snižují. Třeba ceny elektrické energie a pohonných hmot, to se projevuje v tom celkovém spotřebním koši. Ale i od své ženy slyším, kolik třeba určitá potravina stále před dvěma měsíci a kolik víc stojí nyní. Takže myslím, že ten růst cen, zejména potravin, je trvalý. A obávám se, že to bude pokračovat i přes snahu nové vlády věci měnit, tak nějakou dobu ty síly setrvačnosti budou působit dál. Ale vláda také hovoří o tom, že se bude věnovat cenám zejména v potravinářských řetězcích a to je správné celou věc neponechávat svému vývoji, že se bude snažit ty věci nějakým způsobem usměrňovat. Třeba přes Antimonopolní úřad, který by měl věnovat pozornost kartelovým dohodám. Česká obchodní inspekce…... K růstu některých cen nejsou žádné důvody, zejména tedy, když se to srovná s různými slevovými akcemi, které ty řetězce dělají.
A jaké budou podle vás Vánoce ohledně atmosféry v zemi? Domníváte se, že se ta atmosféra přece jen zklidní, až budeme mít novou vládu?
Tak zdá se, že budoucí opozice chce velmi tvrdě napadat Babišovu vládu. Svědčí o tom i ta demonstrace trochu dezorientovaných studentů v úterý. Tam přišli studenti nejen vysokých, ale i středních škol. Jednalo se o několik set lidí, kteří šli od Filozofické fakulty na Hrad. Nová vláda ještě neexistuje, tak demonstrovat proti ní je trošku příliš. Studenti to mohou brát jako nějaký happening, ale věci jsou vážné a řekněme, že vláda, která vzniká, vzniká z vůle velké většiny společnosti, voličů. Takže ti, kdo ty volby prohráli, tak by to měli reflektovat. A zdá se mi, že tady bude snaha klást miny do cesty nové vládě a snažit se jí ten výkon vládní moci opepřit.
autor: David Hora