Říká nesmysly, ale dobře u toho vypadá. Petrov o Demetrashvili a opoziční výpravě na Slovensko

Vadim Petrov, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, na svém facebookovém profilu zveřejnil úvahu, kterou otevřel otázkou: „Proč se poslední dobou vyhýbám publicistice českých médií?“
Odpovídá, že každý opakuje jen to svoje a záleží na tom, jak řekne, co má připravené a přitom hnusně plive na své oponenty. „A moderátor přikládá pod kotel. Třeba srovnání Turka s Hitlerem už je vrchol. Výlet opozice na Slovensko byl tak trapný, že ho ani nekryly hlavní zprávy. U té mladé poslankyně za Piráty Demetrashvili, která měla čerstvě obarvenou hlavu a pěkně sladěné stíny s barvou oblečení, se jedná o úplný bizár, říká nesmysly, ale dobře u toho vypadá,“ soudí Petrov.
Dále píše, že je mu líto Toma Philippa (KDU-ČSL), který je lékařem. „Věřit úsudku lékaře ještě neznamená, že mu máme věřit i v politice. Možná, že ani neví, jak to celé bylo trapné. Zpochybňuje to vůbec schopnost správného úsudku. Asi bych se bál jít k němu na vyšetření,“ konstatuje manažer.
A zveřejnil část komentáře Jana Macháčka o Ukrajině a uvolnění ruských zmrazených rezerv, který ho zaujal. „Protože o to teď jde. Ne o Turkova záda nebo o blouznění opozice, jak jede na Slovensko napravit ostudu, kterou tam zanechala Okamurova výprava,“ zdůraznil Petrov.
Amerika má silné karty
Následuje Macháčkův text. „V rozhovoru pro server Politico Trump naznačil, že pokud dohoda brzy nebude, tak z celého procesu ‚odejde‘. Asi se už nebude opakovat to, čeho jsme byli letos svědky už dvakrát, a sice že Amerika udělá diplomatický tah, a Rusko ho odmítne. Takže zbývají dvě možnosti: Ukrajina a EU budou akceptovat americkou dohodu, nebo ne. Akceptovat dohodu znamená, že ruská aktiva nebudou využita jako kolaterál pro půjčku Ukrajině, protože využití ruských aktiv bude součástí americké dohody. Jakmile EU – nebo tzv. koalice ochotných – využije ruské rezervy jako kolaterál, bude překročena linie. Rusko přestane mít zájem na mírové dohodě, přestane pro něj mít strategický význam. Válka bude pokračovat a Rusko bude stupňovat hybridní útoky vůči EU.“
USA mají podle novináře silné karty. „Výraz ‚odejít od Ukrajiny‘ může jednoduše znamenat, že Trump ukončí svou misi mírotvorce a vše pak bude už jen na Evropanech. Trump může zajít ještě dál, přestane s Ukrajinou sdílet zpravodajské informace, nebo dokonce zruší sankce proti Rusku, případně přestane prodávat Ukrajině a Evropě zbraně. Extrémním scénářem může být odchod USA ze společného bezpečnostního závazku NATO o kolektivní obraně. Amerika může argumentovat tím, že nebude riskovat americké životy v konfliktu, kde Evropa jedná proti doporučením a radám USA,“ varuje Macháček.
Bazalová: Taky umíme číst
Na zveřejněný post reagovala novinářka Angelika Bazalová. „Macháček si přečetl Politico, to je fajn, ale umíme si ho přečíst taky. Spíš se bavme o tom, jaký měl Macháček vliv na Babišovu politiku (a tudíž i na nás) za těch uplynulých x let, kdy byl od roku 2015 předsedou správní rady Institutu pro politiku a společnost. Babiš ho viděl jako klíčovou figuru pro ‚intelektuální líheň‘ ANO a byl zároveň Babišovým zahraničněpolitickým poradcem. Za ním jde celá Babišova proevropská politika z prvního volebního období, kdy Macháček orchestroval z pozadí zejména Jourovou, Charanzovou a Dlabajovou, což byly uvnitř ANO nejvíc liberální eurohujerky, které jely tu linku, která nás dovedla až sem – ať už jde o válku na Ukrajině nebo Green Deal atd. ... Na protest proti sblížení Babiše s Orbánem Macháček prásknul dveřma (i se všemi dámami) a dneska nám tady chce přednášet o tom, jak se Evropa dostává do mezinárodní izolace? No to je mi ale překvapení, ono se to nestalo ze dne na den a on u toho celou dobu svítil. Já bych mu poradila, ať zaleze a šoupe nohama,“ napsala Bazalová v komentářích pod příspěvkem.
