ČEZ: Elektrárna Slapy slaví „sedmdesátku“ ve výborné kondici

Turbíny vodní elektrárny Slapy se naplno rozeběhly v roce 1955. Po Vraném n/Vlt a Štěchovicích šlo o třetí dokončený stupeň Vltavské kaskády. V případě potřeby dokáže trojice soustrojí dodat do energetické sítě plný výkon 144 MW během 136 vteřin. ČEZ proto zdroj udržuje ve špičkové kondici a po dokončení modernizace soustrojí TG1 v roce 2020 a TG2 v roce 2022 jde o zcela modernizovanou elektrárnu připravenou plnit zvýšené nároky měnící se české energetiky. Veřejnosti se elektrárna v plném lesku předvede v sobotu 4. října, kdy energetici u příležitosti 70. výročí startu elektrárny uspořádají limitovanou sérii speciálních prohlídek.
Vodní elektrárna Slapy spolehlivě mění energii Vltavy v bezemisní elektřinu už od roku 1955, kdy byla uvedena do trvalého provozu. Díky modernizaci všech soustrojí má další desítky let provozu před sebou. Své letošní výročí oslaví stylovým dárkem pro fanoušky energetiky, kteří si na www.svetenergie.cz/slapy včas zarezervují místo v jedné ze speciálních prohlídek v sobotu 4. října. Těšit se můžou na sestup až k víku turbíny nebo na expedici do rozvodny unikátní elektrárny, kterou architekti kvůli nedostatku místa ve vltavské soutěsce celou schovali pod mohutné přehradní přelivy.
„Energetika se mění před očima a v příštích letech ještě zvýší požadavky na spolehlivé a rychle reagující vodní elektrárny. ČEZ proto průběžně zlepšuje kondici svých zdrojů, v uplynulých letech jsme do jejich modernizace investovali okolo pěti miliardy korun. Jednou ze zcela modernizovaných elektráren jsou Slapy schopné v případě potřeby rychle nahradit výpadek velkého uhelného bloku. Letos pokračujeme na Dlouhých stráních a v příštích letech přijde řada hlavně na Orlík, Dalešice, Střekov nebo Štěchovice,“ vypočítává člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika Jan Kalina.
„Slapy umí zhruba za dvě minuty najet na plný výkon a pokrýt zvýšenou poptávku v energetické síti. Podmínkou spolehlivého a bezpečného provozu je průběžná údržba a investice do modernizace zařízení. Při komplexní modernizaci jsme opravili nebo úplně vyměnili hlavní části vážící desítky tun – rotory a statory generátorů nebo oběžná kola turbín. Efektivnější elektrárna nyní vyrobí stejné množství elektřiny z nižšího objemu vody, což znamená úspory desítek tisíc kubíků ročně,“ říká ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
„Chceme lidem ukázat, že vodu umíme dobře využívat a česká energetika s ní jako důležitým obnovitelným zdrojem může počítat i do budoucna. Věříme, že speciální prohlídky budou pro návštěvníky velkým zážitkem. Částečně nahlédnou i do prostor soustrojí, kde za běžného provozu proudí voda,“ těší se na exkurze jeden z průvodců, František Fröhlich, vedoucí provozu vodní elektrárny Slapy.
Čistá elektřina pro další tisíce domácností, prodloužení životnosti o další dekády, spolehlivější, bezpečnější a ekologičtější provoz a významná úspora cenné vody – to jsou hlavní výsledky dosavadní modernizace zhruba čtyřiceti soustrojí vodních elektráren Skupiny ČEZ. Alternativní postup ve srovnání s výstavbou zcela nových obnovitelných zdrojů si dosud vyžádal investice okolo 5 miliard korun. Celkový výkon modernizovaných soustrojí činí 1425 MW, tj. zhruba ¾ výkonu jaderné elektrárny Dukovany. Při konstantních hydrologických poměrech vyrobí modernizovaná soustrojí ročně o desítky milionů kWh ekologické elektřiny více. Modernizovaný a odolnější vůči kybernetickým hrozbám je také dispečink elektráren tzv. Vltavské kaskády.
Věděli jste, že…
- trojice soustrojí s Kaplanovými turbínami zaručuje slapské elektrárně celkový instalovaný výkon 144 MW, který jí v tomto parametru řadí na druhé místo v rámci celé vltavské kaskády?
- náklady na výstavbu celého vodního díla Slapy činily 614,144 milionu Kčs?
- početní stav personálu slapské elektrárny poklesl z cca 80 v době jejího spuštění téměř šestinásobně? Dnes tým tvoří 14 pracovníků. Průběžné snižování je ovlivněno automatizací provozu a přechodem na dálkové řízení z dispečinku vodních elektráren ve Štěchovicích?
- na vyrobení 1 kWh bezemisní elektřiny potřebuje slapská elektrárna 8 m3 vody?
- spolu s elektrárnami ve Vraném a Lipně patřily Slapy mezi elektrárny tzv. Vltavské kaskády, které nebyly poškozeny povodní v roce 2002 a vydržely v kritických dnech v provozu?
autor: Tisková zpráva