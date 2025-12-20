Babiš o noci v Bruselu: O míru nebyla skoro žádná diskuse

Premiér Andrej Babiš se ve dnech 18. a 19. prosince zúčastnil zasedání Evropské rady v Bruselu. Představitelé Evropské unie se dohodli na poskytnutí půjčky Ukrajině na roky 2026 a 2027 ve výši 90 miliard financované z půjček Evropské unie na finančních trzích. Česká republika s tímto návrhem souhlasila, za půjčky však odmítá ručit.
„Česká republika měla úplně jinou pozici než Maďarsko a Slovensko. Tyto dvě země odmítly podpořit závěry Evropské rady o Ukrajině. Já jsem z šestnácti bodů podpořil patnáct a nepodpořil jsem tu garanci, protože nechci zadlužovat příští generace,“ vysvětlil Babiš, co přesně se v Bruselu odehrálo.
Dohodou o poskytnutí půjčky byl zároveň odmítnut návrh na využití zmrazených ruských aktiv. Babiš popsal, že belgický premiér Bart De Wert na Radě popsal, že zkonfiskování ruských aktiv by mělo dalekosáhlé důsledky pro celý evropský finanční trh, což mělo potvrdit i vedení Evropské centrální banky.
„Ruský profesor, který žije ve Španělsku už třicet let, nenávidí Putina a má tam majetek a my mu ho teď zkonfiskujeme? No tak to samozřejmě neprošlo,“ parafrázoval Babiš příklad, který měl v Bruselu použít belgický premiér.
Návrh proto neprošel a byl odložen, zatímco se přistoupilo k variantě půjčky Ukrajině, za kterou Česko odmítlo ručit. Babiš totiž připomíná, že Česká republika již Ukrajině pomáhá dostatečně.
„My posíláme do Evropského rozpočtu každý rok 60 až 62 milionů a tyhle peníze potom dostává Ukrajina přes Evropský rozpočet. Když počítáme i tu novou půjčku, tak celkem je to 377 miliard euro, co Ukrajina dostala a ještě dostane. A z příštího víceletého finančního rámce dostanou 100 miliard eur. Takže Česká republika přispívá,“ uzavřel Babiš debatu.
Dle jeho názoru totiž během setkání Evropské rady nebyl věnován dostatečný prostor debatám o dojednání míru.
„Kdy už ho konečně dojednají? A na jednání Evropské rady o tom nebyla téměř žádná diskuse,“ uvedl Babiš a ptal se, zda snad Evropa nechce směřovat ke třetí světové válce. „Bylo by dobré, aby byl konečně dojednán trvalý mír a samozřejmě bezpečnost pro Ukrajinu a všechny zúčastněné strany,“ dodal.
EU a Mercosur
Ve videu na svých sociálních sítích se Babiš dále vyjádřil i k dohodě mezi Evropskou unií a sdružením Mercosur. Babiš potvrdil, že pozici předchozí vlády Petra Fialy (ODS) neměnil.
„Potřebujeme exportovat do zemí Mercosuru, ale podporujeme pozici Francie a Itálie, která chce záruky pro evropské zemědělce,“ uvedl Babiš. Podpis dohody o volném obchodu Evropské unie se sdružením Mercosur byla proto odložena na leden 2026.
Dle slov Babiše by do té doby Francie a Itálie měly přijít s konkrétními návrhy, aby evropští zemědělci měli jistotu, že nebudou čelit nekalé konkurenci.
Muniční iniciativa a stíhačky F-35
Babiš občany informoval i o vývoji muniční iniciativy. V pondělí by o tom měl hovořit s Alešem Výtečkou, který na Ministerstvu obrany koordinuje dodávky zbraní a munice na Ukrajinu.
„Konečně se dozvím o muniční iniciativě, která je kvitovaná ze strany našich spojenců. Takže rád se seznámím a dám vám vědět, co si o tom myslím,“ řekl Babiš.
Zároveň Babiš avizoval, že se brzy dostane k přečtení kontraktu na nákup stíhaček F-35.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.