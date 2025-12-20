Ze „šmírovací výjimky” pravidlo? Evropská komise poslala nový návrh kontroly chatů

20.12.2025 16:43 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Původně dočasný tzv. chat control má být podle návrhu Evropské komise prodloužen o další dva roky. Podle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) si tím EK připravuje půdu pro trvalé zavedení této právní úpravy.

Foto: Repro: Evropský parlament
Popisek: Europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti)

Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou výjimku ze směrnice o soukromí v elektronických komunikacích (ePrivacy), která umožňuje online platformám dobrovolně skenovat soukromou komunikaci kvůli odhalování sexuálního zneužívání dětí, o další dva roky. Návrh k prodloužení původně dočasného Chat Control 1.0 odmítá pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

„Evropská komise má jen strach, že chat control letos neprojde, a tak si vytváří alespoň další dva roky polštář na to ho zavést,“ tvrdí europoslankyně, podle které se dosavadní systém neosvědčil a vede jen k plošnému šmírování nevinných uživatelů.

Pirátská europoslankyně kritizuje i absenci soudního dohledu a to, že Komise si prodloužením výjimky vytváří prostor pro prosazení trvalého chat control. Výjimka měla skončit 3. dubna 2026.

„Výjimka měla být pouze dočasná a měla sloužit k ověření, zda podobná opatření pomáhají chránit děti. To se ale podle dostupných dat ani po několika letech nepotvrdilo. Například Microsoft v roce 2023 naskenoval 11,7 miliardy obrázků a videí, z nichž jen 32 tisíc bylo označeno jako problematických, tedy zlomek promile,” vysvětluje Gregorová.

Dne 26. listopadu 2025 Rada Evropské unie prosadila návrh Chat Control 2.0 kvalifikovanou většinou poté, co Německo stáhlo svůj odpor. S návrhem nesouhlasily Česko, Slovensko, Polsko i Nizozemsko. Současně Evropský parlament podpořil nelegislativní zprávu o ochra­ně dětí na sociálních sítích, včetně debaty o věkovém limitu.

Nová EP směrnice ukládá digitálním společnostem povinnost zabránit šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí a navádění dětí k sexuálním aktivitám. Poskytovatelé online služeb budou muset hodnotit riziko zneužití svých platforem k sexuálnímu zneužívání dětí a zavádět opatření ke snížení těchto hrozeb, jako např. nástroje pro hlášení nebo větší kontrolu sdílených informací.

Vnitrostátní orgány členských států nabydou pravomoc uložit společnostem povinnost odstranit obsah a zablokovat k němu přístup nebo v případě vyhledávačů odstranit výsledky vyhledávání. Při nesplnění povinností mohou vnitrostátní orgány společnostem udělit finanční sankce.

Podle zastánců návrhu by měl chat control sloužit k ochraně dětí před sexuálním zneužíváním na internetu. Kritici varují před masovým sledováním soukromé komunikace a před ohrožením šifrování.

„Ochrana dětí nemůže sloužit jako záminka k oslabování práva na soukromí a k legalizaci masového dohledu nad miliony nevinných lidí,“ vyjádřila se Gregorová. Piráti prosazují pouze cílená, soudně kontrolovaná opatření místo plošného skenování a bojují proti snahám o prolomení soukromí občanů.

Zmíněný návrh by se mohl nejvíce dotknout chatovacích aplikací se soukromou a šifrovanou komunikací, zejména WhatsAppu a Facebook Messengeru, ale také služeb jako Signal, Telegram či iMessage. V souvislosti s ověřováním věku by dopady mohly pocítit i velké sociální sítě typu Facebook, Instagram, TikTok, X a Snapchat.

