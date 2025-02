ČEZ: Elektrárny a provozy ČEZ přilákaly historicky nejvíce zájemců. 300 tisíc

ČEZ virtuálními prohlídkami mimo jiné přibližuje výrobu energie žákům základních a středních škol, jejichž zájem o tuto problematiku v posledních letech výrazně roste. Nejvyšší zájem byl mezi studenty, rodinami s dětmi a nadšenci do techniky o obě jaderné elektrárny Temelín a Dukovany a tradičně i o přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. ČEZ prochází energetickou proměnou, kdy uhelné elektrárny budou nahrazeny čistými jadernými a obnovitelnými zdroji. Rozvíjí moderní energetické decentralizované a úsporné systémy přímo u zákazníků. Proměnou prochází i rozvody elektřiny. Rozvoj všech těchto směrů bude potřebovat velké množství pracovníků, a proto již nyní musí ČEZ podněcovat zájem žáků o techniku.

Mezi největší lákadla při návštěvě infocenter jaderných elektráren Temelín a Dukovany patří ReakTour. Jde o hromadnou prohlídku nejstřeženějších prostor jaderné elektrárny ve speciálních brýlích s virtuální realitou. Návštěvníky zavede třeba k reaktoru, do chladicí věže nebo velín, odkud se elektrárna řídí. Loni Skupina ČEZ představila také VR prohlídku WaterTour, ve které diváci nahlédnou do největší české přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Obě jaderné elektrárny navštívilo v loňském roce fyzicky přes 80 tisíc lidí. Virtuálních prohlídek ReakTour i WaterTour se zúčastnilo přes 135 tisíc osob.

S virtuální realitou souvisí i vzdělávací novinka loňského roku, kterou je projekt Setkání s energií. Jde o sérii přednášek s experty z oboru, kteří jezdí do škol, kam s sebou ReakTour vozí. Studenti tak přímo z lavice zažijí nejen návštěvu jaderné elektrárny ve VR brýlích, ale taky ukázky fyzikálních pokusů a diskuzi nad současností a budoucností energetiky s odborníkem. Kromě jádra patří mezi probíraná témata i obnovitelné zdroje energie či ukládání elektřiny a nechybí ani nejrůznější soutěže o ceny.

„Díky všem našim různorodým aktivitám pro školy se nám daří ve studentech probouzet zájem o energetiku. Když se mohou bavit přímo ve třídě s reálným zaměstnancem o jeho práci, podívat se na reaktor skrze VR a ještě pak přijet na exkurzi do elektrárny, mají už celkem jasnou představu o tom, co znamená práce

v energetice a jak moc je smysluplná a zajímavá. To oceňuje i široká veřejnost, která díky našim projektům proniká do tajů moderní energetiky,“ vysvětluje Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ.

Od dubna do konce roku 2024 se ve uskutečnilo 286 Setkání s energií na 129 základních a středních školách pro více než 7 000 žáků a studentů.

„I naše další vzdělávací programy neustále vylepšujeme a chceme, aby byly i praktické. Například náš oblíbený interaktivní on-line pořad Virtuálně v elektrárně, který běží už pátým rokem, jsme rozšířili o prohlídku Energetická výchova. Jejím cílem je zvýšit obecnou energetickou gramotnost, aby si lidé udělali lepší představu o spotřebě energií u sebe doma nebo se lépe vyznali ve vyúčtování energií. Málokdo třeba ví, kolik stojí hodinové svícení žárovkou nebo který domácí elektrický spotřebič odebírá nejvíce energie. Přitom se to týká každého z nás,“ dodává Kateřina Bartůšková.

Svět energie mohou zájemci probádat celkem v devíti infocentrech Skupiny ČEZ napříč celou republikou, ke kterým se někdy přidávají možnosti návštěv dalších zajímavých energetických provozů, například vodní elektrárny Lipno. Každé infocentrum je místem nabitým nezapomenutelnými zážitky, na výlet lze vyrazit do infocentra jaderných elektráren Temelín a Dukovany, přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, malých vodních elektráren Hučák nebo Vydra a Čeňkova pila. Navštívit lze také klasickou elektrárnu Ledvice nebo vodní elektrárny Dalešice, Štěchovice a Orlík. Více informací i možnost registrace na prohlídky najdete na webu ZDE.

