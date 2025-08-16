Ministr Válek: Moderní technologie umožňují lépe sledovat své zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem elektronického zdravotnictví a Ústavem zdravotnických informací a statistiky představilo nové funkce v EZKartě, nová data ze screeningů a další plány v elektronizaci zdravotnictví. Nová funkce v sekci „Moje zdraví“ umožní občanům přehledně sledovat absolvované preventivní prohlídky a screeningová vyšetření. Cílem je zjednodušit cestu k prevenci, zvýšit účast obyvatel na vyšetřeních a poskytnout lékařům rychlý a přesný přístup k informacím pro péči o pacienty.
Propojení prevence s digitálními nástroji přináší vyšší informovanost občanů, rychlejší předávání dat mezi zdravotníky, personalizovaná upozornění na blížící se vyšetření a přesnější vyhodnocení výsledků. Elektronizace zdravotnictví se tak dostává do další významné fáze.
Nově schválená novela zákona o elektronizaci zdravotnictví od 1. ledna 2026 zavede klíčové nástroje, jako je elektronický očkovací průkaz, e-Žádanka nebo centrální registr preventivních vyšetření. „Tento krok zefektivní péči, zlepší komunikaci mezi jednotlivými složkami zdravotního systému a podpoří kvalitnější poskytování zdravotních služeb,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Moderní technologie nám umožňují lépe sledovat své zdraví a včas reagovat na případné problémy. Naším cílem je zapojit do digitalizace co nejvíc občanů, aby díky EZKartě a dalším nástrojům elektronického zdravotnictví mohli chránit své zdraví, a v řadě případů si díky tomu dokonce zachránit život,“ doplnil ministr.
Národní portál bude sloužit jako jednotná brána k digitálním službám, kmenové registry poskytnou ověřené informace a e-Žádanka zajistí rychlé a bezpečné předávání péče mezi poskytovateli. Významnou roli nyní hraje mobilní aplikace EZKarta, která dnes funguje jako komplexní digitální vstupní brána k péči o zdraví.
„EZKarta je nyní branou k digitálním službám ve zdravotnictví. Nové funkce propojují přesná zdravotnická data s uživatelsky přívětivým prostředím. Chceme, aby se prevence stala běžnou součástí života a lidé se k ní vraceli stejně samozřejmě jako k jiným běžným činnostem,“ zdůraznil Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Nová sekce „Moje zdraví“ obsahuje dvě části: screeningová vyšetření a preventivní prohlídky. Screeningová vyšetření zobrazují přehled absolvovaných vyšetření a nabídnou se i uživatelům, kteří mají na screening nárok, ale zatím jej neabsolvovali. Preventivní prohlídky přehledně ukazují vyšetření u praktického lékaře, stomatologa a gynekologa, přičemž obsah se přizpůsobuje věku a pohlaví uživatele.
„Zobrazovaná data o prohlídkách a screeningových vyšetřeních vychází z Národního registru hrazených zdravotních služeb, tedy z vykázané péče poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Aktuálně zahrnují období 2010–2024 a aktualizují se každých šest měsíců,” upřesnil Foltýn s tím, že funkce je dostupná pro primárně přihlášeného uživatele i jeho děti do 18 let a zaznamenané údaje nelze jakkoliv upravovat ani skrývat.
„Česká republika má tradici screeningových programů a je v nich jedním ze světových lídrů. Patří mezi ně screening kolorektálního karcinomu, který se od roku 2026 rozšíří na populaci od 45 let, screening karcinomu prsu pro ženy od 45 let, screening karcinomu děložního hrdla, pilotní programy časného záchytu rakoviny plic a rakoviny prostaty a nový program záchytu výdutě břišní aorty u mužů ve věku 65–67 let,” uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek a zdůraznil: „Screening bez aktivní účasti klientů nikdy nemůže plnit svůj účel. Například od zavedení screeningu karcinomu prsu v roce 2002 klesla úmrtnost na toto onemocnění v ČR o třetinu.”
V následujících měsících bude EZKarta rozšířena i o cílené a personalizované notifikace, které uživatele prostřednictvím push zprávy upozorní na konkrétní preventivní nebo screeningovou prohlídku, na kterou mají nárok zdarma, a vysvětlí, proč je vhodné ji absolvovat.
V následujících dvou letech Ministerstvo zdravotnictví plánuje do aplikace doplnit také rezervační nástroj, mapu zdravotnických zařízení a další funkce pro jednodušší přístup ke zdravotní péči. Paralelně budou posíleny datové portály screeningových programů, které veřejnosti nabídnou otevřená data, aktuální statistiky a přehledné informace o prevenci.
Pro více informací o aplikaci EZKarta a jejím používáním můžete navštívit webové stránky NZIP – Národní zdravotnický informační portál ZDE. V případě technických potíží nebo dotazů k aplikaci EZKarta je k dispozici informační linka 1221.
