Co to zase vymýšlejí? Varování před EU a jejich „ochranou internetu“

„Eurobyrokraté už zase vyhrožují omezením svobody slova. Tentokrát zorganizovali ‚lidovou iniciativu‘, kterou nechali napsat doporučení, jak lépe bojovat s nenávistí,“ rozepsal se Kotzian na sociální síti X s tím, že „bruselský demokratický aktiv“ vymyslel leccos. Podle Kotziana dokáže vymyslet také leccos nebezpečného, co zavání totalitou.
„Doporučujeme, aby Komise zřídila rozmanitou pracovní skupinu (tj. aby v ní byli migranti a různé jiné menšiny - pozn. RK), která by aktualizovala a rozšířila společnou definici ‚nezákonných nenávistných projevů‘ s cílem lépe kriminalizovat jejich šíření... ...Nová, komplexní definice má zásadní význam pro to, aby se šíření nezákonných nenávistných projevů stalo trestným činem stíhatelným ve všech členských státech EU,“ citoval Kotzian.
Vycházel z příspěvku Evropské komise prezentovaném na sociální síti X.
„Co se stane, když se 150 občanů EU spojí v boji proti nenávisti? Přinášejí velké myšlenky a ještě větší odhodlání. Jejich 21 doporučení se týká bezpečnějších online prostorů, lepšího vzdělávání a silnějších komunit...“ uvedla EK v příspěvku, v němž popsaná skupina osob apeluje na to, aby byla digitální gramotnost u občanů rozvíjena od nejútlejšího věku.
Prosazují zavedení přísnějších pravidel proti šíření nenávisti v on-line prostoru. V obecné rovině volají po transparentním a slušném vyjadřování ve veřejném prostoru.
autor: Miloš Polák