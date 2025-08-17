Co to zase vymýšlejí? Varování před EU a jejich „ochranou internetu“

17.08.2025 20:05

„Brusel už zase vyhrožuje cenzurou.“ Právník a dlouholetý brněnský politik Robert Kotzian vyrazil na zteč kvůli plánům Evropské unie.

Co to zase vymýšlejí? Varování před EU a jejich „ochranou internetu“
Foto: Archiv RK
Popisek: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., politik a právník

Dlouholetý brněnský politik a právník Robert Kotzian se naštval. Rozzlobily ho kroky Bruselu.

„Eurobyrokraté už zase vyhrožují omezením svobody slova. Tentokrát zorganizovali ‚lidovou iniciativu‘, kterou nechali napsat doporučení, jak lépe bojovat s nenávistí,“ rozepsal se Kotzian na sociální síti X s tím, že „bruselský demokratický aktiv“ vymyslel leccos. Podle Kotziana dokáže vymyslet také leccos nebezpečného, co zavání totalitou.

„Doporučujeme, aby Komise zřídila rozmanitou pracovní skupinu (tj. aby v ní byli migranti a různé jiné menšiny - pozn. RK), která by aktualizovala a rozšířila společnou definici ‚nezákonných nenávistných projevů‘ s cílem lépe kriminalizovat jejich šíření... ...Nová, komplexní definice má zásadní význam pro to, aby se šíření nezákonných nenávistných projevů stalo trestným činem stíhatelným ve všech členských státech EU,“ citoval Kotzian.

Vycházel z příspěvku Evropské komise prezentovaném na sociální síti X.

„Co se stane, když se 150 občanů EU spojí v boji proti nenávisti? Přinášejí velké myšlenky a ještě větší odhodlání. Jejich 21 doporučení se týká bezpečnějších online prostorů, lepšího vzdělávání a silnějších komunit...“ uvedla EK v příspěvku, v němž popsaná skupina osob apeluje na to, aby byla digitální gramotnost u občanů rozvíjena od nejútlejšího věku.

Prosazují zavedení přísnějších pravidel proti šíření nenávisti v on-line prostoru. V obecné rovině volají po transparentním a slušném vyjadřování ve veřejném prostoru.

 

Psali jsme:

Všude bitcoin. A nikdo neřeší dozimetr ani kampeličku. Žantovský o Decroix a bubákovi
Soud. Za videa a ankety proti migraci. V Itálii možné
Německé zatýkání „štváčů od klávesnic“. Díky EU příště i u nás?
Vláda už naštvala všechny. Británie se otřásá

 

Zdroje:

https://twitter.com/EU_Commission/status/1957021105564054009?ref_src=twsrc%5Etfw

autor: Miloš Polák

