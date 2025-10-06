ČEZ: Infocentrum Dukovan nabídne mimořádné energetické poradenství

V rámci akce ČEZ Akademie budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost setkat se s odborníky na energetiku, stavebnictví i sociální poradenství. Pro děti energetici připravili speciální zábavný program. Vstup je zdarma a bez registrace.
V průběhu programu ČEZ Akademie si lidé od odborníků dozví, jak dostat energie pod kontrolu, jak fungují moderní technologie jako fotovoltaika, battery boxy či tepelná čerpadla a kde mají potenciál ušetřit za energie pomocí dobře rozmyšlených úsporných kroků. Přítomní odborníci budou připraveni fundovaně posoudit situaci konkrétní domácnosti.
Co vás čeká:
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
- Přednášky o energetice v časech 9:30, 11:30, 13:30
- TECH ZÓNA s poradenstvím o moderních technologiích pro váš dům
- Osobní konzultace k úsporným opatřením, rekonstrukcím a možnostem dotací
- Poradenství před pořízením fotovoltaiky a tepelného čerpadla
- Novinky v aplikaci MŮJ ČEZ pro správu energií
Celodenní zábava i pro rodiny s dětmi
Na své si přijdou nejen dospělí, ale také děti. Těšit se mohou například na oblíbenou fyzikální show Divadla ÚDiF, která zábavně ukazuje, jak důležitá je energie v každodenním životě malování na obličej nebo pohybovou hru Lovec světla. Součástí programu je prohlídka expozice Infocentra Jaderné elektrárny Dukovany včetně virtuální prohlídky, při které navštíví reaktorový sál nebo vystoupají na 125 vysoké chladicí věže.
Kdy a kde:
sobota 11. října 2025 od 9:00 do 16:00
Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 11 029 779 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva