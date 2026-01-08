Okamura ještě přitvrdil. Stop penězům pro Ukrajinu

Premiér Andrej Babiš se dohodl se svým slovenským protějškem na obnovení mezivládních konzultací mezi Českou republikou a Slovenskem. Podle bývalého premiéra Petra Fialy nás toto rozhodnutí posiluje více na východ, nad čímž se předseda Poslanecké sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura nyní velmi pozastavoval. „On absolutně neví, která bije. Výsledkem konzultací jsou naopak pozitivní závěry pro naše občany,“ zdůraznil v Interview ČT24.
Pozastavení mezivládních konzultací bylo podle dřívějších vyjádření spojováno s rozdílnými názory na ruskou agresi na Ukrajině a na pomoc napadené zemi. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka v této souvislosti uvedl v předešlém pořadu Interview ČT24, že Česká republika je spojencem Ukrajiny.
Okamura odmítá výklad ministra zahraničí
Na otázku, zda v tomto směru cítí ve vládě neshody, Tomio Okamura odpověděl, že postupuje přesně podle programového prohlášení vlády: „V programovém prohlášení vlády není ani slovo o tom, že je Ukrajina spojenecká země. Já dodržuji programové prohlášení,“ zdůraznil šéf Sněmovny. „Je to názor ministra zahraničí Petra Macinky. V programovém prohlášení nic takového zmíněno není. Nevidím důvod, proč bychom se měli nadstandardně chovat k Ukrajině,“ doplnil Okamura.
A následně zdůraznil: „SPD prosazuje ukončení posílání jakýchkoliv peněz a zbraní na Ukrajinu. V rámci koalice se dělají nějaké kompromisy, ale tento postoj my prosazujeme a budeme ho prosazovat.“
Tomio Okamura
Premiér Andrej Babiš však oznámil, že po dohodě s koaličními partnery tedy muniční iniciativu rušit nebudou a Česko v ní bude hrát roli koordinátora. Tomio Okamura k tomu dodal, jaký by byl postup v případě volebního vítězství SPD: „Kdyby bylo SPD vítězem voleb, tak bychom byli proti muniční iniciativě jako takové. Určitě bychom na ní už neparticipovali,“ podotkl šéf SPD.
Šéf české diplomacie Petr Macinka naopak uvedl, že ukončení muniční iniciativy by pro Ukrajinu znamenalo velký problém, a proto je rád, že bude pokračovat. „V rámci koalice určitě nebudou vždy na vládě hlasovat všichni pro. Budou momenty, kdy se ministři SPD po dohodě na koaliční radě, aby to bylo v klidu, třeba zdrží nebo budou proti. To je přece úplně normální, my nejsme tři stejné strany. Důležitý je dokument programového prohlášení vlády, koaliční smlouva, to striktně dodržujeme,“ komentoval Okamura možné spory uvnitř koalice.
Reakce na kritiku novoročního projevu
Kromě toho Tomio Okamura reagoval také na kritiku svého novoročního projevu, uvedl, že projev považuje za perfektní, nic by na něm neměnil a má na něj velmi pozitivní odezvu. Nešetřil v něm kritikou Bruselu i Kyjeva. Premiér Andrej Babiš v této souvislosti řekl, že Okamura mluvil ke svým voličům, na tom ale předseda SPD nepovažuje nic špatného.
Když byl premiér Andrej Babiš novináři dotazován, jak při dalším jednání v Bruselu vysvětlí šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, že ji předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura ve svém novoročním projevu označil za nepříčetnou, reagoval s tím, že Ursula von der Leyenová ani neví, kdo Okamura je, a proto jí nic vysvětlovat nebude. Na toto vyjádření následně reagoval Tomio Okamura slovy, že je to fakt: „Paní Leyenovou jsem nikdy neviděl, ona nikdy neviděla mě, takže že mě nezná, je přece fakt.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.