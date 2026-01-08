Bartošek (KDU-ČSL): Přímá odvolatelnost politiků? Tak ať Okamura teď odstoupí

08.01.2026 22:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přímé odvolatelnosti politiků, kterou prosazuje SPD.

Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Přímá odvolatelnost politiků – jeden z hlavních programových bodů SPD!

Pokud petici proti politikovi podepíše více lidí, než daného politika volilo, měl by tento politik složit funkci.

Přesně to se nyní stalo Tomiu Okamurovi. Ve volbách ho kroužkem podpořilo 12 333 lidí a petici za jeho odvolání podepsalo už skoro 50 000 lidí.

Vyzývám Tomio Okamuru, aby si zachoval zbytek cti, dodržel vlastní zásady a odstoupil!

Souhlasíte se mnou?

Anebo tuto zásadu SPD čeká stejný osud jako „etický kodex hnutí ANO“?

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Okamura , SPD , Bartošek

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Měl by Okamura kvůli petici odstoupit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vladimíra Ludková byl položen dotaz

Co si myslíte o koalici SPOLU?

Jste pro aby byla zachována? Nebo myslíte, že bez ní na tom bude ODS líp?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

