Bartošek (KDU-ČSL): Přímá odvolatelnost politiků? Tak ať Okamura teď odstoupí

Přímá odvolatelnost politiků – jeden z hlavních programových bodů SPD!
Pokud petici proti politikovi podepíše více lidí, než daného politika volilo, měl by tento politik složit funkci.
Přesně to se nyní stalo Tomiu Okamurovi. Ve volbách ho kroužkem podpořilo 12 333 lidí a petici za jeho odvolání podepsalo už skoro 50 000 lidí.
Vyzývám Tomio Okamuru, aby si zachoval zbytek cti, dodržel vlastní zásady a odstoupil!
Souhlasíte se mnou?
Anebo tuto zásadu SPD čeká stejný osud jako „etický kodex hnutí ANO“?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.