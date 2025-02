ČEZ: Job snů? Studenti mají jasno. Firma je opět jejich volbou číslo 1

Kam po škole? Čeští studenti při zvažování, kde začít budovat kariéru, mají na prvním místě ČEZ. Potvrzují to výsledky ankety TOP Zaměstnavatelé 2025, v jejímž čele opět stanula Skupina ČEZ. Nejvíce hlasů obdržela nejen v kategorii vysokoškoláků, ale i v sekci studentů středních škol. Díky nasbíraným hlasům se tak stala nejžádanějším zaměstnavatelem již pošesté za sebou.

„Energetika je natolik rozmanitý a rozsáhlý obor, že si v ní každý najde to své: dynamiku i stabilitu, tradici i moderní přístup, globální i lokální projekty, technologie, přírodu i člověka. Jsme rádi, že mladí lidé chtějí svou kariéru začít právě u nás a podílet se tak aktivně na přeměně energetiky v České republice. Stavíme na pevných základech, ale nebojíme se mířit ke hvězdám a k tomu potřebujeme ty nejlepší a nejnadšenější zaměstnance,“ říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Pro ČEZ jsou univerzitně vzdělaní pracovníci klíčoví, tvoří přes 38 % zaměstnanců. Ještě vyšší podíl vysokoškoláků mají jaderné elektrárny, tam dosahuje více než 50 %. Právě do jaderné oblasti už několik let po sobě navyšuje ČEZ nábor nových zaměstnanců – loni do stávajících jaderných zdrojů a do týmů, které budou rozvíjet nové jaderné zdroje (nové bloky v Dukovanech a v Temelíně, či malé modulární reaktory) směřoval každý čtvrtý nově přijatý zaměstnanec.

Široké množství uplatnění ale ČEZ nabízí také středoškolákům. Ti loni tvořili 53 % všech nově přijatých zaměstnanců. ČEZ spolupracuje s více než 80 partnerskými středními školami, jimž nabízí řadu programů a akcí s důrazem na praktické ukázky technologií, zařízení a vybavení.

„Obor, o který nemají mladí lidé zájem, je odsouzený k zániku, proto mám radost, že se nám daří studenty do našich řad úspěšně lákat. Loni bylo 40 % nově příchozích zaměstnanců věkem pod 30 let a doufám, že tento trend udržíme i letos,“ říká personální ředitel ČEZ Josef Lejček.

Zatímco anketa TOP Zaměstnavatelé představuje nejžádanější firmy z pohledu studentů, neméně důležitá je i oborová cena Sodexo Zaměstnavatel roku. Ta přihlášené účastníky hodnotí na základě speciální metodiky PricewaterhouseCoopers zaměřené na řadu HR ukazatelů. I v této soutěži Skupina ČEZ pravidelně slaví úspěchy. Loni mateřská společnost ČEZ, a. s., zvítězila v kategorii velkých firem nad 5 000 zaměstnanců.